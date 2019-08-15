Амурским пчеловодам жизнь медом не кажется

Август – страдная пора не только для землевладельцев, но и для пчеловодов. Не зря именно 14 августа на Руси традиционно отмечается Медовый Спас. Правда, так праздник называют только в народе:

- Медовый Спас - это народное название церковного праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, - проясняет благовещенский священник Святослав Шевченко. – В церковный календарь он пришел на Русь из Византии, где из-за августовских болезней с крестным ходом проносили Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Медовым Спасом народ его назвал в привязке к сельскохозяйственному календарю, поскольку в это время пчеловоды делали первую качку свежего меда.

По словам священника, так как православные традиционно посвящают все дела рук своих Богу через чин освящения, в этот день во всех храмах Амурской области после службы пройдет освящение меда и лекарственных трав. Вот только вопрос: а есть ли что освящать после паводка?

Липовым – хоть объешься!

Вопрос об урожае меда в Приамурье не праздный – погода этим летом нас не баловала. Если в июне она еще порадовала нас теплом, то в июле начались дожди, а следом и мощнейший паводок, задевший в том числе Архаринский район. А ведь он считается медовой житницей региона.

- Мы сами не являемся пасечниками, мед только закупаем, - сразу уточняет директор компании-производителя меда и медовых продуктов Татьяна Капустина.- Но, по словам пасечников, урожай в этом году есть. Уже предлагают липовый мед – очень вкусный, с хорошими показателями и минимальной влажностью. Влияние паводка мы пока не почувствовали.

Отличное качество липового меда отмечают и в других компаниях:

- Особенность этого года – высокий урожай липового меда. Мало того, что у нас год нечетный, а это по народным приметам липовый год, так еще и сложились благоприятнейшие условия для этого медоноса, - рассказывает исполнительный директор одной из старейших компаний на амурском медовом рынке Марина Шалашнова. – Июнь был достаточно жарким, с теплыми ночами и высокой влажностью. Так что, если пчеловод приложил свой талант и свои технологии, то липовый мед сейчас идет высокого качества, великолепного, мягкого и насыщенного вкуса.

Однако здесь стоит оговориться, что липовый мед считается ранним, условно его относят даже к майским медам. И гораздо хуже пришлось тем, урожай которых собирается в августе.

Цветочки – не балуют

По словам Марины Шалашновой, в августе пчеловоды действительно пострадали от паводка – но далеко не все. Вода затопила территории вдоль рек, пасеки же обычно размещаются в предгорьях, на холмистой местности.

- Ближние и центральные районы сейчас бедны на медосбор, - отмечает Марина Сергеевна. – Но ранних медоносов в этих районах не так много, как в Архаринском. Поэтому об урожае в центре области и вообще об урожае цветочного меда говорить еще рано. Практика показывает, что медосбор у нас увеличивается по времени, захватывая вторую половину августа и начало сентября. Пока не настали холодные ночи, сбор продолжается.

Проблемы с августовским медом подтверждают и сами пасечники.

- Плохо в этом году с урожаем, вообще нет, - рубит сплеча архаринский пчеловод Александр. – Все из-за непогоды: постоянно дождь, цветов нет, пчелам собирать нечего. Может быть, в августе ситуация улучшится, но гарантий никаких нет. Даст природа – будет мед.

Вот и остается пасечникам лишь уповать на благосклонность погоды. В другие приметы и традиции большинство из них, кстати, не верят. Скажем, мед в церковь нести не спешат.

Погода этим летом нас не баловала, но совсем без меда не останемся. Фото: архив "КП"

КСТАТИ

По информации министерства сельского хозяйства Амурской области на территории региона насчитывается порядка 30 тысяч пчелосемей, большинство – в личных подсобных хозяйствах. Ежегодно медовикам удается собрать около 1 тысячи тонн пчелиного продукта.

СПРАВКА «КП»

В этом году в нескольких регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. Сами пасечники винят в гибели насекомых фермеров: якобы те распылили на полях опасные химикаты, которые вместе с вредителями уничтожают и пчел.

В Приамурье об исчезновении медоносных насекомых тоже говорили – правда, только прошлым летом. Тогда в социальных сетях появилось обращение к еще врио губернатора Василию Орлову от имени пчеловодов Архаринского района: якобы пчелы в медовой житнице Приамурья тоже подверглись влиянию фермерских химикатов. Впрочем, продолжения история не получила. И сегодня пасечники однозначно говорят: массовой гибели пчел в Амурской области нет. Подкачала только погода.