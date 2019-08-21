Вам какого молока?

Месяц назад Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о маркировке молочных продуктов. Ведомство предложило по-разному маркировать те, которые содержат заменители молочного жира, и те, которые не содержат. И хотя это все было необязательно к исполнению, многие магазины решили взять рекомендации на вооружение.

Смотри на ценник!

В Благовещенске несколько крупных торговых сетей и куча магазинчиков поменьше. Корреспондент «Комсомолки» прошелся по нескольким торговым точкам - посмотреть, кто и как пометил «молочку».

В супермаркете крупной сети решили все сделать по-серьезному: здесь и таблички с надписями, что где стоит, и сами ценники разного цвета. Голубенькие - для продукции без заменителей жира, беленькие - с заменителями. То тут, то там виднеется аббревиатура БЗМЖ - «без заменителей молочного жира».

В магазине поменьше ценники оказались одного цвета. Зато висит табличка: «Продукция с заменителями молочного жира помечена надписью ЗМЖ». Впрочем, разглядеть из-за прилавка, где какая надпись на маленькой бумажке за стеклом холодильника, оказалось непросто.

Найти магазин, где рекомендации Роспотреба проигнорировали, пока что не удалось. Хоть маленькая бумажка, но есть. Видимо, предприниматели решили все-таки перестраховаться: пока «рекомендуемое» не превратилось в «обязательное».

А людям - что?

Часть покупателей восприняла новую маркировку с энтузиазмом. При этом почему-то сильно страдает мороженое: говорят, что найти полностью натуральное лакомство в магазинах непросто.

- Никогда не покупаю «продукты» - сырные, молочные и так далее. Мороженое купить вообще проблема, - рассказала Татьяна.

- Смотрим обязательно. Очень давно мороженое не покупали, если сомнения в составе. Обратила внимание, что йогурты стали покупать другие, и творожные сырки не берем, - подтвердила Людмила.

- Я обязательно смотрю и стараюсь не брать с заменителями. Очень трудно найти вареное сгущенное молоко без добавок. Сыр, йогурты только без заменителей беру, - поделилась Евгения.

Кому-то приходится выбирать продукцию из «настоящих» компонентов по состоянию здоровья:

- Я всегда состав читаю и покупаю товар проверенных производителей, ибо аллергия на растительные масла и прочие «заменители молочных продуктов». Как-то в микрахе на ГСТК в молочном отделе увидела масло фасовкой 400 граммов, но ценой в два раза ниже обычного. Попросила документы на его состав, продавец замялась, сказала: было на коробке, а коробку выкинули уже. Не стала доколупываться и купила привычное и проверенное масло. Здоровье - дороже денег за нормальную продукцию, - рассказала Ольга.

Но нашлись и те, кому наличие заменителей не кажется чем-то ужасным:

- Я не смотрю на это. Противопоказаний нет, да и не заморачиваюсь я по составу особо никогда, заменитель или натуральный продукт. Я даже не знала о том, что маркировку сменили, точнее, правила, - призналась Татьяна.

- Я вообще не обращаю внимания на маркировку. Покупаю то молоко, у которого срок годности меньше. Чем быстрее пропадает, значит натуральнее, меньше порошков всяких добавляют, я так думаю, - рассказала Оксана.

Маркировку сделали, чтобы покупатель понимал: «Молочко – натуральное!». Фото: Правительство Амурской области

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Светлана Белова, главный врач-диетолог Амурской области:

- Разговоры о том, что заменители молочного жира опасны для здоровья, страшилки про пальмовое масло - это миф. Молочный жир в избыточном количестве тоже вреден, потому что в нем много насыщенных жиров, которые при избытке в организме могут приводить к различным заболеваниям. А в растительных жирах превалируют ненасыщенные жиры, полезные для организма.

Маркировка сделана, в первую очередь, для того, чтобы покупатель мог осознанно брать на полках магазинов именно то, что ему надо. Например, если он хочет сыр - то это будет сыр, а не сырный продукт. То есть не будет этого выбора - «цена или качество». Это сделано для честности в отношениях «продавец - покупатель». Ну и, опять же, есть вегетарианцы и веганы - им теперь будет удобнее найти подходящие продукты.

КОНКРЕТНО

Что рекомендует Роспотребнадзор.

Визуально отделять молочные продукты от иных при их выкладке в торговом зале:

- с помощью разделителей;

- с дополнительным оформлением ценников;

- с дополнительным оформлением товарных полок и ценников;

- в одном низкотемпературном холодильнике.

Наносить надпись «Продукты без заменителя молочного жира»:

- на ценникодержателе и на полосе для ценников - стоппере.

- на продуктовые полки.

В ведомстве подчеркивают: все эти советы не обязательны к выполнению. По крайней мере, пока что.