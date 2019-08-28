Амурчане хотят стать ветеринарами и сварщиками

Наверное, каждый рано или поздно задумывается о том, чтобы круто изменить свою жизнь. Кто-то при этом ограничивается новой причёской, кто-то переворачивается на другой бок на диване, но есть и те, кто действительно принимает радикальные решения. Например - меняет работу. Я знал мужчину, который однажды бросил лазить по электрическим столбам и пошёл в журналисты. Впрочем, есть и обратные примеры: когда из журналистов уходили, например, в электрики. И не сказать, чтобы сильно об этом жалели.

Разумеется, новой профессии, скорее всего, придётся где-то учиться. А как узнать, где учат на профессию мечты? Правильно - в интернете!

Сварщики и ветеринары

«Яндекс» проанализировал запросы пользователей сети - в каких городах какой профессией интересовались. Результаты получились интересные: например, в Калининграде люди хотят стать таможенниками, в Иркутске - проводниками, в Уфе - аналитиками.

- Как мы это считали: отобрали запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018-2019 годах; для каждого города выбрали самую характерную специальность - ту, которой там интересовались часто как нигде и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов, - рассказали в компании.

К сожалению, Благовещенск аналитики обошли стороной. Но если немного покопаться в статистике «Яндекса», можно найти, какие профессии интересовали благовещенцев.

Лидерами запросов стали ветеринары. На втором месте - сварщики и повара. На третьем - психологи. Дальше были юристы, проводники, хирурги и кондитеры.

Скрипач не нужен

Получить профессию - это полдела. Нужно ещё найти себе подходящую вакансию. А вот с вакансиями в области немного другая картина. Амурстат подсчитал, что в 2018 году сильнее всего регион нуждался в квалифицированных рабочих - для них предлагалось до двух с половиной тысяч вакансий. Особенно много вакансий нашлось в строительстве - 1800. Также квалифицированные рабочие требовались в металлообработку и машиностроение. Учёные, медики и педагоги при этом оказались на втором месте, а замыкали тройку лидеров неквалифицированные работники - например, уборщицы.

В аутсайдерах оказались рабочие художественных промыслов и полиграфического производства, уличные торговцы и техники в области информационно-коммуникационных технологий. Для них, по данным Амурстата, вакансий в регионе не оказалось.

Может, действительно, пора оставить перо и наконец-таки получить «корочки» электрика? И права бульдозериста тоже можно получить. На всякий случай.

Топ-10 самых необходимых профессий в Приамурье (по данным Амурстата на 31 октября 2018 года)

КОМПЕТЕНТНО

Директор Центра занятости населения города Благовещенска Павел Савонов:

- Я руковожу Центром занятости населения уже 15 лет. И вот как я с первого дня пришёл: 75-77 % от общего количества вакансий - рабочие специальности. Слесари, сантехники, столяры, плотники, строители, каменщики, бетонщики. Из года в год ничего не меняется, рабочих рук не хватает постоянно. Специалистов разбирают моментально. Либо сразу после окончания обучения привлекают на работу, либо люди уходят учиться дальше. Что будет дальше - сказать сложно. Делать прогнозы - самое неблагодарное дело. Но в силу того, что у нас развиваются большие стройки, рабочие руки будут нужны.