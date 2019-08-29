2019-08-29T03:13:23+03:00
Общество

Благовещенцы пытаются заработать на халяве

Где можно бесплатно разжиться мебелью и почему искать ненужные вещи – не стыдно
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Многие скажут: «Отдал, что, мол, теперь, какая тебе разница, не твои ведь уже». Фото из архива редакцииМногие скажут: «Отдал, что, мол, теперь, какая тебе разница, не твои ведь уже». Фото из архива редакции
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Желание получить какую-либо вещь бесплатно - вполне естественное. Наверное, каждый хочет отдавать поменьше, а получать - побольше. В целом в обществе отношение к любителям бесплатного скорее негативное, в лучшем случае - презрительное.

Однако есть люди, которые не считают зазорным что-то просить в дар, а другие - что-то дарить знакомым и незнакомым. Дарят при этом исходя не из абстрактного альтруизма, а из чисто практических соображений: вещь валяется без дела, место занимает, выбросить жалко, а продать за деньги - совесть не позволяет. В подарок можно получить практически всё что угодно, было бы везение. Лично мне, например, как-то от друзей перепал целый синтезатор - стоял в гараже. А однажды понадобился мне старый лазерный принтер. Тоже нашёлся у друзей через соцсети - вполне себе работающий, только в пыли.

- Я просила в дар для работы книги, отростки цветов или, если не жалко, то цветы в горшках. Для оформления детских уголков в сельских библиотеках - канцелярию: пластилин, карандаши, альбомы, картон, игрушки. Собирала по всему городу. Практически всё, что дарили, в хорошем состоянии. Цветы прижились, растут! - рассказала жительница областного центра Татьяна.

От шкафа до подгузников

Искать «бесплатный сыр» нужно, как водится, в интернете: на крупных амурских форумах есть отдельные ветки, в которых отдают или просят в дар разные вещи. Многим из этих форумов уже не один десяток лет, а разделы «дарю, возьму в дар» насчитывают сотни страниц.

При этом у каждого форума - своя специфика. Например, на «Амите», в основном, всё крутится вокруг техники. Тут можно разжиться, скажем, планкой оперативной памяти для ноутбука. Или запасным колесом для автомобиля. А на «Благмаме», что вполне ожидаемо, всё крутится вокруг детей: тут предлагают забрать вещи, из которых малыши уже выросли, или игрушки, с которыми уже неинтересно играть.

Очень часто отдают старую мебель - например, после покупки новой. Как правило, от забирающего при этом потребуется организовать «самовывоз» - найти транспорт, чтобы увезти комод или шкаф к себе домой. Часто проскальзывают объявления про остатки материалов после ремонта, старую бытовую технику. В конце учебного года всплывают учебники.

Считается хорошим тоном как можно подробнее описать даруемое и приложить фотографии. Как правило, в таких ветках отдают вещи, ещё вполне пригодные для эксплуатации. А если вещь уже нельзя использовать по прямому назначению - заранее предупредить. Технари, например, обычно пишут что-то вроде: «Отдам нерабочий аккумулятор для опытов». Вдруг кому пригодится.

Просить деньги за вещь, разумеется, никто не пытается - для этого на форумах есть разделы «Продам». А в качестве благодарности часто используется так называемая форумная валюта - это может быть шоколадка, тортик или корм для домашнего питомца. Существует отдельная разновидность такой «форумвалюты», которая называется «пивосок» - если отдающий вещь предпочитает какую-либо жидкость.

Неравнодушных людей в области много. Фото из архива амурского отделения Красного креста

Неравнодушных людей в области много. Фото из архива амурского отделения Красного креста

«Фу» таким быть

Но бывают и те, кто пытается на такой халяве подзаработать. Берут вещи даром и выставляют где-нибудь на продажу. Формально - ничего не нарушая. А вот морально…

- Были такие ситуации. Ладно, когда детские вещи кочуют от одного ребёнка к другому: выросли - дальше отдали. А вот когда видишь в продаже эти вещи, как минимум малоприятно. Ты мог их отдать тому, кто действительно в этом нуждается. Многие скажут: «Отдал, что, мол, теперь, какая тебе разница, не твои ведь уже». Есть разница, когда кто-то нуждается в этих вещах больше, чем мамка, которая продала эти вещи, - поделилась благовещенка Елена.

Злоупотребляющих подобным образом на форумах быстро запоминают. И когда им что-то на самом деле понадобится - добыть желаемое будет уже непросто.

КСТАТИ

Не покупай - одалживай!

В 2010 году Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс разработали концепцию так называемого «совместного потребления». Идея его проста: совсем необязательно покупать какую-либо вещь, если пользоваться ей приходится нечасто. Например, можно купить одну дрель на несколько семей. Впрочем, сама по себе идея не нова - люди совместно пользовались разными вещами с древнейших времён. Концепция Ботсман и Роджерса, по замыслу ее создателей, должна была совершить революцию в экономике.

И хотя революции так и не произошло, некоторые отголоски этой концепции нашли применение в реальной жизни: например, в сервисах поиска попутчиков при поездках в автомобиле.

Сторонников совместного пользования найти не удалось, но если вы, дорогой читатель, увлекаетесь подобным, то мы будем рады вашим историям.

КОНКРЕТНО

Популярные интернет-форумы Амурской области

http://forum.amit.ru/

https://forum.amur.info/

http://www.blagmama.ru/forum/

ИСТОЧНИК KP.RU

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