2019-08-29T11:44:32+03:00
Общество

На Ковыктинском месторождении начался этап эксплуатационного бурения

Ввод месторождения в эксплуатацию намечен на конец 2022 года
ПАО «Газпром»
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Выход Ковыктинского месторождения на проектную производительность - 25 млрд куб. м газа в год - ожидается в 2025 году. Фото: ПАО «Газпром»Выход Ковыктинского месторождения на проектную производительность - 25 млрд куб. м газа в год - ожидается в 2025 году. Фото: ПАО «Газпром»
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«Газпром» положил начало полномасштабной разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ) в Иркутской области. В середине июля текущего года газовики приступили к эксплуатационному бурению на месторождении. Таким образом, открылся новый этап в освоении крупнейшего по запасам газа ГКМ на Востоке России. Это по праву можно считать важной вехой в реализации Восточной газовой программы, одним из ключевых объектов которой является Ковыктинское месторождение.

Новый центр газодобычи

Восточная газовая программа направлена на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта «голубого топлива» в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

С этой целью на Востоке России активно формируются новые центры газодобычи. Они обеспечат поставки газа потребителям Восточной Сибири и Дальнего Востока и позволят организовать новый мощный канал экспорта.

В частности, Ковыктинское месторождение является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи: будет служить ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии. Магистральный газопровод «Сила Сибири» создаст условия для газификации российских регионов, развития современных газоперерабатывающих и газохимических производств.

В середине августа «Газпром» сообщил о подключении Чаяндинского месторождения в Якутии к газопроводу «Сила Сибири». Старт поставок в Китай намечен на 1 декабря 2019 года.

Крупнейшее на Востоке России

Ковыктинское месторождение расположено на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области, в границах трех лицензионных участков - Ковыктинского, Хандинского и Чиканского.

Ковыктинское ГКМ - крупнейшее на востоке России по запасам газа. По размеру запасов (категории С1+С2) относится к категории уникальных: 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн тонн газового конденсата.

Работа по обустройству Ковыктинского ГКМ на полное развитие началась в 2018 году. В настоящее время продолжаются проектные и изыскательские работы, в частности, проводятся исследования добычных возможностей имеющегося фонда эксплуатационных скважин.

Строительство эксплуатационных скважин Ковыктинского ГКМ стартовало 16 июля 2019 года. Всего в этом году планируется начать бурение семи эксплуатационных скважин.

Пробуренные эксплуатационные скважины в дальнейшем будут объединены в кусты и соединены внутрипромысловыми газопроводами с установками комплексной подготовки газа. Промышленная добыча газа начнется после создания и подключения газодобывающей инфраструктуры к магистральному газопроводу «Сила Сибири».

При строительстве скважин будут использоваться исключительно российские технологии и разработки.

Задачи на перспективу

В настоящее время месторождение находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации. Добываемый на Ковыктинском ГКМ природный газ используется для энергоснабжения газового промысла и буровых установок. Газовый конденсат и пропан-бутан поставляются потребителям.

Первоочередные объекты обустройства, в числе которых вахтовый жилой комплекс «Нючакан» и полигон твердых бытовых и производственных отходов (ТБиПО), будут введены в эксплуатацию в начале 2022 года.

Первые кусты газовых скважин, газосборная сеть и установка комплексной подготовки газа УКПГ-2, конденсатопровод и терминал в п. Окунайский начнут работу в конце 2022 года. На этот же период запланирован запуск месторождения в эксплуатацию. Основная задача газовиков и подрядчиков - обеспечить подачу газа с Ковыктинского ГКМ в магистральный газопровод «Сила Сибири» в конце 2022 года. Для этого будет построен участок от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения протяженностью около 800 км.

Выход Ковыктинского месторождения на проектную производительность - 25 млрд куб. м газа в год - ожидается в 2025 году.

Многокомпонентный газ

Газ Ковыктинского месторождения имеет сложный компонентный состав - кроме метана он содержит пропан, бутан и значительные объемы гелия.

В газе Ковыктинского месторождения доля гелия составляет до 0,28 %, при том что гелийсодержащим природный газ считается с концентрации 0,05%. Сейчас на месторождении проводятся испытания мембранной технологии извлечения гелия в промысловых условиях.

На Ковыктинском месторождении была разработана установка мембранного выделения гелиевого концентрата из природного газа. Эта разработка будет использоваться и на Чаяндинском НГКМ, в настоящее время там достраивается подобная установка.

Подготовленный на мембранной установке газ будет подаваться далее в магистральный газопровод «Сила Сибири» для переработки на мощностях Амурского ГПЗ и гелиевого завода.

К слову, гелий - инертный газ, который обладает низкой температурой кипения (-268,94`С), высокой теплопроводностью и электропроводностью. Благодаря своим свойствам он широко применяется в авиационной, ракетно-космической, электронной, атомной промышленности, медицине. Гелий совершенно безвереден, поэтому он используется для приготовления дыхательных смесей и лечения органов дыхания.

Без дорог - никуда

В рамках освоения Ковыктинского месторождения «Газпром» не только бурит скажины, но и строит десятки километров автомобильных дорог.

Так, компания «Газпром добыча Иркутск» реализует проект по строительству линейной части участка автодороги Магистральный - Жигалово, проходящего по территории месторождения, в рамках которого будет построено 80 км дорожного полотна. В условиях сложного рельефа и большого количества водных преград предстоит отсыпать земляное полотно с щебеночным покрытием, построить 14 мостовых переходов.

Дальнейшие планы по развитию дорожной сети на месторождении связаны со строительством подъездных автодорог к кустам газовых скважин и площадкам временных зданий и сооружений. С 2020 года будут строиться подъездные автодороги ко всем объектам месторождения.

В 2019 году планируется завершить строительство 40 км автодороги, 14 мостовых переходов. Завершение проекта строительства дорог запланировано на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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