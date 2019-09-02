Экологический мониторинг строительства Амурского ГПЗ соответствует стандартам

Проведенный в августе 2019 года производственный экологический мониторинг подтвердил соответствие строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) российским и международным экологическим стандартам.

В рамках мониторинга, проведенного специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу», в шести точках наблюдения были отобраны пробы атмосферного воздуха. Эксперты определяли концентрации пыли и взвешенных частиц, оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы, углеводородов, бензопирена и сероводорода. По результатам испытаний отобранных проб загрязнения атмосферного воздуха не выявлено, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Фото: ООО "Газпром переработка Благовещенск"

«В ходе всего периода строительства ведется постоянный экологический мониторинг на стройплощадке Амурского ГПЗ и на границе ближайшей жилой застройки, - пояснил заместитель начальника отдела окружающей среды ООО „Газпром переработка Благовещенск“ Денис Зубаиров. - Сотрудники федеральной службы проводят свои исследования систематически. Результаты очередного мониторинга состояния окружающей среды подтвердили, что проект Амурского ГПЗ соответствует всем экологическим требованиям».

СПРАВКА

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.