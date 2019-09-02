Где в Благовещенске искать Ботанический сад?

К удивлению многих амурчан, заповедный уголок расположен в черте города. И, несмотря на то, что Амурскому филиалу Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН в этом году исполнилось 25 лет, самый распространенный вопрос, который слышат научные сотрудники: «А у нас есть Ботанический сад?»

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Тем не менее, интерес к учреждению в последнее время все возрастает. И если раньше здесь не было таких экспозиций, которые можно было бы показать людям, то с каждым годом территория становится все привлекательней. Сюда даже приезжают молодожены устраивать фотосессии и выездные свадебные церемонии!

И хотя свободный доступ на территорию сегодня ограничен, периодически здесь проводятся тематические экскурсии, занятия для детей, мастер-классы. В этом году были организованы дни открытых дверей, когда все желающие могли приехать и полюбоваться красотой сада-института, пройтись по территории вместе с экскурсоводом, познакомиться с редкими растениями.

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- Но прежде всего Ботанический сад - это научно-исследовательское учреждение, и главный результат нашей работы - научные статьи, над которыми трудятся 16 сотрудников, - говорит директор Олег Жилин.

Пока что Ботанический сад - это единственное место в Приамурье, где можно познакомиться с разнообразием деревьев, кустарников и травянистых растений природной флоры как Амурской области, так и других регионов и даже стран.

Уникальные коллекции

В Ботаническом саду созданы питомники хвойных, древесных, лиственных, травянистых растений.

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- Интересной и ценной с точки зрения сохранения биоразнообразия является коллекция редких и краснокнижных видов растений. Она включает 127 таксонов (групп растений, объединенных общими свойствами и признаками), которые возделываются на территории сада, из них свыше 50 занесены в Красную книгу РФ, остальные - в региональные Красные книги, - рассказывает ученый секретарь учреждения Ирина Котельникова.

Большой интерес представляют растения-эндемики, которые встречаются только в этом месте земного шара и нигде более. Например, одуванчик линейнолистный встречается исключительно в долине реки Буреи. Когда строилась Бурейская ГЭС и создавалось водохранилище, большая часть популяции попала под затопление. Ученые провели большую комплексную работу по вывозу этого растения из зоны затопления. Высадили его на территории Ботанического сада, исследовали особенности биологии развития, получили семенной материал. Популяция много лет сохраняется на территории Ботанического сада, после стабилизации реки Буреи будет проведен поиск подходящих мест для выращивания этого растения в природной среде.

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Всего на территории сада культивируется более 1000 таксонов растений, из которых более 450 являются устойчивыми и прошли многолетние интродукционные испытания.

Но вообще Приамурье - очень сложная зона: малоснежные зимы с глубоким промерзанием почвы не способствуют приживаемости растений, особенно завезенных из других регионов. Бывает, что живет растение 3-4 года, радует, но приходит малоснежная зима, и оно погибает.

Человек и природа

Кроме основной работы сотрудники Ботанического сада проводят экскурсии или мастер-классы, где люди учатся чему-то новому. Ведь одна из главных задач сада - просвещение и образование детей.

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- После экскурсий дети начинают хотя бы отличать сосну от лиственницы, пихты и елки - многие ведь даже не знают, в чем разница! Ну а задача мирового масштаба - научить бережному отношению к природе, пусть маленькими шагами, но чтобы хотя бы следующее поколение воспитать правильно, - рассказывает Олег Викторович.

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Так, замдиректора по научной работе АФ БСИ ДВО РАН Анна Воробьева курирует направление экообразования и просвещения в саду и проводит различные занятия с детьми, например, по амурским лечебным травам.

- На территории Амурской области имеется 33 вида растений, которые включены в государственную фармакопею, то есть их сырье официально разрешено заготавливать в лекарственных целях, - объясняет Анна Воробьева. - Есть перспективные виды - те, что производят лекарственный эффект, но пока используются лишь в народной медицине.

Фармакопейным сырьем является, например, пижма обыкновенная. Растерев ее лист, можно почувствовать запах камфары - так пахнут разогревающие мази, хотя это растение официально используется как глистогонное средство. Но в народе эту траву заваривают для лечения заболеваний желчного пузыря.

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Еще один фармакопейный вид - лапчатка серебристая, занесенная к нам из других регионов. Но у нас в области есть их аналоги, например, у пижмы обыкновенной - пижма северная. У лапчатки тоже есть несколько похожих видов. И в народной медицине они используются практически одинаково. Ягоды бархата амурского сейчас повсеместно используются в азиатской медицине для лечения сахарного диабета.

Перечислять все полезные травы можно долго: видовой состав лекарственных растений сада на сегодня - 92 таксона!

Сказано!

Директор АФ БСИ ДВО РАН Олег Жилин:

- Ботанические сады и дендрарии - это лицо любого города, региона. Это первое место, куда приходят туристы, чтобы посмотреть, что здесь произрастает. И при достойной господдержке мы могли бы достойно представлять область на уровне Дальнего Востока, у нас есть и специалисты, и знания, и опыт. Мы очень надеемся на такое будущее. А также хотим наконец-то полностью открыться и работать именно для населения.

Справка КП

Идея организации ботанического сада в Благовещенске возникла в конце 80-х гг. ХХ века. Инициатором был профессор Сигизмунд Харкевич. Доктор биологических наук неоднократно приезжал в областной центр, осматривал его окрестности (в том числе территорию урочища «Мухинка»), выбирая территорию для будущего сада. Как самостоятельное подразделение Амурского научного центра ДВО РАН Ботанический сад в Благовещенске был организован только в мае 1994 г., но вплоть до 2007-го не имел территории в черте города. В октябре 2007 г. ему передали земельный участок площадью 11,9 га на станции Широтной, где ныне и располагаются основные коллекции и экспозиции растений.