Зачем амурчане возвращаются на учебу в 50 лет

В Амурской области вовсю реализуется федеральный проект «Старшее поколение», в рамках которого образовательные организации бесплатно обучают людей старше 50 лет. Профессии предлагают самые разные - от арматурщика до врача. Но пользуются ли эти профессии популярностью и зачем вообще людям предпенсионного возраста получать образование? Ответ искала «Комсомолка».

Чтобы получить «корочку»

Мы обзвонили несколько колледжей, которые предлагают образование для студентов в возрасте. И оказалось, что предпенсионеры обычно обучаются на заочном отделении либо выступают в качестве слушателей различных курсов. Специальности при этом выбирают самые разные.

- Как ни странно, люди старшего возраста выбирают преимущественно технические специальности: строительство дорог, теплоснабжение, сварочное производство. И учатся хорошо, некоторые с красным дипломом заканчивают! - рассказала заведующая заочным отделением Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Елена Хмелева. - Но у нас в основном учатся те, кто уже работает по специальности, а образования по каким-то причинам не получил. Например, папа еще в юношестве взял на работу, всему научил, а теперь для карьерного роста нужна «корочка».

Ситуации, когда человек старше 50 лет хочет получить знания по совсем уж незнакомой профессии, редки, но все-таки случаются. Например, Елена Сергеевна смогла припомнить одну такую студентку:

- Женщина училась на специальности «Теплоснабжение». Получить образование она решила потому, что ее назначили старшей дома. И чувствовалось, что ей очень интересно: она и вопросы задавала, и дополнительные задания просила, и чертежи делала…

Вот оно - главное отличие молодых и взрослых студентов! Если молодежь нередко пытается увильнуть от учебы, то предпенсионеры выбирают образование осознанно, понимают его значимость и с готовностью идут на занятия. И не только в строительном колледже.

Чтобы углубить знания

Как рассказали в Амурском аграрном колледже, слушатели старше 50 лет с охотой записываются к ним на курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки, которые длятся от 2 до 4 месяцев. Популярностью пользуются самые разные направления - водитель автомобиля, тракторист-машинист сельхозпроизводства, компьютерная грамотность. А одна пенсионерка обучалась обработке фотографий в графическом редакторе Photoshop.

- Причем пенсионеры обращаются не только в отделение в Благовещенске, но и в Завитинске, Екатеринославке, Серышеве и Тамбовке, - добавили в колледже.

Получить новые знания могут люди предпенсионного возраста по всей Амурской области - вплоть до северной Тынды. Такую возможность предлагают не только государственные, но и частные образовательные организации. При этом выбор профессий очень велик.

Предпенсионеров обучат на арматурщика и бетонщика, каменщика и кочегара, слесаря-сантехника и облицовщика-плиточника. Есть и направления, подразумевающие работу в офисе: бухгалтер, специалист по кадрам, оператор ЭВМ. При желании можно уйти в сферу красоты и отучиться на массажиста, парикмахера или мастера по маникюру. А можно делать мир лучше, став врачом, учителем или воспитателем. И этим список возможностей не ограничивается!

ЗВОНОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

А на работу возьмут?

Арпеник Галоян, руководитель юридической службы и образовательного центра:

- Мне кажется, в данном случае очень многое зависит от сферы деятельности и от того, насколько сложные задачи человек должен решать в процессе работы. Самая серьезная задача, которая стоит перед сотрудниками образовательного центра, - это подготовка к Единому государственному экзамену. Это очень ответственно, поэтому я бы не взяла преподавателя без опыта работы на подготовку детей к ЕГЭ, но взяла бы на репетиторство - когда просто нужно подтянуть ребенка по определенному предмету.

Точно так же бухгалтера без опыта я могла бы принять на работу, но только если компания работает по упрощенной системе налогообложения. А если речь идет об общей системе налогообложения, налоге на добавленную стоимость, едином налоге на вмененный доход - то тут трудно сразу сказать. Сейчас даже опытные сотрудники не всегда согласны с НДС работать.

Что касается именно возраста, то у меня отношение к пенсионерам лояльное - я беру на работу людей старше 50 лет. Например, у нас работает педагог по математике, которому уже исполнилось 55.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

На собеседовании держитесь уверено

Юлия Есипенко, специалист по работе с персоналом:

- В первую очередь людям любого возраста на собеседовании нужно быть уверенными в себе - даже если это кажется сложным. Держите в голове, что вы человек с достаточно большим опытом и объемом знаний. И говорите о том, что в связи с этим вы можете дать больше, чем молодой специалист только что из вуза.

Нужно еще понимать, что когда люди идут учиться после школы, не все они четко понимают, чего хотят в жизни. Не все сразу находят свое призвание, поэтому отучившиеся на юристов люди в итоге могут стать теми же бухгалтерами. Но такие переучившиеся люди будут полностью отдаваться работе, потому что отучиться для галочки - это одно, а отучиться осознанно и с интересом - это совершенно другое. Последним будет нравиться их работа, они будут постоянно изучать изменения и нововведения в своей сфере. И это большой плюс, о котором тоже стоит говорить на собеседовании.