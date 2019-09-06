Благовещенцев зовут творить добро на набережной

7 сентября в Благовещенске впервые пройдет имиджевый фестиваль «БлагоФест». На набережной Амура откроются интерактивные «площадки добра». Свои двери распахнет FREE-маркет по обмену вещей, а также литературная площадка Клуба авторов Приамурья «МАЯКoffСКИЕ» и много других интерактивных точек.

У благовещенцев есть уникальная возможность в этот день обменяться вещами, сувенирами, книгами - всем, что может другим принести пользу.

А если у вас дома давно пылится какой-нибудь интересный экспонат, то вы можете тоже принести его сюда и передать на площадку «Народный музей». В день проведения фестиваля предметы «с историей» примут с удовольствием, а в будущем они даже смогут стать музейными экспонатами.

Здесь же, на интерактивных площадках, можно будет обменяться нематериальными ценностями: например, подарить окружающим песни, стихи или танцы.

Кроме того, участники первого имиджевого фестиваля проведут бесплатные мастер-классы. Всех желающих они обучат тому, что умеют сами в творчестве, спорте, общественной деятельности.

Словом, главная идея фестиваля «БлагоФест» - нести людям добро и позитив.

Набережная реки Амур

7 сентября с 16:00 до 19:00

0+

Важно!

В рамках фестиваля «БлагоФест» состоится вручение премии «Родительское спасибо». От Амурского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов отметят меценатов и благотворителей.

Городской парк

14:00

0+

Встреча заядлых шахматистов

7 сентября МБ «Центральная» приглашает амурчан на информационную встречу с руководителем шахматного клуба «Ветеран» Владимиром Михайловичем Карповым.

На мероприятии гости узнают, что шахматы не только развивают логику, усидчивость, дисциплинированность, но и способствуют развитию воли к победе, подавлению робости и стеснительности, учат принимать самостоятельные решения.

Все желающие смогут записаться на занятия по обучению игре в шахматы.

МБ «Центральная»

ул. Красноармейская, 128

7 сентября в 12.00

12+

Техника живописи «старых» мастеров

Уик-энд можно начать с мастер-класса «Техника живописи «старых» мастеров (XVI-XVII)». Участники мероприятия познакомятся со «старой» техникой работы художников, окунутся в глубину веков, «прогуляются» по старой Европе, отправятся в недалёкое прошлое мира искусства, узнают историю рождения акварели, особенности этой техники и самые известные имена мастеров кисти акварельной живописи. Приглашенный гость - В. Р. Нагорнова.

Библиотека им. Б. Машука

ул. Институтская, 10/1

6 сентября в 19:00

12+

Чудеса химии

Студия «Чудеса химии» приглашает юных экспериментаторов от 7 до 13 лет на тематическое занятие «Химические и физические реакции», где ребята с помощью экспериментов определят грань между химическими и физическими реакциями. Научатся лопать воздушный шар внутри другого, не повредив его. Сделают в стакане «египетскую ночь», в пробирках - российский флаг и другие интересные реакции, которые сложно повторить дома.

Все полученные знания юные ученые зафиксируют в интерактивной папке - лепбуке, которую тоже заберут домой. Каждому ребенку предоставляется индивидуальный набор оборудования и реактивов.

Амурская областная детская библиотека

ул. Б. Хмельницкого, 1

7 сентября в 12.30

7+

Цена: 350 руб.

Справки и запись по телефону: +7-924-672-15-61

«Нам 5 лет»

Торжественное мероприятие в честь пятилетия Дома ремесел «Нам 5 лет» с розыгрышем подарков от социальных партнеров.

Отдел ДПИ МБУК «ГДК»

7 сентября в 12.00

6+

Усатый-полосатый

Познавательный час «Полосатый король тайги», где дети узнают о самых интересных фактах из жизни тигра: его повадках, особенностях поведения, местах обитания в России. В завершение мероприятия юных гостей ожидают интересные загадки и увлекательные вопросы викторины.

Библиотека им. Б. Машука

ул. Институтская, 10/1

7 сентября в 13.00

6+

Сакральный символ

Участники арт-тренинга «Мандалы» узнают все об этом сакральном символе, который помогает человеку приблизиться к желаемому. Юноши и девушки рассмотрят разновидности мандал, их назначение. В завершение встречи каждый участник раскрасит личную мандалу, которую выберет соответственно своему психологическому типу.

Библиотека им. Б. Машука

ул. Институтская, 10/1

7 сентября в 18.00

12+

Отдохни на отлично!

Благовещенцев и гостей города приглашают на мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами!». Празнование будет проходить в рамках 380-летия российского Дальнего Востока.

Парк Дружбы

8 сентября в 17.00

0+