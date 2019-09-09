Корни в недрах корейского общества

В КНДР широко употребляются выражения «помощь армии», «помощь народу». Это сжато показывает реалию КНДР, которая, осуществив единение идейной подкованности и боевой атмосферы военнослужащих и народа, отстаивает социализм со всей мощью.

Великая консолидация армии и народа

Помогать армии, помогать народу - это прекрасная традиционная нравственность корейцев. Президент Км Ир Сен, родоначальник социалистической Кореи, уже в период антияпонской вооруженной борьбы выдвинул идею великой консолидации армии и народа. Суть этой идеи состоит в лозунге «Как рыба не проживет без воды, так и партизанская армия не сможет существовать в отрыве от народа». С той поры в Корее «помощь армии» и «помощь народу» начали пускать корни.

В трудных условиях отсутствия поддержки со стороны регулярных войск и государственного тыла корейцы вели решительную борьбу против сильной японской армии и осуществили дело освобождения Родины, а в ожесточенной корейской войне развеяли в пух и прах миф о «всемогуществе» противника и одержали победу над ним. Секрет в том, что военнослужащие и народ проявили высокую нравственность помощи армии, помощи народу.

Эта нравственная атмосфера, основанная на идее великой сплоченности армии и народа, сегодня проявляется на более высоком уровне.

Среди лозунгов народноармейцев есть такой: «Возьмем на себя и защиту Родины, и строительство социализма!» В нем ярко выражены благородные качества народноармейцев как защитников народа, созидателей счастья, а также их готовность стоять в авангарде не только в военном деле, в защите страны, но и в строительстве экономики, помогая народу.

Армия в роли передовика

В Корее Народная армия играет роль передовика не только в военном деле, но и в экономике, культуре и других сферах общественной жизни. Ее ведущая роль и деятельность как ударного отряда в области экономики не означает только лишь оказание трудовой помощи. Самое главное - это роль Народной армии в проявлении идей и боевого духа как передовика. Иначе говоря, это значит, что все члены общества перенимают ее революционные идеи и боевой дух.

В этом процессе осуществляется единение идей, единение боевой атмосферы армии и народа, что приведет к ни с чем несравнимой и ничем нерушимой самой революционной, прочной сплоченности. Такова идеология великой консолидации армии и народа Кореи.

Можно сказать, что отношения между армией и народом, будучи единением их идей и боевого духа, являются социально даже более близкими, чем отношения между родными. Это и есть источник силы, помогающей людям преодолевать любые трудности.

Отношения между армией и народом, выходя за рамки уз помощи и прекрасной нравственности, развиваются как единение морально-духовных качеств и действий. Такова великая сплоченность армии и народа Кореи.

Символ консолидации

В стране высокая нравственность помощи армии, помощи народу ярко проявляется на основе идеологии великой консолидации армии и народа. Военнослужащие участвуют в крупномасштабной планировке полей, строительстве электростанций, возведении животноводческих, рыбоводческих ферм, современных культурно-социальных сооружений, парков, улиц, поселков и во многих других делах, и играют в этом большую роль.

К примеру, улица Рёмён - мировой славы - построена за короткий срок: не более чем за один год, благодаря сплоченности армии и народа. И это не все. В КНДР можно увидеть много архитектурных зданий, носящих название «Армия и народ», символизирующее их консолидацию, в том числе ГЭС «Армия и народ», мост «Армия и народ» и т. д. Это показывает, что у военнослужащих и народа Кореи всегда одна душа, одна мысль.

У народа очень большое желание помогать своей армии. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в стране часто созывается слет актива работников, проявляющих прекрасный дух оказания помощи армии.

Страна с такой сплоченностью всегда непобедима. Это закон.

Корейские армия и народ, ведомые выдающимся политическим деятелем Ким Чен Ыном, сплотившись воедино, будут непрерывно совершать новые чудеса и добиваться прогресса в защите социалистической Родины и строительстве социализма.