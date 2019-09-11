Почему в Приамурье местной рыбы днем с огнем не сыскать

Давно ли вы ели рыбу - да не простую, амурскую? Вот и мы в редакции не припомнили. Зато вспомнили, что даже на рынках местную рыбку очень трудно найти. Между тем в том же Хэйхэ прилавки от нее просто ломятся: тут и совсем мелкие хвостики, и внушительных размеров таймени. Почему же в Приамурье нет подобного изобилия, выясняла «Комсомолка».

Раньше река богаче была

Время не щадит ничего, включая рыболовные озера и реки. Если раньше в амурских водоемах можно было выловить даже кету, то сейчас на многое рассчитывать не приходится. И со временем может стать даже хуже.

- Одни виды рыбы исчезают из наших рек, в то время как другие появляются, - рассказывает рыбовод, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Козьмодемьяновки Иван Хаустов. - Допустим, у нас никогда не водился карп. Но 10-15 лет назад в Китае смывало рыбоводные хозяйства, и можно было выловить зеркального и чешуйчатого карпа. Основные же виды, которые водятся в наших реках и озерах и культивируются нашими рыбоводами, - это серебряный и золотистый карась из семейства карповых. Можно сказать, они аборигены, которые у нас остались. Еще, к примеру, малая корюшка начала появляться в Тамбовском районе.

Зато из-за изменений в экологии редкостью стала рыба плеть из семейства косатковых. Если в начале 70-х годов практически до Верхнеблаговещенского по реке поднималась кета, то сейчас в Амуре ее уже не застанешь - разве что на границе с Еврейской автономной областью.

- У нас даже был опыт, - вспоминает Иван Михайлович, - когда один из амурских рыбоводов выдавал на прилавки товарную форель. То есть, у нас есть возможность заниматься такой знаменитой рыбой! Но не занимаемся, потому что поддержки никакой нет.

Рыбоводы бьют тревогу

Но и те виды рыб, что еще остались в амурских водоемах, отнюдь не процветают. Опасения у рыбозаводчиков вызывает судьба сома Солдатова и сома обыкновенного, в прошлом году под угрозой оказались караси в Козьмодемьяновском водохранилище на реке Гильчин - в водоем попал аммиак и, по словам Ивана Хаустова, погибло порядка 50-70 тонн рыбы.

В качестве возможной причины того, откуда в воде взялось столько аммиака, называли стоки с ближайшей фермы. С аграриями у рыбоводов в принципе сложные отношения:

- Водоохранные зоны рек и озер распахивают до уреза, хотя распашка и обработка ядохимикатами там категорически запрещена. В результате химия стекает в водоемы, рыба мрет, - сокрушается Иван Михайлович.

И это не единственная проблема. По словам рыбозаводчика, амурскому рыбоводству и рыболовству вредит работа золотодобытчиков, бурный рост сине-зеленых водорослей в водоемах, бесконтрольная ловля рыбы сетями. В то же время, чтобы развивать отрасль, рыбоводам приходится влезать в долги. Так, последовав призыву минсельхоза возрождать рыбоводство, Иван Хаустов шесть лет назад зарегистрировал КФХ, восстановил старый рыбопитомник, инфраструктуру - и оказался в сети кредитов.

- И, как результат всего этого, сегодня мы не имеем ни килограмма своей товарной рыбы, - подытоживает Иван Михайлович. - Нет ее на прилавках, разве что браконьерская иногда «проскакивает». А ведь только с Козьмодемьяновского водохранилища мы можем получать до 350 тонн рыбы, можно организовать десятки рабочих мест на период отлова. Меньше 10 лет назад, когда еще были рыболовецкие бригады, мы вылавливали до 1,5 тысячи тонн своей речной и озерной рыбы!

Пока же Иван Хаустов и другие энтузиасты амурского рыбоводства продолжают биться за возрождение отрасли в прежнем объеме. Вопрос - получится ли.

КСТАТИ

Поддерживают по мере сил

В пресс-службе министерства сельского хозяйства Амурской области уточнили, что поддержка товарного рыбоводства в регионе все-таки есть. Так, рыбоводам возмещают часть затрат на покупку комбикормов:

- За счет областного бюджета по этому направлению с 2010 по 2019 год было выплачено почти 5,5 млн рублей, произведено 177 тонн товарной рыбы, - рассказали в министерстве. - В этом году предусмотрены субсидии (без НДС) для возмещения части затрат на рыбопроизводство: 50% стоимости кормов, 75% стоимости доставки рыбопосадочного материала.

Помимо этого начинающие крестьянско-фермерские хозяйства и семейные животноводческие фермы могут получить грант на развитие аквакультуры.

Также в минсельхозе работает межведомственная комиссия по определению рыбоводных участков в области. Было принято 25 предложений, после их рассмотрения создано два рыбоводных участка - в Благовещенском и Константиновском районах.