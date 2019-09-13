Благовещенск встречает 17-ю «Амурскую осень»

Открытие 17-го фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоится 14 сентября. Посмотреть на любимых артистов на звездной дорожке можно будет на площади ОКЦ в 17:00, сама же церемония открытия назначена на 18:00.

Скучать зрителям не придется. Кроме конкурсных спектаклей и кинопоказов их ждут творческие встречи и интеллектуальные игры #УмаПалатка. Желающие помериться силой мысли, а заодно выиграть билеты на мероприятия фестиваля должны будут собрать команду от трех до восьми человек и зарегистрировать ее на сайте www.фестивальныйшатер.рф. Пройдут игры в шатре «Амурской осени», который расположится на пересечении улиц Ленина и Калинина, напротив гостиницы «Зея».

Что же до звездных гостей, то в этом году президент фестиваля обещал привезти много новых артистов. Известно, что в рамках звездного десанта в Приамурье уже прибыли Елена Борзова (звезда сериала «Ранетки»), Серафима Низовская и Евгений Банифатов (актеры сериала «Молодежка»), Анастасия Савосина и Сергей Мухин (исполнители главных ролей сериала «Была любовь»), Юлия Такшина (всем известная секретарша Виктория из сериала «Не родись красивой»). Ожидается приезд таких мэтров, как Гойко Митич, Ирина Шведова, Рена Мацуяма, Роман Печерский, Влад Фурман, Влад Канопка и Валерия Ланская.

Программа фестиваля кино и театра «Амурская осень»

Конкурсные спектакли:

«Спасти рядового Гамлета»

Амурская областная филармония, 15 сентября, 16:00. 18+

«Тайны королевской кухни»

Большой зал ОКЦ, 15 сентября, 19:00. 12+

«Идеальный свидетель»

Амурская областная филармония, 16 сентября, 18:00 12+

«Через постель» (разговор Лизы Арзамасовой)

Малый зал ОКЦ, 16 сентября, 18:30. 12+.

«Ну и фрукт ты!»

Большой зал ОКЦ, 16 сентября, 20:00. 16+.

«Лабиринты сна»

Большой зал ОКЦ, 17 сентября, 19:00. 6+

«Загадочный уикенд»

Большой зал ОКЦ, 18 сентября, 17:00. 16+

«Случайное танго»

Амурская областная филармония, 18 сентября, 20:00. 16+

«Срочно выйду замуж!»

Большой зал ОКЦ, 19 сентября, 19:00. 16+

«Однажды в Италии»

Амурская областная филармония, 20 сентября, 17:00. 6+

«Босиком по парку, или Выход через спальню»

Большой зал ОКЦ, 20 сентября, 20:00. 14+

«Мужской аромат. Оркестр»

Амурская областная филармония, 21 сентября, 17:00. 16+

«Авантюристы поневоле»

Большой зал ОКЦ, 21 сентября, 19:00. 16+

Игры и творческие встречи в шатре:

13 сентября 21:00 - 22:00: ночная распродажа, розыгрыш билетов.

15 сентября 22:00 - 23:00: персона дня - югославский и сербский киноактер, режиссер и каскадер Гойко Митич.

16 сентября 18:30: смешанные интеллектуальные бои BRAINDO. 22:00 - 23:00: персона дня - российская певица, актриса театра и кино Ирина Шведова.

17 сентября 18:30: интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, плиз!». 22:00 - 23:00: персона дня - продюсер Рена Мацуяма.

18 сентября 18:30: игра «Котоквиз». 22:00 - 23:00: персона дня - российский актер театра и кино Роман Печерский.

19 сентября 18:30: интеллектуальные игры Detectit. 22:00 - 23:00: персона дня - российский режиссер театра и кино Влад Фурман.

20 сентября 18:30: финальная интеллектуальная битва. 22:00 - 23:00: персона дня - российский актер театра и кино Влад Канопка.

21 сентября 22:00 - 23:00: персона дня - российская актриса театра и кино, певица Валерия Ланская.

Возрастное ограничение: 18+

Конкурсные фильмы:

Полный метр (кинокомплекс «Благовещенск»)

15 сентября 20:00 «Человек, которого нет», 12+

16 сентября 18:00 «Счастье вдруг», 18+; 20:00 «ТНМ»18+

17 сентября 18:00 «Право выбора. Вера» 6+; 20:00 «Харах Оды», 12+

18 сентября 18:00 «Сквозь черное стекло», 18+

19 сентября 18:00 «Волшебник», 16+; 20:00 «Котел» 18+

20 сентября 18:00 «Смотри как я» 16+; 20:00 «Ad Libitum» 18+

21 сентября 18:00 «Илиана»,18+; 20:00 «Кадиш», 12+

Короткий метр (кинокомплекс «Благовещенск»)

15 сентября 19:00 «Курорт», «Жизнь в искусстве», «Теорема», «Ingocnito» 18+

16 сентября 19:00 «Молодожены», «Аркадий», «Папина дочка», «Сашка», 16+

18 сентября 19:00 «Переправа», «В темноте», «Два Олега», «Ида-Вирумаа», 18+

19 сентября 19:00 «Исповедь Бар», «Срывая голос», «Джойс», «Алиса», «Отражение», 18+

20 сентября 19:00 «Старый вояка», «Мясорубка», «Переходный возраст», «Трасса 0», 18+

21 сентября 19:00 «Floating», «Скрепка», «Прыжок», «Старуха», 18+

Другие мероприятия

Настольные битвы

Клуб любителей настольных игр Dice&Chip приглашает всех желающих вместе поиграть. Возраст и игровой опыт здесь совсем не важны, примут и опытных геймеров, и новичков.

14 сентября, в 13:00

Библиотека им. А. П. Чехова, ул. Комсомольская, 3

12+

Отчего собака бывает кусачей?

Обсудить проблему собак на улицах предлагают во время дискуссии «Бездомные животные». Представитель приюта «Остров спасения» расскажет, как собаки оказываются на улице, почему они бывают кусачими и виноваты ли они в этом. Участники общими усилиями попытаются найти решение проблемы. 14 сентября, в 17:00 Библиотека "Центральная", ул. Красноармейская, 128 6+

Не молчи! Мастер-класс по ораторскому искусству проведет известный шоумен Макс Радман. На занятии вам расскажут, почему в наше время так важно правильно говорить и, самое главное, как это делать. 15 сентября, в 19:00 Библиотека им. Б. Машука, ул. Институтская, 10/1 6+

А я кто?

Благовещенцев приглашают на тренинг «Ищу себя в мире». На занятии участники опробуют несколько психологических тестов и упражнений из тренингов личностного роста.

11 сентября, в 17:00

Библиотека искусств, ул. Ленина, 72

0+

Хороший тон

Всех неравнодушных к хорошим манерам приглашают на «Комильфо-вечер». Гостям расскажут о правилах этикета и научат вежливости. Кроме того, здесь можно будет узнать о том, как обращаться с книгой и как ее реставрировать.

13 сентября, в 16:00

Библиотека с. Садовое, ул. Юбилейная, 13

6+

Лунный праздник

Фестиваль Луны - праздник середины осени, который отмечают в Китае и Вьетнаме. Ребятам расскажут о его истории и обычаях. А в завершение мероприятия они смогут сделать традиционные для этого праздника пряники с пожеланиями.

15 сентября, в 13:00

Библиотека им. Б. Машука, ул. Институтская, 10/1

6+