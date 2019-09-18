Заместитель Александра Козлова оказался в центре скандала?

Четверг, полдень, центральная площадь Свободного. Под памятником Ленину в одиночестве стоит мужчина с ярким, в глаза бросающимся плакатом: «Верните мне работу!». В коротком разговоре признается: это крик души человека, которому со своими бедами уже некуда идти.

Крик этот спровоцировало дело, которое прямо сейчас рассматривается в Свободненском городском суде: бывшая супруга замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева посчитала, что ее деверь Антон Тырцев неосновательно получил доход. Суд арестовал счета и имущество предпринимателя на сумму 52 миллиона рублей, деятельность его компании оказалась парализована, и платить зарплату сотрудникам стало нечем.

Хроника раздора

Громкое дело берет свое начало в 2015 году, когда Антону Тырцеву пришла в голову идея: покупать, ремонтировать и сдавать квартиры в развивающемся Свободном. За дело предприниматель взялся вместе с братом, тогда еще зампредом амурского правительства Сергеем Тырцевым и его женой Натальей. Якобы стороны условились, что Сергей будет переводить деньги брату на счет, Антон займется покупкой и ремонтом жилплощади, а Наталья станет собственницей квартир. По этой договоренности на счет Антона Тырцева с апреля 2016 по март 2018 года поступили 82 миллиона рублей, на которые, по его словам, были приобретены и отремонтированы 32 квартиры.

Параллельно Тырцевы занялись и другим бизнесом. Сначала отстроили станцию техобслуживания, следом возвели в Свободном офисное здание, известное в городе под названием «Небоскреб». Как рассказывает Антон Александрович, сейчас строение находится в собственности у Натальи Тырцевой. Предположительно за год сдачи его в аренду женщина получила свыше 22 миллионов рублей дохода. В то же время сам Антон Тырцев за свою работу не получил ничего.

Проблемы только усугубились в сентябре 2018 года, когда Наталья и Сергей Тырцевы развелись. В августе того года в процессе был еще один проект - покупка и реконструкция под гостиницу здания бывшей детской поликлиники. Предприниматель рассказывает, что Наталья Борисовна приобрела строение за 12 миллионов рублей, сам он устроил ремонт на 9 миллионов рублей. Считается, что после этого Наталья Тырцева продала здание за существенно большую сумму - 29 миллионов рублей, но стоимость ремонта Антону Александровичу не возместила.

С этого момента и начались судебные тяжбы. Антон Александрович подал на Наталью Тырцеву иск о возмещении понесенных затрат в Арбитражный суд Амурской области и заявление на неосновательное обогащение в полицию. Наталья Борисовна подала иск на Антона Тырцева на сумму 52 миллиона рублей (в дальнейшем сумма была увеличена до 66 миллионов) - тоже за неосновательное обогащение. Как раз в связи с этим иском имущество предпринимателя сейчас находится под арестом.

Суд да дело

Судебные тяжбы идут уже три месяца, однако собственно к рассмотрению дела стороны так и не подошли. Вот и 12 сентября, заседание Свободненского городского суда началось и закончилось рассмотрением всевозможных ходатайств. Среди прочего представители Антона Тырцева ходатайствовали о фото- и видеофиксации заседаний.

По их словам, предложение о съемке заседаний корреспондентами было внесено в связи с возможным косвенным участием в деле высокопоставленного чиновника Сергея Тырцева. Целью было устранить возможные малейшие предпосылки давления на правосудие с его стороны. Однако, несмотря на подобные опасения, ходатайство не было удовлетворено. Равно как не было удовлетворено ходатайство истца - адвокат просил отложить заседание, чтобы у его клиентки было время провести анализ документов, которые предоставил в суд Антон Тырцев, и решить, потребуется ли для их изучения финансовая экспертиза.

- Я склонен думать, что мы не готовы окончательно поддержать ту позицию, которую заявляли первоначально. Тот объем документов, который представлен, в настоящее время нами перерабатывается, изучается и сравнивается. Для анализа и проведения инвентаризации нам нужно как минимум две недели. По итогу, мы полагаем, что уменьшим сумму иска, - заявил в ходе заседания адвокат истицы Евгений Теплинский.

Ко дню заседания представитель Натальи Тырцевой обязался предоставить самый важный на данный момент документ - договор уступки.

- В материалах дела представлен брачный договор, исходя их которого ясно, что Наталья Борисовна не имеет права требовать возмещения по средствам, находившимся на расчетных счетах ее бывшего мужа, - прояснила ситуацию адвокат Антона Тырцева Юлия Суханова. - Она могла бы сделать это на основании договора уступки, однако на сегодняшний день этот документ также не представлен в материалах дела. Поэтому сегодня судом был поставлен вопрос, на каком основании Наталья Борисовна обратилась с иском и была ли целесообразна его подача.

Под угрозой банкротства

По словам Юлии Константиновны, с учетом ходатайства истца об отложении судебного заседания создается впечатление, что адвокаты Натальи Тырцевой нарочно затягивают процесс:

- Все имущество, которое было передано, находится у стороны истца. Провести анализ и инвентаризацию они могли намного раньше. Вместо этого они сначала обратились с иском и потребовали наложить обеспечительные меры, в результате чего работа предприятия оказалась парализована, и только спустя три месяца заговорили об инвентаризации. При этом нас к участию в этой инвентаризации не приглашают, информацией не делятся.

Из-за затянувшегося разбирательства страдают сотрудники Антона Тырцева. Алексей Исаков, вышедший в день очередного заседания на одиночный пикет, поделился с журналистами:

- Некоторые сотрудники уволились, а те, кто остался, уже несколько месяцев не могут получить зарплату. Стало просто невозможно работать на предприятии, которому я посвятил несколько лет своей жизни. Дело шло бы лучше, быстрее и выгоднее, но мы предполагаем, что в него может вмешиваться Сергей Александрович Тырцев. Возможно, он чинит препятствия бизнесу Антона Александровича, и своим пикетом я хочу сообщить об этой проблеме и обратиться к должностным лицам, которые могут повлиять на решение о деятельности Сергея Александровича. То есть к президенту, генеральному прокурору и к губернатору Амурской области.

Алексей Исаков не единственный, кто поддерживает Антона Александровича в его борьбе. Хотя сводить концы с концами становится все сложнее, работать продолжает и помощница руководителя Елена Ларионова:

- В ИП Тырцев А. А. работали порядка двадцати человек, каждый содержал семью. Зарплаты были неплохие, выплачивались вовремя. Но в связи с разбирательствами под угрозу встала работоспособность всего предприятия. Уволилось порядка 80% работников, осталось минимальное количество, необходимое для выживания компании. Платят нам теперь по частям и не вовремя - скажем, за июнь и июль зарплату мы еще не получали. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что суд примет решение в нашу пользу, в пользу Антона Александровича. Мы работали с ним все это время и видели, что он добросовестно выполнял свои обязанности.

Безусловно, на решение в свою пользу рассчитывает и сам Антон Тырцев. Ему уже удалось добиться отмены решения Свободненского городского суда, по которому земельный участок и дом были отданы его брату Сергею.

- Я хочу, чтобы люди узнали - арест моих счетов и инкриминируемое мне необоснованное обогащение незаконны. Даже если Свободненский городской суд вынесет решение не в мою пользу, я уверен, оно будет отменено апелляционной инстанцией, - подытожил Антон Тырцев.

КОМПЕТЕНТНО

Чиновник и бизнес - две вещи несовместные!

Юрист правового центра «Волобуев & Партнеры» Игорь Волобуев:

- В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» государственным гражданским служащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Мы считаем, что Сергей Тырцев, возможно, имел отношение к предпринимательской деятельности своего брата. И пускай де-юре он не был учредителем коммерческой организации, но перечисленные средства могли идти на ведение семейного бизнеса.

Закон предусматривает отставку государственных гражданских служащих ввиду утраты доверия. И мы сегодня видели одиночный пикет, который был организован одним из сотрудников предприятия Антона Тырцева. Мы увидели, что люди доведены до отчаяния, они теряют работу. Есть вероятность, что причина этому - вмешательство в хозяйственные процессы предприятия Сергея Александровича Тырцева.

На мой взгляд, высказанные в резолюции пикета требования об обращении к президенту Российской Федерации, генеральному прокурору Российской Федерации, губернатору Амурской области вполне обоснованны и правомерны. Я полагаю, что они найдут поддержку общественности и не останутся без реакции прокуратуры и высокопоставленных должностных лиц.