Благовещенцев зовут бежать со всей страной

Всероссийский день бега «Кросс нации - 2019» пройдет 21 сентября. Старт забегу будет дан на площади Ленина в 12:00.

Принять участие могут все желающие. Для этого нужно будет зарегистрироваться в мандатной комиссии. Она будет работать с 19 по 20 сентября с 10:00 до 18:00 на ул. Ленина, 97. Кроме того, опоздавшие смогут подать заявку прямо в день забега, с 9:30 до 11:30. Комиссия будет работать прямо на площади.

- По традиции первым стартует так называемый VIP-забег, где побегут также дошколята с родителями, ученики младших классов с родителями, пенсионеры, - говорят в администрации Благовещенска.

Кроме того на площади организуют зону ГТО, где можно будет сдать нормативы по шести дисциплинам. Работать площадка начнет с 11:00.

Напомним, «Кросс нации» - это самое масштабное спортивное мероприятие в стране. В этом году о своем участии в нем заявили уже 80 регионов.

Телефон для справок в Благовещенске 377-200.

Площадь Ленина

21 сентября в 12:00

6+

«Магия звука» в Городском парке

Городской парк культуры и отдыха и Клуб авторской песни «Магия звука» приглашают всех на фестиваль авторской песни «Всем мира!» Приурочено мероприятие к Международному дню мира.

Горожане могут стать не только зрителями, но и участниками фестиваля. Организаторы приглашают всех музыкантов и авторов-исполнителей от 16 лет для выступления на сцене Городского парка 21 сентября в 16:00.

Заявки для участия в фестивале принимаются по электронной почте: Magiya.zvuka@mail.ru. Указать нужно фамилию, имя, отчество, возраст и род деятельности, а также приложить аудио- или видеофайл с предлагаемой композицией. Заявки принимаются до 18 сентября.

Участникам вручат дипломы и памятные подарки. Участие в фестивале бесплатное. Все справки по телефону 8-924 448-72-03.

Городской парк культуры и отдыха

21 сентября в 16:00

Вместе против террора

Благовещенцев приглашают обсудить важную и серьезную тему: опасность экстремизма и терроризма. Высказать свое мнение можно будет во время видеолектория «Молодежь против терроризма».

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская, 10/1

20 сентября в 14:00

12+

Искусство как профессия

Творческая профессия - что это? И можно ли относиться к своему творчеству как к работе? Именно об этом будут говорить на арт-встрече «Профессии в искусстве». Гости смогут познакомиться с начинающей художницей Анастасией Климовой, которая покажет свои работы и расскажет, с чего начать писать картины.

МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128

19 сентября в 18:00

6+

Это элементарно!

Для жителей села Садовое организуют квест «По стопам Шерлока Холмса». Каждый сможет почувствовать себя великим детективом и раскрыть тайну.

МБ с. Садовое, ул. Юбилейная, 13

19 сентября в 15:00

6+

Поймать за хвост… тигра

Похвастаться своими знаниями об амурских тиграх и весело провести время можно будет на игре-квесте «По следам тигра». Участников разделят на две команды и выдадут маршрутные листы, по которым они должны будут добираться до цели. Также ребятам расскажут об исчезающих видах животных и о том, как важно их сохранить.

ДК с. Плодопитомник

21 сентября в 13:00

6+

Потанцуем?

От души натанцеваться благовещенцев зовут на площади ОКЦ. Там пройдет настоящее «Зумба-пати». Прийти могут все желающие.

Площадь ОКЦ

21 сентября в 17:00

0+