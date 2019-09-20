Как в Приамурье переживают запрет на ввоз китайских фруктов

С 10 августа в Россию временно приостановлен ввоз косточковых и семечковых фруктов и ягод из Китая. Под запрет попали яблоки, груши, абрикосы, нектарины и многие другие летние вкусности. И многие тут же забили тревогу – а вдруг начнется дефицит, фрукты невиданно подорожают, даже яблоки нельзя будет купить? Оправдались ли эти опасения месяц спустя, выясняла «Комсомолка».

Дефицитом не пахнет

Первым делом мы решили разведать обстановку на оптово-розничной базе по улице Текстильной. Традиционно немалую ее часть занимают продавцы из Поднебесной – и, надо сказать, ситуация не изменилась.

– Я не заметил, чтобы цены выросли, – говорит благовещенец Андрей, частый гость оптово-розничной базы. – Продавцов столько же, как и обычно. Выбор тоже большой – посмотрите, и яблоки, и персики на месте.

Действительно, на оптово-розничной базе по-прежнему можно купить фрукты, судя по надписям на коробках – как раз китайского производства. Сами продавцы из Поднебесной в ответ на расспросы только пожимают плечами: последствий запрета на ввоз они будто бы и не заметили.

А вот продавцы фруктов из ближнего зарубежья о запрете не только знают, но и соблюдают его. В ответ на подозрительный вопрос «Китайское, поди?» торговцы из благовещенских ларьков чуть ли не хором отвечают:

– Да вы что, с косточками же нельзя! Все из Узбекистана!

На рынках предлагают российские фрукты и ягоды: яблоки – краснодарские, арбузы – часто амурские. В некоторых супермаркетах еще можно увидеть вкусности из Китая, но на большинстве прилавков их уже заменили сородичи из дальнего зарубежья, от Молдовы до Аргентины.

Так что, на первый взгляд, запрет на ввоз в регионе соблюдают. Подтверждают это и в Управлении Россельхознадзора по Амурской области: с начала введения ограничения на ввоз семечковых и косточковых фруктов и ягод из Китая ни одного нарушителя не нашлось.

Цены на уровне

Наличие на полках китайских фруктов вовсе не означает, что запрет каким-либо образом нарушался. Просто в первые недели после введения ограничений импортеры распродавали имеющиеся на складах остатки китайских фруктов. Теперь же они закончились, и поэтому мы все чаще видим в магазинах альтернативу из других стран.

- Если запрет будет действовать продолжительное время (есть мнение, что это ненадолго), потребность обеспечат за счет местных и других импортных фруктов. Неуверенность в продолжительности запрета как раз и может стать причиной дефицита: китайских фруктов не будет, а импортеры и трейдеры местными фруктами не будут рисковать увеличивать объемы закупок сразу, - поделился мнением коммерческий директор одной из компаний-импортеров Михаил Мишин.

По словам представителя компании, по сравнению с августом закупочная цена у производителей на данный момент не возросла. Это видно и по ценам в магазинах. Сейчас, по нашим наблюдениям, килограмм китайских груш можно приобрести за 150 рублей, аргентинских – за 199. Цены на яблоки также варьируются от 120 рублей за плоды из Поднебесной до 199 рублей за новозеландские фрукты. Краснодарские яблочки, к слову, стоят вполне приемлемо – 160 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8712 тонн китайских фруктов завезли в Приамурье в 2018 году.

3491 тонну китайских фруктов поставили с начала 2019 года.

Предположительно чуть более 300 партий не поступит в область за время ограничения на ввоз.

СПРАВКА «КП»

Почему нельзя китайское?

Запрет на китайские фрукты и ягоды ввели из-за участившихся случаев задержания небезопасных плодов на границе. Подобное происходило и в Амурской области – например, в июле этого года к нам чуть не попали зараженные персиковой плодожоркой нектарины. Партию задержали и вернули в Китай сотрудники регионального Управления Россельхознадзора.

Ограничение на ввоз продлится как минимум до тех пор, пока не пройдут инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После этого будет рассмотрен вопрос о восстановлении торговли.