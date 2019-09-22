В Благовещенске раздали журавлей фестиваля «Амурская осень»

22 сентября в благовещенском Общественно-культурном центре прошла церемония закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень». В этом году журавлей получили не только артисты и кинодеятели. Церемонию вел сам президент фестиваля Сергей Новожилов.

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По традиции церемония закрытия началась с вручения специальных призов. Первым вручить приз губернатора области вышел Василий Орлов. Глава Приамурья подарил подарок народной артистке России Раисе Рязановой. В этом году актриса отметила 75-летие.

- 75 лет, как 75 дней. Что давали, то и делала. Наверно в этом и жизнь, в этом и радость, ответственность и благодарность естественно тем, кто был рядом, а рядом были очень хорошие люди, - сказал расчувствовавшаяся артистка.

Зал аплодировал любимице публики стоя. Также Раиса Рязанова предположила, что вручить ей приз губернатору посоветовала его жена.

- Наверно, жена губернатора посмотрела в очередной раз «Москва слезам не верит», и сказала: «Вот, вот эта баба мне нравится», - пошутила актриса.

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А вот приз мэра города достался отнюдь не актеру. Картину с амурским журавлем Валентина Калита вручила президенту фестиваля, чтобы и у него был свой журавлик. Сам Сергей Новожилов такого сюрприза совсем не ожидал.

- Теперь понятно, почему от меня прятали этот листочек сценария. Очень неожиданно и приятно, - сказа президент «Амурской осени».

А после Ия Ненидзе исполнила любимую песню президента фестиваля.

Также спецприз вручила заместитель председателя правительства Ольга Лысенко. Подарок из ее рук получила актриса Оксана Сташенко, которая призналась, что давно мечтала получить журавля на фестивале.

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А приз «За преданность амурскому зрителю от директора филармонии Ольги Смирновой получила актриса и певица Ирина Шведова.

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Приза имени Леонида Гайдая за вклад в комедию удостоилась актриса Ольга Прокофьева. С маленькой копией памятника режиссеру в руках артистка пообещала обязательно побывать в Свободном, где родился Леонид Гайдай.

После вручения спецпризов перешли к награждению победителей фестиваля. Так в номинации «Зрительский успех» победил спектакль «Авантюристы поневоле», который завершал конкурсную программу антрепризных спектаклей. Приз получил режиссер постановки Александр Мохов.

- Мне безумно приятно, потому что я ваш земляк, я из Шимановска. Это большая честь, - сказал режиссер со слезами на глазах.

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За лучшую роль второго плана была награждена актриса Ольга Хохлова, сыгравшая в спектакле «Босиком по парку». А журавля за лучшую женскую роль получила Ольга Ломоносова за работу в спектакле «Мужской аромат. Оркестр». Лучшим артистом признали Александра Стекольникова («Ну и фрукты!»). Журавль за лучшую режиссуру достался Павлу Сафонову, поставившему спектакль «Мужской аромат. Оркестр».

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Главный же приз конкурса антрепризных спектаклей завоевали «Лабиринты сна» Глеба Матвейчука. Вручить приз режиссеру и композитору вышла председатель театрального жюри Валентина Талызина.

В конкурсе короткого метра призы распределились так: диплом за лучшую женскую роль получила Алена Хмельницкая (фильм «Переходный возраст»), а за лучшую мужскую - Илья Якубовский за фильм «Сашка».

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Спецприз за дебют достался фильму «Мясорубка» Влада Бахановича. Также он был отмечен как лучший зрительским жюри.

- Кино снимается только тогда, когда его невозможно не снимать. И сейчас я снимаю полнометражный фильм про бездомного режиссера, который снял восемь полнометражных фильмов. Денег нам, конечно, не хватает. Предлагаю поддержать нас на краундфандинге, – не растерялся молодой режиссер.

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Журавля в номинации «Лучшая режиссура» в коротком метре получил Алексей Михайлов. Главный же приз достался картине «Трасса Ноль» Марии Едемской.

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Среди иностранных фильмов победу одержала китайская картина «Песня Лингшуи». Правда, переводчиков в зале не нашлось, а потому благодарственная речь команды фильма осталась без перевода.

- Я, конечно, по-китайски не говорю, но, наверное, они благодарят и надеются на дальнейшее сотрудничество, - вышел из положения Сергей Новожилов.

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Кстати, приз самого президента фестиваля в этом году достался Владу Канопка за работу в спектакле «Однажды в Италии».

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В конкурсе полнометражных фильмов лучшей актрисой была признана дебютантка Василиса Денисова (фильм «Сквозь черное стекло»), а лучшим актером – Александр Кузнецов (фильм «Котел»). Фильму «Котел» достался также журавль за лучшую операторскую работу. Приз за лучший сценарий получила картина «Кадиш», над которой режиссер и сценарист Константин Фам работал восемь лет.

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Гран-при фестиваля завоевала картина Полины Ольденбург «Ad Libitum».