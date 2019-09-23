Как благовещенцам спасти семейный архив

Почти у каждого жителя России в шкафу есть особенная коробочка, в которой сложены скрутившиеся от времени черно-белые фотографии, да кирпичики видеокассет с записями выступлений на елке в детском саду. Обычно такой склад гордо именуется «семейный архив». Беда в том, что аналоговые носители со временем портятся. Восстановить запись или снимок иногда бывает невозможно. Однако все это можно оцифровать и хранить на компьютере или выложить в соцсети. «Комсомолка» разбиралась – как и где в Благовещенске можно переписать памятные записи в цифровом виде.

Фотографии

Распечатанные фотоснимки можно отсканировать практически в любой компании, занимающейся полиграфией. В большинстве дизайн-агентств вам еще и предложат восстановить выцветшие или поврежденные снимки. Стоимость таких услуг зависит от количества фотографий, и их состояния.

С фотопленкой несколько сложнее. Для начала нужно определить: какая пленка у нас в руках. Самая распространенная – шириной 35 мм, с обеих сторон имеет перфорацию. Такую пленку можно отсканировать, например, в фотосалонах «Кодак», которые еще стоят в нескольких благовещенских торговых центрах. Также могут прийти на помощь те же самые дизайн-агентства.

Встречаются и менее распространенные пленки, например, среднеформатная – шириной 70 мм. Для них уже требуются специальные сканеры. Стоимость такого сканирования доходит до тысячи рублей за одну пленку.

Видеозаписи

Оцифровка видеокассет – одна из самых распространенных услуг, ей занимаются и некоторые дизайн-компании, и частники. Стоимость оцифровки – около 200 рублей за час записи.

Однако здесь тоже могут быть нюансы. Если стандартные VHS-кассеты цифруют практически везде, то с другими форматами придется побегать. Например, найти оцифровку формата SVHS или Betacam у нас в городе практически невозможно.

- На данный момент проблема найти магнитофон или видеокамеру, в которую можно вставить эти кассеты. VHS-C можно оцифровать через адаптер-кассету. И она будет выглядеть как обычная, всем знакомая кассета. Другие форматы - только если найти камеру, на которую снимали. Бывает, что она валяется у заказчика. А вот Betacam и SuperVHS, кажется, увы. Betacam были только на телеканалах, и на данный момент, думаю, рабочих магнитофонов уже нет, - рассказал благовещенец Павел, занимающийся оцифровкой видео.

Аудиозаписи

Записать на ленту стишок в исполнении ребенка было чем-то вроде обязательного ритуала в каждой семье, где появлялся магнитофон. Чтобы оцифровать такие записи, придется разыскать работающий магнитофон. И если кассетники еще встречаются достаточно часто, то бобинники – магнитофоны для больших катушек с лентой – уже стали экзотикой. Кроме того, придется поискать специалиста, который возьмется за оцифровку. Можно попытать счастья на радиостанциях, или поговорить со звукорежиссерами в концертных залах.

Кинопленка

Самый, пожалуй, «проблемный» по нынешним меркам носитель. Аппаратура для киносъемки стоила достаточно дорого, процесс съемки и проявки был весьма сложным. Любительская кинопленка выпускалась двух форматов: 8 мм и 16 мм. Для ее оцифровки есть два варианта. Первый - придется искать подходящий кинопроектор, знающего человека и переснимать видеокамерой изображение на экране. Минусы такого способа: невысокое качество изображения и большое количество суеты. Второй способ: использование специального оборудования. К сожалению, в Благовещенске такой нет.

В этом случае вас могут выручить компании в других городах, оказывающие услуги оцифровки по почте. Разумеется, при этом придется раскошелиться на пересылку, но зато семейная съемка будет спасена.

КСТАТИ

Сделай сам

При желании, многое можно оцифровать самостоятельно, нужно только обзавестись подходящим оборудованием и разобраться, как им пользоваться.

Видеомагнитофон, к примеру, подключается к компьютеру через устройство видеозахвата. Обычно в комплекте с ним идут специальные программы и подробные инструкции по подключению.

Записывать аудио с магнитофона можно прямо через микрофонный вход компьютера. Нужно найти линейный выход или гнездо для подключения наушников в магнитофоне и соединить его с входом для подключения микрофона на системном блоке. Стоит учесть, что в советских устройствах стоят старые разъемы – так называемые «пятерики». Нужные переходники можно поискать в магазинах с радиодеталями.

Для фотографий подойдет недорогой сканер – планшетный (для фотографий) или пленочный (соответственно для пленок).

Все эти приставки к компьютеру стоят не особенно дорого. Например, устройство видеозахвата, позволяющее оцифровывать видеокассеты, стоит от 1 200 рублей, а простейший сканер для фотопленки – от 3 500 рублей.