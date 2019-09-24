Синоптик Елена Печкина: Амурская область - в лидерах по количеству гроз

Каждый год погода дает амурчанам все больше поводов для удивлений: непривычно теплые зимы, отсутствие снега, страшные ливни и еще более ужасающие паводки. Невольно начинаешь верить слухам о том, что климат меняется и скоро мы будем жить чуть ли не в тропиках. Так ли это, рассказала замдиректора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

К граду пора привыкнуть

- Поводом для нашего разговора стал недавний паводок. Расскажите, что послужило ему причиной?

- В этом году огромное количество осадков выпало, можно сказать, одномоментно. Их принес циклон, который действовал в Приамурье с 20 по 23 июля. Больше всего осадков выпало в Зее - 141,6 мм меньше чем за сутки. Однако там паводок быстро купировался: в Ивановке уровень воды поднялся до опасного, потом она ушла - и все. Но воды в реке Зее было очень много.

И тут начались дожди в Селемджинском районе. Река Нора, о которой обычно никто не помнит, подперла Селемджу, на которой также шли дожди - так начался паводок в Норске, Богословке и так далее. В районе Богословки огромная вода из Селемджи встретилась с водой Зеи, эти два паводка объединились и пошли вниз по течению, а мы наблюдали происходящее в Мазанове, Малой Сазанке и других селах.

- После паводка и дождливого лета пошли слухи о том, что в Приамурье меняется климат. Так ли это?

- Тут вы мне скажите: дождливое лето 58-го года ни на что не указывало? А дождливое лето 72-го или 84-го года? Это я называю года, когда у нас были сильнейшие наводнения. Кроме того, у нас было дождливое лето 2013 и 2019 годов, а между ними - дождливое лето 2003-го и 2009-го. Только из-за того, что в предыдущие годы было очень мало осадков и реки оказались практически пустыми, в 2003-м паводка так и не произошло. Похожим образом сложилась ситуация и в 2009 году. Как видите, подобное дождливое лето мы наблюдали неоднократно. Так что я бы не стала говорить, что оно указывает на перемены в климате.

- Значит, дождливое лето для нашего региона - норма?

- То, что происходило в этом году, нормой назвать нельзя. Но в целом летние дожди для нас нормальны. Вопреки расхожему мнению, климат у нас не резко-континентальный, а континентальный с муссонными признаками. Муссонный признак как раз и проявляется в том, что самое большое количество осадков выпадает на июнь, июль и август. Например, в Благовещенске норма для июля - 131 мм, для августа - 125 мм, это два самых дождливых месяца в году.

«Грозная» область

- А к каким еще особенностям климата амурчанам давно пора привыкнуть? Например, каждый раз люди удивляются малоснежной зиме - мол, несколько лет назад такого не было.

- Малоснежные зимы для нас скорее норма. Люди, которые удивляются этому, нередко приводят в пример воспоминания из детства. Но нужно понимать, что высота снежного покрова по-разному воспринимается взрослыми и детьми. Одно дело, когда у тебя рост полметра, и снега тебе по колено, и совершенно другое - когда ты на этот же снег смотришь с высоты 160-170 сантиметров.

Также давно стоит привыкнуть к тому, что Амурская область является одним из лидеров по количеству гроз. А грозы несут в себе и шквалы, и ливни, и грады. Для возникновения смерчей тоже нужно только одно - грозовой очаг, так что не стоит объяснять их появление влиянием космодрома или гидроэлектростанций. Увеличение количества смерчей, о котором иногда говорят в последнее время, связано исключительно с большим количеством гаджетов и со способностью людей фиксировать смерчи и выкладывать фото и видео в соцсети. И этим же объясняется якобы увеличение количества градов.

- С паводками тоже придется смириться?

- Не то чтобы смириться, но учитывать их возможность. Вы наверняка слышали понятие «дальневосточная депрессия». Говоря простым языком, это поле низкого давления, через которое проходят небольшие циклончики. Обычно они постепенно проходят через область, выпадая периодическими дождями, но бывают и другие случаи.

Здесь нужно прояснить, что климат на Дальнем Востоке меняется из-за четырех процессов. Зимой над территорией материка стоит огромный Сибирский антициклон, а в океане - поле низкого давления, алеутский минимум. В результате материк промерзает, температура в океане оказывается выше, и ветры дуют с суши на море.

Летом же другая история: над материком стоит Южно-Азиатский циклон, а в океане - Гавайский антициклон. Соответственно, ветра дуют с моря в сторону материка. И если центр антициклона оказывается очень близко к берегу, то поле низкого давления «запирается» на материке. Циклоны не могут уйти в океан, висят над нами и не умирают, пока полностью не прольются дождями. Так было в текущем году, и это самое страшное для нас положение дальневосточной депрессии.

Климат меняется постепенно

- В целом климат в регионе все же меняется?

- Климат - это совокупность погод, и он не может не меняться. Но осадки являются самым неизменным параметром. Меняться климат начинает с температуры: безусловно, сейчас становится теплее, среднегодовые температуры растут. Происходит это, в основном, за счет очень теплых зим. Так, в Благовещенске морозы за 40 градусов остались в далеком прошлом.

- Может ли климат измениться до того состояния, когда при нем станет невозможно жить?

- Вероятнее всего, нет. Человечество всегда приспосабливалось к климату. Существует даже легенда, что в Древней Греции климат представлялся таким образом: «жарко», «не очень жарко», «очень холодно, жить невозможно». И один из греков каким-то образом пробрался на север и увидел светловолосых, голубоглазых людей, которые живут там, где, по мнению греков, жить невыносимо. Правда, когда путешественник вернулся, он сошел с ума, потому что ему никто не верил.

Суть в том, что люди живут при самых разных условиях. В то время как древние греки были привычны к жаре, викинги совершенно спокойно выживали в более холодных краях. И если вдруг климат значительно изменится, мы приспособимся тоже. Но такие изменения резко не произойдут.

140 лет наблюдений

- После прошедшего паводка губернатор говорил о том, что в области требуются научные исследования климата. Сколько времени могут занять такие исследования?

- Изучать климат можно только одним способом - собирать и изучать данные. Именно этим мы занимаемся уже более 140 лет, столько в позапрошлом году исполнилось с начала регулярных наблюдений в Благовещенске. По факту же наблюдения за климатом в Приамурье ведутся еще с 1857 года.

Так что климат Амурской области очень хорошо изучен. Именно поэтому я имею сейчас право говорить о том, что для нас характерны малоснежные зимы, что у нас один из самых грозоопасных регионов. Другое дело, что нельзя путать изучение климата с долгосрочным прогнозированием. Точного долгосрочного прогнозирования, во время которого вам скажут, что следующим летом на этой территории гарантированно выпадет 400 мм осадков, не существует. А если у нас нет точного долгосрочного прогнозирования осадков, то не может быть и точного долгосрочного прогнозирования паводков.

Кроме того, спрогнозировать поведение тех или иных рек становится сложно из-за того, что мы не знаем точно - что, где и как строится в области. Достаточно вспомнить Владимировку в 2013 году: рядом с ней построили дорогу, которая послужила своего рода дамбой. Вода перемахнула через эту дамбу, а уйти не смогла, из-за чего Владимировка превратилась в большую «кастрюлю». Или пример из этого года: во время строительства изменили русло реки Голубая, и теперь мы больше не можем по ней прогнозировать, хотя до этого наблюдали за этой рекой в течение 74 лет.

- Возвращаясь к долгосрочным прогнозам - насколько мне известно, в Хабаровске их все-таки готовят. А имеет ли смысл вводить такие исследования в нашей области?

- На мой взгляд, смысла нет, раз уж ими занимаются в Хабаровском крае. Кроме того, когда люди говорят о долгосрочном прогнозе, они представляют его как прогноз на сайтах: даты и информация на каждый день. Официальный долгосрочный прогноз усредненный. В нем говорится, что по северным районам в среднем ожидаются такие-то температуры, что выше или ниже нормы на столько-то.

Конечно, долгосрочный прогноз необходим, потому что позволяет хоть как-то ориентироваться. Но в нем может говориться, что в такой-то месяц ожидаются осадки в рамках нормы, а по факту вся эта норма может вылиться чуть ли не за один день, как было в этом августе. Такой уж у нас климат - и, повторюсь, он очень хорошо изучен.