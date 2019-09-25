Строители Амурского ГПЗ организовали фестиваль национальных культур в Свободном

Первый фестиваль национальных культур «Свободный - все свои» состоялся в городе Свободном. В нем приняли участие свыше 5000 человек. Организаторы праздника: министерство культуры и национальной политики Амурской области, отдел культуры администрации г. Свободного, Общественный совет Амурского ГПЗ, компания «Газпром переработка Благовещенск», а также крупные подрядные организации, участвующие в строительстве завода.

Амурский ГПЗ, который возводится в районе города Свободного,- один из важнейших объектов Восточной газовой программы Газпрома, нацеленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта «голубого топлива» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: "Газпром переработка Благовещенск"

На завод по магистральному газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. На Амурском ГПЗ из природного газа будут извлекаться гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. Завод станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке газа. В строительстве завода заняты более 20 тысяч человек, в том числе и множество иностранцев. Фестиваль национальных культур «Свободный - все свои» был задуман как мероприятие, объединяющее всех: зарубежных специалистов, представителей национальных диаспор, коренных жителей города Свободного и Амурской области.

Семья начинается с кухни

День выдался на редкость солнечный, поэтому главная площадь города к полудню быстро оказалась заполнена людьми. Готовиться к открытию фестиваля начали заранее. Представители разных национальных диаспор растапливали полевые кухни, обустраивали сцену. Несомненным гвоздем программы стали палатки с национальными кухнями. Например, итальянцы предлагали попробовать тирамису, турки - традиционные сладости, китайцы - баоцзы. Разумеется, не обошлось без узбекского плова - его готовили прямо на площади в огромном казане. Еще можно было попробовать индийские, сербские, эвенкийские блюда и традиционный казачий кулеш.

Фото: "Газпром переработка Благовещенск"

- Кулинарная направленность фестиваля неслучайна, - рассказал начальник службы корпоративной защиты ООО «Газпром переработка Благовещенск» Сергей Евтухов. - У нас на площадке работают более 20 тысяч человек. Это люди разных вероисповеданий, разных национальностей, разных традиций, обычаев. Чтобы построить завод, мы должны сплотить всех в единую семью. А семья начинается с кухни. Это первое мероприятие такого кулинарного плана - до этого мы проводили спортивные мероприятия.

При этом за аутентичность приготовленных блюд можно было не беспокоиться - их готовили повара, приехавшие вместе с рабочими из разных стран. Дегустация была бесплатной - для гостей фестиваля приготовили 20 000 порций разнообразной еды. Неудивительно, что к каждой палатке моментально выстроились очереди.

Фото: "Газпром переработка Благовещенск"

- Оглянитесь вокруг! Я не ожидал, что столько придет людей. Свободный хоть и маленький город, при этом очень милый. Видно, что люди, которые сюда пришли, хотят понять новые для себя культуры, - поделился своими впечатлениями гость из Италии, директор проекта на площадке Амурского ГПЗ Джорджио Бернаскони.

Аутентичную еду можно было не только продегустировать, но и узнать рецепты приготовления из брошюр, прилагаемых к блюдам.

Не пахлавой единой

Разумеется, угощением праздничными блюдами фестиваль не ограничился. В аллее рядом с площадью развернулась фотовыставка, рассказывающая об Амурском газоперерабатывающем заводе. Около сотни снимков показали историю строительства ГПЗ, начиная с 2016 года.

Фото: "Газпром переработка Благовещенск"

А на главной сцене площади прошел концерт. Зрители услышали соло на хомусе, выступление итальянского саксофониста, увидели индийские, китайские, армянские танцы. Региональное отделение «Союза армян в России» в Амурской области представило мастер-классы по художественной ковке металла, обработке камня, резьбе по дереву. Амурское окружное казачье общество представило выставку холодного оружия казаков и мастер-класс по обращению с шашкой. Выставку предметов быта, посуды, национального костюма организовал областной узбекский национально-культурный центр «Олтин Водий». Азербайджанское национально-культурное общество «Араз» провело чайную церемонию и мастер-класс по игре в нарды.

Фото: "Газпром переработка Благовещенск"

Кстати, к игре в нарды присоединился и глава Свободного Владимир Константинов с женой. Как оказалось, это семейная игра Константиновых. Мэр признался, что семейный чемпион - его супруга Татьяна.

- Строительство Амурского газоперерабатывающего завода вдохнуло в город новую жизнь! Вы видите, Свободный весь перекопан, во многих местах ведутся ремонтные работы, - прокомментировал позитивные изменения последних лет глава города Свободного Владимир Константинов.

Фото: "Газпром переработка Благовещенск"

Зрителям, судя по отзывам, фестиваль понравился.

- Это прекрасно! Такие мероприятия часто надо устраивать. Это сближает народы, люди добрее становятся. Гордость каждый испытывает за свою нацию. Это и для детей поучительно, и для взрослых. Нам тут хорошо. С местными общались, здесь люди очень отзывчивые и доброжелательные, - поделилась впечатлениями одна из гостей фестиваля Мария.

На подготовку мероприятия ушло полгода, рассказывает руководитель Общественного совета Амурского ГПЗ Галина Ткаченко. Она довольна результатом и считает мероприятие нужным и полезным для города и его гостей. Организаторы фестиваля «Свободный - все свои» надеются, что он станет традиционным.