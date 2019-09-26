Амурчане могут «усыновить» дедушку или бабушку

О приемных детях знают все. Но немногие знают, что принять в семью можно не только малыша, но и дедушку. Или бабушку. В разных регионах страны с 2007 года действует программа «Приемная семья для граждан пожилого возраста». В Приамурье такую программу впервые опробовали в Мазановском районе в 2012 году.

- Приемная семья - это хороший вариант для одинокого пожилого человека, - рассказала министр соцзащиты населения Амурской области Наталья Киселева. - Благодаря поддержке у человека возникает чувство защищенности, он понимает, что о нем заботятся, его ценят и уважают. Кроме того, выполняя посильную работу по дому, помогая остальным членам приемной семьи вести общее домашнее хозяйство, гражданин обретает чувство уверенности в своей полезности, что помогает ему возродить интерес к жизни, и способствует его долголетию.

Как это работает:

Что обязаны? Пожилого человека нужно содержать, обеспечивать необходимым уходом, питанием, лекарствами, предметами повседневного спроса, оказывать доврачебную медпомощь и медсопровождение, организовывать общий быт и досуг, создавая благоприятный психологический климат.

Как долго? В приемной семье можно жить от одного месяца до нескольких лет - в зависимости от желания обеих сторон.

Кого берут? Как прописано в законе, это должна быть женщина старше 55 лет или мужчина старше 60 лет, дееспособные, проживающие на территории области. Приемные дедушка или бабушка при этом должны нуждаться в постоянной или временной посторонней повседневной помощи.

Причем рассчитывать на приемную семью можно даже при наличии своих родственников, которые по объективным причинам: инвалидность, болезнь, проживание в другом городе - сами не могут обеспечить уход.

Что за семья? К приемным семьям тоже предъявляют ряд требований. Так, опекуны и опекаемые не должны быть близкими родственниками, приемные «внуки» не должны быть бактерио- или вирусоносителями, страдать хроническим алкоголизмом, карантинными инфекционными заболеваниями, активными формами туберкулеза, тяжелыми психическими расстройствами, венерическими заболеваниями. Также должна соблюдаться учетная норма жилплощади.

Чтобы принять в семью старика, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства и самому пожилому, и кандидатам в приемные внуки.

Размер пособия? Ежемесячное денежное вознаграждение за приемного члена семьи в возрасте - 5 453,85 руб. За инвалида I группы или человека в возрасте 80 и более лет дают 8 180,72 руб.

Чтобы получить деньги, нужно представить в соцзащиту акт об оказании услуг по уходу за стариком. Специалисты в течение 5 рабочих дней со дня получения акта проверяют исполнение приемной семьей условий договора.

КОНКРЕТНО

По последним данным, в 15 муниципальных образованиях Приамурья создано 45 приемных семей:

- 23 - с гражданами, нуждающимися в соцподдержке;

- 7 - с инвалидами I группы;

- 15 - с гражданами, достигшими возраста 80 лет и более.

Кроме того, 3 пожилых амурчанина желают попасть в приемную семью.