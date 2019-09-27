В Благовещенске открывается театральный сезон

Новый 56-ой сезон открывается в Амурском областном театре кукол. Юных театралов ждет веселое представление с Осенью, трудолюбивой Козой и озорным Мишкой.

«А после представления вы сможете снова посмотреть добрую, светлую, поучительную историю Аистенка и пугала Страшко. Заслуженная артистка РФ Ольга Долгая представит вашему вниманию свой моноспектакль по сказке Г.Крчуловой и Л.Лопейской «Аистенок и Пугало», - говорят в театре.

Открытие театрального сезона пройдет 28 сентября в 11:00. 0+

А ранее, 25 сентября открытие театрального сезона прошло в Городском доме культуры.

Для тех, кто любит погорячее

Первый фестиваль огненных искусств прошел в Благовещенске в прошлом году и имел большой успех у горожан. В течение двух часов артисты из разных уголков области удивляли зрителей своим умением обращаться с огнем.

После успешного дебюта фестиваль решено было повторить. В этом году он так же пройдет на площади Общественно-культурного центра. Перед горожанами выступят такие коллективы, как «Delight», «Spin fire» и «Наследие огня». Организаторы обещают впечатляющее зрелище, которое запомнится зрителям надолго.

28 сентября 18:00

Площадь ОКЦ

6+

О`КЕЙ, GOOGLE

Интерактивный мастер-класс с таким названием пройдет для тех, кто хочет узнать историю возникновения и развития интернета, обсудить его плюсы и минусы в жизни современного человека.

28 сентября 15:00

МБ «Дом семьи», Пионерская, 157

12+

НЕ амурская осень

О празднике Середины Осени, который отмечают в Китае и других странах Восточной Азии, таких как Вьетнам и Сингапур, расскажут в творческой мастерской. Гости мероприятия не только узнают о традициях праздника и его значении, но и нарисуют традиционный символ - китайский фонарь.

28 сентября 14:00

МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128

6+

Художником может быть каждый

Для тех, кто давно мечтал взять в руки кисти, но никак не решался, пройдет мастер-класс «Акварель для молодежи». С искусством акварели начинающих творцов познакомит художник Елена Герасимович. Она же поможет участникам нарисовать романтический пейзаж.

28 сентября 17:00

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

6+

Большая любовь Маяковского

Разговоры о романе Владимира Маяковского и Лили Брик не утихают и по сей день. Как она заставила великого поэта поверить в Бога? На какие уступки он шел ради нее? Об этом расскажут на нескучной лекции «В. Маяковский “Люб”».

27 сентября 19:00

МБ им. А.П. Чехова, ул. Комсомольская,3

12+

Спектакли Амурского областного театра драмы

«Базаров» 27 сентября 18:30 16+

«Птица феникс возвращается домой» 28 сентября 12:00 12+

«Человек из Подольска» 28 сентября 18:00 16+

«Волшебник изумрудного города» 29 сентября 12:00 6+