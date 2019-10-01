Картина Новожилову, ваза – Арзамасовой: какие подарки увезли из Благовещенска звезды «Амурской осени»

Звезды, приезжающие в столицу Приамурья, не только гуляют по набережной и кафе и выкладывают фото с этих мест на свои странички в соцсетях. Многие из них еще и пополняют свои коллекции местным антиквариатом. Так, делегация артистов «Амурской осени» во время гастролей в Благовещенске побывала в антикварном магазине, что находится в доме быта «Элегант».

«Лиза просто нас удивила!»

В этот раз в магазине побывали Лиза Арзамасова, Павел Баршак, Оксана Сташенко, Тамара Глоба и другие во главе с президентом фестиваля театра и кино Сергеем Новожиловым. Артисты вместе с сотрудниками лавки выпили чаю с конфетами и побеседовали. Особенно поразила продавцов «папина дочка» – Лиза Арзамасова.

Фото: Руслан Башмаков

- Лиза приехала к нам со своей мамой. Они оказались очень высокоинтеллектуальными. Женщины интересовались старинными старославянскими книгами XIX века, но купили икону того же периода. Еще я подарил Лизе китайскую вазу, она ей очень понравилась. Что интересно – она просто бесподобно разбирается в школах письма. Этого даже опытные антиквары не могут. Лиза в каждом городе покупает что-то из старинных вещей. Кроме того, у нее прекрасные знания в живописи – сама сейчас ходит на художественные курсы. Удивительные знания для ее возраста! Видимо, роль умной Галины Сергеевны в «Папиных дочках» оставила на ней такой след, - поделился впечатлениями директор магазина Руслан Башмаков.

По словам антиквара, артисты часто интересуются местным, амурским. Они приходят за картинами художников Приамурья, фарфором, иконами и китайскими вещицами, а также дореволюционными предметами.

Вместо журавлей аисты

Президент фестиваля Сергей Новожилов заглянул в антикварную лавку впервые, несмотря на то, что уже далеко не первый год приезжает в Благовещенск. Об этом он рассказал подписчикам у себя на странице.

Фото: Руслан Башмаков

- Удивительно, но впервые за 17 лет, находясь в Благовещенске, я посетил эту антикварную лавку. Оказывается, мои дорогие гости и участники (фестиваля – прим. автора) за эти годы бывали здесь не раз и как-то мне об этом не говорили. И вот хорошо, что я оказался в этом месте, где очень много интересных вещей и картин. И мне, как человеку, который занимался изобразительным искусством, очень приятно окунуться в другую эпоху, - поделился Сергей Владимирович, пригласив всех напоследок посетить интересное местечко.

Кстати, он тоже не ушел с пустыми руками. Теперь у президента фестиваля есть свои собственные амурские птицы, хоть и не золотые журавли. В подарок от Руслана Башмакова он получил китайскую картину с аистами, которая ему очень понравилась.

Звезды круглый год

Как рассказал владелец магазина, артисты частенько заезжают к нему в гости за антиквариатом. И не только во время фестиваля. Звезды бывают в лавке круглый год, как только посещают Благовещенск с гастролями.

- Артисты – высокоинтеллектуальные люди, они зачастую интересуются историей и краеведением. Многие что-то коллекционируют, - говорит Руслан Башмаков.

Так, певица Марина Хлебникова, интересуется чеканками на металле. Она была в антикварной лавке около трех лет назад. В магазине побывала и Наталья Крачковская. Актриса коллекционировала статуэтки, расписанные гжелью. Около семи лет назад в гостях был Гарик Сукачев, который интересовался большими картинами соцреализма. Кстати, еще одним увлечением артиста являются статуэтки чертей из чугуна и фарфора.

- Из всех артистов, побывавших здесь, больше всего мне запомнился Дмитрий Хворостовский. Он заходил незадолго до своей смерти. Такой интеллигентный, в белых одеждах. Оставил приятное впечатление, - рассказал Руслан Башмаков.

По словам хозяина магазина, артисты стали его постоянными гостями последние десять лет. За эти годы еще не было такого периода, когда звезды не посещали антикварную лавку. Как минимум за год в магазин заглядывает с десяток представителей шоу-бизнеса.