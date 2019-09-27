Как амурчанам уберечь свое сердце

Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. В этом году праздник состоится в воскресенье. Его темой выбран призыв: «За мое сердце, за твое сердце, для всех наших сердец…» - это обещание жить более здоровой для сердца жизнью.

А главная цель праздника - повышение информированности людей о ССЗ, профилактике ишемической болезни сердца и инсультов мозга. Ведь эти болезни остаются основной причиной смерти не только в нашей стране, но и во всем мире. Ежегодно они уносят жизни 17,5 миллиона человек, и, если не принять меры, это число к 2030 году вырастет до 23 миллионов! В России 47% от всех случаев смерти происходит по причине болезней сердца и сосудов, и Амурская область - не исключение.

В перечне болезней с наибольшим количеством летальных исходов полноправным лидером является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Это патологическое состояние, при котором полностью или частично нарушается кровоснабжение миокарда из-за поражения (в большенстве случаев атеросклерозом) коронарных артерий. Равновесие между количеством поступающей крови и метаболическими потребностями миокарда не соблюдается, и сердечная мышца недополучает кислород. В результате у человека начинаются приступы стенокардии или случается инфаркт - одно из жизнеугрожающих проявлений ишемической болезни сердца.

О том, кто находится в потенциальной группе риска и как не стать пациентом кардиологии, мы поговорили с заведующим кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда Сергеем Ивановичем Булыгиным.

Никто не застрахован от болезни

- Потенциально любой, даже относительно здоровый человек, может столкнуться с ИБС и инфарктом миокарда, даже при хорошем самочувствии. В группе риска находятся люди с избыточной массой тела, страдающие артериальной гипертонией, гиподинамией, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина. Отягчающим фактором выступает курение. Но самое главное, с проблемами рискуют столкнуться те, кто находится в стрессовых ситуациях, как острых, так и хронических.

Многие считают болезни сердца уделом исключительно людей старшего возраста, но это не так. Заболевание в последние годы однозначно помолодело, все чаще ИБС и инфаркт миокарда встречается у 30-35-летних амурчан. Здесь не последнюю роль играет социально-экономическая ситуация и недостаточное внимание к своему здоровью со стороны пациентов.

Не упустить время

Сегодня медицина располагает большими техническими возможностями, тем не менее, не всегда гарантирован положительный исход. Прогноз на выживаемость зависит от своевременного обращения к врачу. Смертность от сердечнососудистых заболеваний очень высокая, а инфаркт миокарда по вероятности летального исхода занимает первую позицию. И если возникает проблема, нужно как можно быстрее обратиться к специалисту, упущенное время - страшный враг. Важно диагностировать и оказать качественную помощь в острый период, тогда у человека есть все шансы вернуться к обычной жизни, в свою профессию.

Исцеляются пациенты, конечно, условно, ведь признаки болезни не уходят навсегда, а лишь переходят на новый уровень. И здесь уже тактика дальнейшего лечения сказывается как на качестве жизни, так и на ее продолжительности. Если пациент выполняет все рекомендации врача, то 15-20 лет полноценной жизни ему гарантированы.

Нужно вовремя начинать профилактические мероприятия. Они заключаются в сбалансированном питании, в контроле массы тела и в жестком выполнении назначенной лечащим врачом антигипертензивной терапии при повышенном артериальном давлении. Прописанные врачом препараты, как правило, становятся обязательными на всю жизнь. Ведь сегодня для артериального давления установлены жесткие рамки: значения свыше 130 мм рт. ст. - это уже гипертония, и поблажек на возраст теперь не делается.

Желательно обговорить с врачом все мероприятия и на определенных этапах терапии проводить контрольные исследования: регулярно проверять уровень холестерина, артериального давления и т. п. Тогда лечение дает эффект. Если же пациент, выходя из стационара, возвращается к привычному образу жизни, не избавляется от вредных привычек, не поддерживает лекарственную терапию, то наверняка в скором времени он снова вернется на больничную койку. К докторам, бывает, и по 3-4 раза возвращаются практически в одном и том же состоянии. Как правило, это либо нестабильная стенокардия, либо инфаркт.

Как сохранить сердце здоровым

Вести здоровый образ жизни, быть активными. На пользу пойдут умеренные физические нагрузки, соблюдение диеты с ограничением животных жиров, поваренной соли и сахара, отказ от алкоголя и, особенно, курения.

Поддерживать идеальную массу тела. Рассчитать ее несложно: нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате. К примеру, при росте 170 см и весе 72 кг: 72 / 1,7х1,7 = 24,9. Если полученный индекс от 18,5 до 24,9 - это норма.

Контролировать жизненные показатели - артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень холестерина.

Если лечащим врачом прописана лекарственная терапия, то стоит добросовестно относиться к своему здоровью и отвечать прежде всего за себя, не перекладывая ответственность на других. Врачи свое дело сделают - на ноги поставят, а уже дальнейшее восстановление и поддержание здоровья - во многом в руках пациента.

Жить полноценной жизнью, быть позитивным, не впадать в депрессию. При негативном психологическом настрое очень сложно направить процесс выздоровления в нужное русло.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году в Амурской области зарегистрировано 201 462 случая болезни системы кровообращения, из них ишемической болезни сердца – 44 869 случаев, острого инфаркта миокарда – 1047 случая, повторного инфаркта миокарда – 17 случаев.

По данным Амурстата, среди основных причин общей смертности жителей области в 2018 году 1 место заняли болезни системы кровообращения. От них умерли 3661 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 1502, от острого инфаркта миокарда – 307, от повторного инфаркта миокарда – 6.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Научись спасать жизнь! Что делать при сердечном приступе

Признаки: острая боль за грудиной, отдающая в левую верхнюю конечность, сопровождающаяся «страхом смерти», сердцебиение, одышка.

Если пострадавший в сознании, обеспечь поступление свежего воздуха, расстегни тесную одежду, придай удобное положение.

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

Если пострадавший без сознания, определи наличие самостоятельного дыхания.

При отсутствии признаков жизни приступай к сердечно-легочной реанимации.

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

Проводи сердечно-легочную реанимацию до восстановления самостоятельного дыхания или до прибытия медицинского персонала.