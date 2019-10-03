Ребенок начал пить – приговор или нет?

Сегодня наркологи хорошо знают набор факторов и особенностей характера, которые могут привести к алкоголизму. И прививаются пагубные черты, как правило, в детстве. Как же воспитывать детей, чтобы не вырастить из них алкоголиков, и что делать, если ребенок уже встал на скользкую дорожку. Об этом мы побеседовали с врачом-наркологом кабинета профилактики наркологических расстройств Амурского областного наркологического диспансера Галиной Жушман.

Наследственность никто не отменял

Основные предпосылки любой зависимости, в том числе алкогольной, делятся на социальные и биологические. На биологические факторы человек не в силах повлиять даже при всем своем желании, зато социальные факторы поддаются коррекции.

К биологическим, в первую очередь, относится наследственность. Если в семье от алкоголизма страдает отец, то с вероятностью в 50 процентов у ребенка тоже будет это пагубное пристрастие. Если спиртным увлекается мать, то вероятность возрастает до 70 процентов, а если оба родителя - то вплоть до 90 процентов!

Черты характера: чаще всего алкоголизации подвержены психопатоподобные, возбудимые личности, истероидные лица, которые любят «играть на публику». Опасность таит шизоидное поведение, свойственное замкнутым людям - для них алкоголь является коммуникативным средством. Эпилептоидным (то есть очень возбудимым и раздражительным людям) алкоголь помогает выравнивать эмоциональный фон, и они к нему часто прибегают.

Хронические заболевания: на привязанность к спиртному могут повлиять множественные черепно-мозговые травмы, хронические менингиты и другие заболевания, при которых нарушается целостность оболочек головного мозга.

К социальным же факторам, прежде всего, относится воспитание детей. Есть несколько видов неправильного воспитания:

- Гипоопека – сниженное внимание к ребенку, когда родители живут своей жизнью, не обращая внимания на подрастающего члена семьи, либо выполняют абсолютно формальные родительские функции. Ребенок очень чутко чувствует родительское невнимание и нелюбовь, и ищет их «на улице», как правило, среди неблагополучных сверстников.

- Гиперопека – наоборот, повышенное внимание к личности ребенка, мелочный контроль, абсолютное ограничение свободы. В итоге родители получают противоположный результат. В наркологии даже есть понятие «отравление свободой» - как только сын или дочь выпорхнут из-под родительского крыла, они начинают пробовать в том числе и алкоголь.

- Потворствующая гиперпротекция, или воспитание по типу кумира семьи – чтобы ребенок ни сделал, в глазах матери и отца он всегда прав. Приходит понимание, что, даже пристрастившись к алкоголю, он найдет в родителях поддержку и одобрение.

- Роль золушки – чаще всего это наблюдается в многодетных семьях, где на старшего ребенка возлагаются все обязательства и ответственность. Рано или поздно подросток может начать показывать родителям, что он не удовлетворен таким отношением к себе, и выражаться этот протест будет через алкоголь.

Все идет из семьи

Как показывает практика, дети никогда не употребляют алкогольные напитки, если родители для них – авторитет. В целом, основополагающим фактором для развития алкогольной зависимости у ребенка всегда является пример матери и отца. У детей, в чьих семьях постоянно отмечаются даже незначительные даты и события с алкоголем в бокалах, быстро появляется осознание того, что это норма.

Категорически нельзя допускать, чтобы несовершеннолетнему дома предлагали попробовать спиртное - такая позиция взрослых приводит к трагическим последствиям. Ребенок должен знать, что выпивать до 18 лет нельзя - детский организм не приспособлен для таких интоксикаций. «Он выпил всего лишь рюмку водки», - часто объясняют родители, когда подростка доставляют на «скорой» с алкогольным отравлением и практически в состоянии комы. Но в юном возрасте, действительно, можно умереть даже от самой мизерной дозы!

Как понять, что есть проблемы?

11 – 13 лет - самый опасный возраст, когда дети начинают пробовать алкоголь. Заподозрить это можно не только по явным фактам, таким как запах спиртного изо рта, но и по косвенным. Если ребенок стал неопрятным, перестал ухаживать за собой, резко и кардинально начал меняться в худшую сторону - стал агрессивным и непослушным, делает все наперекор (и это не связано напрямую с переходным возрастом), стал хуже учиться, прогуливает занятия, поздно приходит либо вообще не приходит домой - это уже говорит о том, что у него могут быть проблемы с алкоголем.

Еще один немаловажный фактор – окружение. Родителям важно знать, из какой семьи друзья ребенка, в какой среде они воспитываются. Если подросток скрывает своих друзей, это тоже должно насторожить.

Что делать, если ребенок пошел по наклонной?

На базе Амурского областного наркологического диспансера работает подростковый кабинет. Любое самостоятельное обращение сюда – анонимное! Если мама или папа заметили неладное, не стоит бояться привести сюда ребенка, поскольку вся информация о несовершеннолетнем конфиденциальна. Кроме того, здесь круглосуточно работает экспертный отдел. Если родители предполагают, что отпрыск находится в состоянии алкогольного опьянения, они могут привести его на медицинское освидетельствование, также строго конфиденциально.

Современные методы лечения

Лечение детей от алкогольной зависимости проводится в условиях дневного стационара. После тотального обследования основной акцент делается на психокоррекционной и психотерапевтической работе. Важным аспектом является семейная психотерапия - в большинстве случаев, после нормализации внутрисемейных отношений ребенок перестает употреблять алкоголь.

Прекрасный эффект дают аппараты биологической обратной связи (БОС) - это возможность с помощью специальной компьютерной программы научиться регулировать свое состояние, постепенно избавляясь от беспокоящих симптомов.

Формирование детского алкоголизма более скоротечно за счет недоразвития систем организма, и если ребенка вовремя не остановить, то к 18 годам он сформируется как алкоголик. На сегодняшний день у нас есть все методы лечения, главное - не пропустить тревожные звоночки и вовремя обратиться за помощью к специалистам.

Только цифры

В Амурском областном наркологическом диспансере на учете состоит порядка 50 юных благовещенцев в возрасте от 13 до 17 лет. Из них около половины – те, кто употребляет алкоголь. Еще порядка 500 детей значатся в группе риска.