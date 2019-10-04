В Благовещенске пройдет легкоатлетическая эстафета памяти Григория Белоуса

Традиционная осенняя эстафета, посвященная памяти преподавателя благовещенского физкультурного техникума Григория Белоуса, в этом году пройдет 6 октября. Старт участникам будет дан на площади Ленина, там же будет и финиш. К участию в забеге приглашаются школьники, студенты и производственные коллективы.

Сбор участников пройдет в 11:00 на пересечении улиц Ленина и Пионерская. В 11:20 состоится парад участников. Сама же эстафета стартует в 12:00.

Подать заявку на участие в эстафете можно по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 97, телефон: 991-765 (управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска).

Напомним, преподаватель благовещенского физкультурного техникума Григорий Андреевич Белоус трагически погиб 29 сентября 2013 года. Во время подготовки одного из этапов эстафеты его сбила машина.

Григорий Андреевич Белоус имел звание «Почетный работник среднего профессионального образования», нагрудный знак «Отличник физической культуры», был награжден дипломом Олимпийского комитета России, отмечен Благодарственным письмом министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.

Площадь им. В.И. Ленина

6 октября, 12:00

Любителей кофе зовут на лекцию-дегустацию

Говорят, что люди делятся на два типа – любителей кофе и ценителей чая. Лекция-дегустация «Кофейное событие» пройдет именно для первой категории. Хотя и ценителей других напитков за дверь не выставят.

- Всего четыре буквы связывают миллионы людей по всему миру. Армия любителей кофе растет с каждым днем. Вкус кофе прекрасен, но непонятен. Его нужно научиться понимать и любить, и только тогда наслаждаться, - говорят организаторы мероприятия.

Именно об этом гостям расскажут на лекции. Кроме того, участникам раскроют секреты приготовления кофе в домашних условиях.

ММБ им. А.П. Чехова

ул. Комсомольская,3

4 октября, 18:00

12+

С полувзгляда

Благовещенцев научат понимать друг друга по взглядам и жестам, улавливать малейшие оттенки настроения по наклону головы и движениям губ. На занятии «Невербальные способы общения» не только расскажут о жестах и мимике, но и научат их понимать.

МБ им. Б. Машука,

ул. Институтская,10/1

4 октября, 14:00

6+

Волшебный мир кулис

Ребят познакомят со всеми тайнами театра: расскажут, как и когда возник театр, какие его виды существуют, кто трудится над созданием каждой постановки. Кроме того, участники игровой программы побывают в театральной мастерской и примерят на себя роли актеров. Гостям приготовили конкурсы по искусству пантомимы, сценической речи, актерского перевоплощения.

Отделение ДК с.Плодопитомник

5 октября, 13:00

6+

В далекой, далекой галактике…

Фанатам культовой саги Джорджа Лукаса непременно нужно посетить космоплэй «Звездные воины», где каждый сможет почувствовать себя принцессой Лее или Ханом Соло. Игра пройдет в рамках Всемирной недели космоса.

МБ «Дом семьи»,

Пионерская, 157

6 октября, 14:00

6+

ПОСЛУШАЕМ

С днем рождения, соседи!

1 октября отмечается день образования КНР. Всех кому небезразличны традиции и загадки Китая, зовут на познавательный час «День рождения КНР». Гостям расскажут о культуре и значимых датах для жизни Китая.

МБ им. Б. Машука,

ул. Институтская,10/1

3 октября, 14:00

6+

Два поэта

Любители поэзии могут посетить стиховник «Есенин, Лермонтов и другие». На встрече расскажут ярких судьбах поэтов и прочитают стихи, раскрывающие духовные, творческие связи двух великих поэтов.

МБ искусств,

ул. Ленина, 72

3 октября, 16:00

6+

Песни у костра

Всех, кто любит осенними вечерами собираться вместе, чтобы спеть несколько добрых песен, приглашают на музыкальный вечер «Костер дружбы». Организаторы обещают теплые посиделки и дружескую атмосферу.

ММБ им. А.П. Чехова

ул. Комсомольская,3

5 октября, 19:00

12+

ПОСМОТРИМ

Амурский областной театр драмы:

Открытие 136 театрального сезона. «Двенадцатая ночь или Все, что угодно» - 4 октября, 18:30, 12+

«Двенадцатая ночь или Все, что угодно» - 5 октября, 17:00, 12+

«Считаю до пяти» - 6 октября, 12:00, 0+

«Селфи со склерозом» - 6 октября, 18:00, 12+

Амурский областной театр кукол:

«Медвежонок Рим-тим-ти» - 5 октября, 11:00, 0+

«Гуси-лебели» - 6 октября, 11:00, 0+