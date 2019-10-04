Последние штрихи: до старта «Силы Сибири» остаются считанные недели

Магистральный газопровод «Сила Сибири» 1 декабря 2019 года примет «голубое топливо» для транспортировки с месторождений Якутии в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для «земли Олонхо» этот проект, реализуемый в рамках Восточной газовой программы, имеет большое значение. Он позволяет заложить основу единой системы добычи и транспортировки природного газа Якутии, обеспечить дальнейшую газификацию городов и сел республики, других регионов Востока России, а также создать новые рабочие места.

Фото: Фомичева Юлия

За цифрами – люди

Магистральный газопровод «Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России.

Пять лет назад «Газпром» объявил о начале строительства первого участка газопровода, который соединил Чаяндинское месторождение в Якутии с Благовещенском, находящимся на границе с Китаем. Трасса растянулась почти на 2200 км. И в зоне ответственности Алданского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» находится около 450 из них.

- Одновременно с запуском проекта были созданы региональные управления по строительству объектов в городах по маршруту газопровода, - рассказывает Вячеслав Бажин, директор Алданского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Фото: Фомичева Юлия

По его словам, территория, по которой пришлось тянуть трубу, является довольно сложной для освоения. Работу строителей тормозили не только лютые морозы, которыми славятся якутские зимы, но и неоднородный рельеф. Вечномерзлые и скальные грунты вкупе с бездорожьем могли стать настоящей головной болью для газовиков. Но стали лишь новым вызовом.

- Основной рабочий комплекс был проведен четко в срок. Монтажные и подготовительные работы завершены. Основные испытания магистрального газопровода и крановых узлов тоже закончены, - отвечая на вопрос о ходе подготовки к запуску проекта, заметил Иван Данилов, инженер по эксплуатации нефтегазопроводов линейно-эксплуатационной службы Алданского ЛПУМГ.

Что примечательно, все трубы, которые использовались для «Силы Сибири», – отечественного производства.

Еще одна стратегически важная зона для алданских газовиков находится на окраине города. Здесь в две смены идет работа на стройке промышленной базы ЛПУ. В общей сложности задействованы более 200 высококвалифицированных специалистов и 64 единицы техники – все для того, чтобы на территории в 14 гектаров в ближайшее время появился новый городок, обеспечивающий бесперебойную работу крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России. План предусматривает 47 объектов. В них включены не только производственные объекты, такие как закрытые стоянки, ремонтно-механические мастерские, склады, здание административного комплекса, но и общежитие, соединенное теплым переходом со столовой, и даже спортзал. Несмотря на то, что в настоящее время порядка 80% сотрудников Алданского ЛПУ – это местные жители, предполагается привлечение приезжих специалистов. И компании важно обеспечить им комфортные условия проживания.

Фото: Фомичева Юлия

Сильные звенья единой цепи

12 августа в якутской глубинке в рабочей обстановке состоялось значимое событие – два строящихся участка газопроводов Алданского и Нерюнгринского районов соединились в единую газотранспортную нить. «Золотой стык» стал неким промежуточным итогом напряженной работы последних лет и ознаменовал выход на финишную прямую масштабного проекта.

По словам директора Нерюнгринского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Сергея Палагина, к его предприятию относятся более 450 км магистрального газопровода. Сотрудникам управления пришлось протягивать трубу через горы, болота, ручьи и реки разных размеров.

Впрочем, Якутия – это не только удивительный своей дикой красотой мир, но и уникальная культура коренных малочисленных народов Восточной Сибири. В непосредственной близости от Нерюнгри разместилось эвенкийское село Иенгра. И с приходом «Газпрома» на землю «детей природы», как сами себя называют эвенки, в их жизни грядут большие перемены.

- «Газпром трансгаз Томск» - хоть и молодое предприятие, но при этом социально направленное. Мы стараемся выстраивать максимально тесное сотрудничество не только с администрацией района, но и с представителями малочисленных народов. Например, когда в марте нынешнего года проводился традиционный праздник День оленевода, компания предоставила главный приз для победителя соревнований – снегоход, - рассказал Олег Пухальский, заместитель директора Нерюнгрийского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Фото: Фомичева Юлия

Компания принимает активное участие и в благоустройстве района, в частности, занимаясь возведением детских и спортивных площадок на территориях своего присутствия. И Иенгра попала в этот проект.

Дата, которую все ждут - 1 декабря 2019 – не только официальный пуск российского газа по магистральному газопроводу в Китай. Это еще и новая глава в истории нашей страны. Уже сейчас отдаленные районы России получили импульс для социально-экономического развития, а в дальнейшем этот рост, судя по прогнозам экспертов, будет только увеличиваться - «Силой Сибири» города и села наши прирастать будут.