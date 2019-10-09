Благовещенский психолог: Прежде всего, мы должны помочь себе сами

Что такое психическое здоровье?

Это величайшая человеческая ценность. Сложно в рамках интервью дать полную характеристику этому феномену. Можно говорить, что психическое здоровье это - элемент здоровья человека с отсутствием выраженных психических расстройств, к которому очень важно присовокупить определенный резерв сил человека, благодаря которому он может преодолевать неожиданные стрессы или затруднения, возникающие в исключительных обстоятельствах жизни. Также, говоря о психическом здоровье, мы обычно имеем в виду состояние равновесия между человеком и окружающим миром, о гармонии между ним и обществом.

Значение психического здоровья для любого человека на Земле не нуждается в комментариях, особенно в наше непростое время глобальных перемен и катастроф, масштабных стрессов. Думаю, что в контексте разговора о психике человека нужно сказать и о «психологическом здоровье» - постоянно находящимся в движении состоянии внутреннего благополучия, которое позволяет человеку на любом этапе развития раскрыть и реализовать свои возрастные психологические возможности. Нельзя заботиться о теле, не заботясь о душе, о своем внутреннем мире. Поскольку я детский психолог, хочу особенно подчеркнуть важность здорового родительства: проблематично воспитать психологически здорового ребенка родителям, которые мало думают об экологии своей души. Я десятки лет работаю с детьми, в которых как в зеркале отражаются их родители. Обращает на себя внимание наблюдаемая закономерность: уровень психологической культуры (здесь уровень знаний) родителей в семье разный в подавляющем числе случаев. Он выше у матерей и значительно ниже у отцов. Как следствие, инициатором обращения к специалистам является мать ребенка, отец же активно выступает против этого. Часто по этой причине дети с проблемами психического и психологического здоровья вовремя не могут получить необходимую им помощь. Неготовность большой части родителей своевременно решать психологические и психические проблемы детей зачастую приводит к необратимым последствиям в их жизни. Очевидна актуальность повышения уровня психологической культуры для нашего общества в заботе о своем собственном психическом здоровье и здоровье своих детей.

Реально ли в наше время быть здоровым человеком в психологическом смысле?

Конечно, если человек мотивирован на это. Но, думаю, у него всегда будет шанс сомневаться в своем совершенстве, которому нет предела. Существует способ проверить, в какой мере человек может быть психологически здоров. Известный американский психолог А. Маслоу, изучая человеческую природу, считал здоровыми в психологическом смысле слова людей с высокой степенью достижения наивысшего уровня естественного личностного роста: личностно зрелых, с максимальной выраженностью психологического здоровья, с высокой психологической культурой, достаточной образованностью и социальностью. По определенным критериям каждый человек может проверить свой уровень психологического здоровья. Вы тоже можете это сделать, проведя самооценку. Вполне вероятно, что именно Вы и есть тот самый здоровый человек в психологическом смысле этого слова. Ну а если нет - будет над чем подумать, ведь Вы проведете, так сказать, некую «ревизию» в своем внутреннем мире, посмотрев на себя со стороны.

Вот эти простые «легкие» вопросы: Насколько осознанно и осмысленно я воспринимаю себя и свою жизнь в мире? Насколько полно я «включен» в действительность? В какой мере я способен делать наилучший для себя выбор в конкретных ситуациях и в жизни в целом? Насколько я чувствую себя свободным в жизни, следуя своим главным интересам и что из этого я получаю в результате? Насколько я уверен в своих способностях в любой сфере жизни? В какой мере я могу ориентироваться на учет мнений, интересов, потребностей и чувств других людей, на то, что рядом со мной они – живые люди? Насколько я устойчив, стабилен, определен в жизни, гибок в деятельности, жизнерадостен в очень неустойчивом жизненном мире?

Ну, как? Было трудно? Не сомневаюсь, что да. Оказывается, нужно хотя бы иногда смотреть на себя со стороны. Не торопясь, без суеты. Сравнение себя сегодняшнего с собой вчерашним непременно пойдет на пользу психическому и психологическому здоровью. Ведь совсем не стыдно улучшать себя, стремиться к своему совершенству, достигать гармонии в саморазвитии. Кстати, психологи рекомендуют проводить такую работу хотя бы раз в пару лет.

Важно заботиться с детства о своем психическом здоровье?

Давайте остановимся на некоторых важных аспектах. Безусловно родители должны осознанно заботиться о своих детях: развивать, воспитывать, обучать, конечно, экономически обеспечивать. При этом желательно помнить, что во всем нужна мера. Природа не терпит суеты. Не стоит слишком торопить время. Излишне большие нагрузки в раннем развитии и образовании детей могут принести им больше вреда, чем пользы. Играйте больше со своими детьми, радуйте их своим присутствием, не заменяйте себя даже на самых лучших нянь и репетиторов в мире! Вскоре вы увидите результаты своего труда – гармоничного, умного, развитого и хорошо воспитанного ребенка, который будет вам благодарен за ваш нелегкий труд.

Многие родители, готовясь к рождению первенца стараются получить как можно больше психологических знаний об особенностях протекания каждого возрастного периода жизни ребенка. Эти знания помогают им своевременно реагировать на нестандартные проявления в его поведении, настроении, интеллектуальном развитии, общении. Это очень правильная позиция родителей. И если возникнет проблема, при своевременном обращении к специалистам в психическом развитии детей удается решать многие проблемы.

Не менее существенно особое влияние на психику ребенка социального окружения. Хорошо, когда все хорошо. Не хотелось бы, но нужно говорить и о негармоничных семьях с нарушениями взаимоотношений между родителями. Жизнь ребенка в семье, где постоянные ссоры, раздражительность, крики, драки, доминирует сниженный фон настроения взрослых, не назовешь счастливой. Хронические стрессы способствуют появлению нарушений в поведении ребенка, общении со сверстниками и взрослыми, эмоциональном и интеллектуальном развитии. Значительно страдает физическое здоровье, разрушается психическое. Психологически безопасной среды для ребенка в такой семье нет.

Более подробно остановимся на школьных годах и психическом здоровье детей. В школьные годы взрослые (родители, учителя) часто объясняют трудности ребенка в обучении ленью. Умный, но ленивый – расхожее мнение. Силой заставить ребенка сесть за уроки можно, но добиться от него желаемого результата - нет. «Ленивые» дети как никто другой нуждаются в установлении истинных причин школьной неуспешности. Если она принимает формы педагогической запущенности, школьной дезадаптации можно с уверенностью говорить о наличии проблем ребенка в психическом и психологическом здоровье. Без помощи психолога разобраться в причинах школьной неуспешности в такой ситуации крайне проблематично. Важно понимать, что при своевременной профилактике школьной дезадаптации детей такие «неожиданности» маловероятны. Если ребенок не хочет заниматься интеллектуальным трудом, если он очень медлительный или, наоборот, слишком активный – нарушитель поведения, затрудняется в регуляции эмоций, агрессивный, имеет проблемы в общении с взрослыми и/или сверстниками – он в зоне риска школьной дезадаптации и нуждается в помощи. Особенности каждого ученика с проблемами обучения важно вовремя заметить, изучить, и, в дальнейшем, учитывать в организации его обучения, воспитания и развития.

Обращает на себя внимание один из самых опасных периодов для психического здоровья детей – подростковый. Дебюты многих психических заболеваний и расстройств приходятся именно на это время. Как никто другой подростки нуждаются в любви своих близких, понимании их чувств и переживаний. Важно каждый день разговаривать с детьми, уважая их стремление к взрослости и самостоятельности. Не стоит быть излишне назойливым, но доверять им необходимо. Стоит очень хорошо контролировать свои эмоции в общении с подростками. Ведь когда взрослые разговаривают с ними, их цель должна быть направлена на то, чтобы понять, что они говорят и чувствуют. Что стоит за их протестами и бунтами. Не стоит демонстрировать подросткам свое раздражение и гнев. Будьте терпеливы и уверены в общении. В противном случае есть большой риск потерять контакт со своим ребенком. Случается, что навсегда. Хрупкий психический мир подростка легко разрушить пренебрежением, невнимательностью, равнодушием, грубостью взрослых.

При необходимости, а также с целью профилактики нарушений психического здоровья детей, не нужно бояться обращаться к специалистам по психическому здоровью: психиатрам, психотерапевтам, психологам. Именно эти специалисты помогают сохранить его благополучие.

Когда бить тревогу?

Чтобы понять, когда ребенку нужна помощь специалистов по психическому здоровью, родителям следует обращать внимание на любые трудности ребенка в его жизнедеятельности: в регуляции состояния и поведения, общении, овладении необходимыми навыками на каждом возрастном этапе развития. Лакмусовой бумажкой психических проблем ребенка является сниженный фон настроения.

Важно четко отметить для себя, какие негативные изменения произошли в жизни ребенка, насколько резкими они были, с чего они начались. Важно понаблюдать, насколько они связаны с изменением физического здоровья (нарушение сна, эмоциональное, двигательное беспокойство, как долго они проявляются, другое). Если ребенок подросток, нужно понять, насколько он критичен к своему состоянию и насколько стремится избавиться от этих трудностей. Обращайтесь к специалистам вовремя. Психолог работает с психологическими проблемами ребенка, в его компетенции отделить условную возрастную норму развития от патологии, при необходимости рекомендовать врача по профилю. Со своей стороны, врачи психиатр и психотерапевт имеют дело с психическими заболеваниями и расстройствами.

Как помочь себе сохранить психическое здоровье? Помоги себе сам?

Нужно быть гибким, умело лавировать в ситуациях постоянно изменяемых обстоятельств жизни. Не стоит застревать в неприятных переживаниях, ведь легче всего в своих бедах винить других, какие-то обстоятельства. Но от этого душевное равновесие не наступает. Например, человек с упоением купается в негативных эмоциях, представляя себя жертвой «плохого» человека. Это – типичный путь к хроническому стрессу, разрушающему психику. О психологическом благополучии здесь тоже речи нет.

Чтобы снизить градус стресса, подрасти личностно в умении критично оценить себя в разных обстоятельствах жизни, наверное, лучше задать вопрос себе самому: «А что я сам в этой ситуации сделал не так?». Важная разница: не кто виноват, а что я сделал не так? Чем больше недостатков в своем поведении вы найдете, тем точнее сможете дать оценку своему поведению! Разве не повод порадоваться за себя, осознав, что вы тоже можете ошибаться! Ну а там, где ошибка, там же и работа над ней! Много ошибок – много работы! Приятно, когда можешь помочь себе сам! Там недалеко и до полного здоровья в психологическом смысле.