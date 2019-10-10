Не унылая пора: куда амурчанам отправиться в отпуск осенью

На календаре уже октябрь, и погодка напоминает: пора доставать шарф и перчатки. В такие дни как-то особенно хочется уехать куда-нибудь подальше от надвигающейся осенней слякоти и серости.

Куда можно сбежать от осенних холодов или наоборот - увидеть все краски засыпающей на зиму природы, рассказала руководитель туристического агентства Татьяна Николаева.

Япония

Если говорить про тематические осенние туры, то здесь, на мой взгляд, все рекорды бьет Япония, особенно для Дальнего Востока. Япония - сама по себе очень красивая страна, а благодаря огромному количеству парков осенью она становится еще более притягательной. Цветут цветы, распускаются хризантемы и клены. Многие туры даже носят тематические названия, например «Алые клены в Японии» или «Осенняя Япония». Эти туры проходят в период с середины сентября до середины ноября. Вылеты - из Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска. Туры групповые, в их стоимость включается проживание, трансферы, питание и экскурсионная программа. Обычно они захватывают несколько городов. Направленность может быть разная: для школьников на время каникул или для взрослых. Такой экскурсионный тур вместе с перелетами на человека будет стоить от 85 тысяч рублей - в зависимости от программы и длительности.

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Южная Корея

Это тоже экскурсионные туры в большинстве случаев. Специфических осенних туров нет, но, как вариант, можно выбрать такую поездку. Основные туристические места - Сеул и его окрестности, где находятся парки развлечений, остров Чеджу и морской порт Пусан. Конечно, сезон уже не купальный, но в Корее, как и в Японии, такие красивые осенние клены... Очень популярны поездки на гору Сораксан: считается, что именно оттуда осень начинает свой путь по стране. Вылеты - на регулярных рейсах из Хабаровска и Владивостока. Стоимость тура сильно зависит от программы: минимум от 60 тысяч на человека.

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Тропики

Кроме того, в новинках осени - с 30 октября открываются туры из Благовещенска на остров Санья. Это морской отдых, это тепло, это тропики. Как раз на осенние каникулы - длительностью 8, 15 и 22 ночи. Цены - от 35 тысяч на человека.

Еще одно новое направление - вьетнамский остров Фукуок, тоже тропики. Тоже с 30 октября, под школьные каникулы. Это направление, которое из Благовещенска еще ни разу не открывали. Стоимость - от 43 тысяч на человека.

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Россия

В октябре пользуются популярностью экскурсионные маршруты для школьников в Санкт-Петербург и Москву. Там развита целая экскурсионная индустрия. Туры - на 5-7 дней, включают в себя проживание, питание. Цены варьируются в зависимости от количества людей в группе, выбранного отеля, режима питания, экскурсионной программы. Обычно, если брать стандартный экскурсионный тур на 5-6 дней в Питер или Москву, цены начинаются от 18 тысяч на школьника.

Также в этот период популярен самый знаменитый экскурсионный маршрут - «Золотое кольцо». Есть много его вариантов - «Малое Золотое кольцо», «Большое Золотое кольцо», варьируются города, которые посещаются: Москва, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов, Переяславль-Залесский, Сергиев Посад, Углич, Мышкин и другие. Могут быть как однодневные поездки, так и полноценные туры на 8-10 дней с экскурсионной программой, питанием и проживанием. Однодневные стоят обычно 2-3 тысячи рублей, а длительный - от 22-26 тысяч рублей на человека.

Фото: pixabay.com

Пользуются спросом на этот период туры в Калининград и Карелию: там очень много разных маршрутов и комфортно по погоде. Самые известные достопримечательности Калининграда - Куршская коса, Янтарная комната, исторические места Кенигсберга, форты, рыцарские замки Восточной Пруссии. Стоимость однодневной экскурсии - в пределах полутора тысяч на человека. Двух- или трехдневный экскурсионный тур обойдется уже в четыре-пять тысяч рублей, на неделю - 10-12 тысяч на человека. Это без учета дороги через всю страну.

Что касается Карелии, то это богатый экскурсиями регион. Здесь есть очень крутые места: горный парк «Рускеала», вулкан Гирвас, водопад Кивач. Есть этнографические экскурсии, посещение островов Валаам, Кижи. Стоимость одной экскурсии - от полутора до трех тысяч рублей на человека.