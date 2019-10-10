2019-10-10T08:20:24+03:00
Общество

Второй спиральновитой теплообменник доставлен на Амурский ГПЗ

Уникальный аппарат российского производства способен выдерживать перепады температур до 400 градусов Цельсия
ООО «Газпром переработка Благовещенск»
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Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»
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Спиральновитой теплообменный аппарат для производства гелия установили на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Оборудование весом порядка 49 тонн полностью выполнено из российских материалов. Это уже второй теплообменник, изготовленный в Санкт-Петербурге специально для Амурского ГПЗ, строительство которого ведется в Приамурье в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром».

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке газа. Первый фундамент Амурского ГПЗ заложен два года назад, в августе 2017 года. Выход предприятия на полную мощность запланирован на январь 2025 года.

На завод по магистральному газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. На Амурском ГПЗ из природного газа будут извлекаться гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.

Предприятие станет важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири» в рамках реализации Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, его переработки и экспорта «голубого топлива».

Проектная мощность Амурского ГПЗ составит 42 млрд куб. м природного газа в год, что позволит помимо гелия производить около 2,5 миллионов тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (1 млн тонн пропана и 500 тысяч тонн бутана), около 200 тыс. тонн в год пентан-гексановой фракции. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО «Газпром переработка Благовещенск». Теплообменный аппарат произведен в России в рамках программы импортозамещения ПАО «Газпром» и доставлен наземным транспортом на строительную площадку в Свободный. Это оборудование - одно из основных звеньев технологической цепочки производства гелия, который будут получать на Амурском газоперерабатывающем заводе.

- Теплообменные аппараты применяются на начальном этапе тонкой очистки газовой смеси от примесей. В этой фазе очистки удаляются примеси метана и водорода с помощью реакции окисления, происходящей в специальном реакторе. Азотно-гелиевая смесь на входе в реактор имеет температуру 240 - 250 градусов, а после реакции окисления нагревается до 400 градусов, - прокомментировал начальник технического отдела ООО «Газпром переработка Благовещенск» Александр Хомченко.

Оборудование спиралевидной конструкции, предназначенное для предварительного нагрева и последующего охлаждения азотно-гелиевой смеси, выдерживает большие перепады температур - до 400 градусов. По этому параметру оно эффективнее технологий предыдущего поколения. Также достигается высокая эффективность теплообмена при относительно небольших габаритах и металлоемкости аппарата. Площадь теплообмена сопоставима с пятой частью футбольного поля - это более 1,6 тыс. кв. м. При этом длина аппарата - 15,9 метра, а диаметр - 1,8 метра. Кроме того, уже полностью собранная на заводе конструкция позволяет провести монтаж оборудования всего за один день.

- Аналогичный теплообменный аппарат был установлен на Амурском ГПЗ в сентябре прошлого года на первой технологической линии завода. В нынешнем году произведен монтаж оборудования на третьей линии, - добавила заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром переработка Благовещенск» Екатерина Дмитриева.

Всего же проектом предусмотрен монтаж трех теплообменников - по одному на каждые две технологические линии. Третий спиральновитой теплообменный аппарат будет установлен в 2020 году на пятой технологической линии строящегося в Амурской области завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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