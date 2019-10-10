Второй спиральновитой теплообменник доставлен на Амурский ГПЗ

Спиральновитой теплообменный аппарат для производства гелия установили на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Оборудование весом порядка 49 тонн полностью выполнено из российских материалов. Это уже второй теплообменник, изготовленный в Санкт-Петербурге специально для Амурского ГПЗ, строительство которого ведется в Приамурье в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром».

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке газа. Первый фундамент Амурского ГПЗ заложен два года назад, в августе 2017 года. Выход предприятия на полную мощность запланирован на январь 2025 года.

На завод по магистральному газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. На Амурском ГПЗ из природного газа будут извлекаться гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.

Предприятие станет важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири» в рамках реализации Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, его переработки и экспорта «голубого топлива».

Проектная мощность Амурского ГПЗ составит 42 млрд куб. м природного газа в год, что позволит помимо гелия производить около 2,5 миллионов тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (1 млн тонн пропана и 500 тысяч тонн бутана), около 200 тыс. тонн в год пентан-гексановой фракции. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО «Газпром переработка Благовещенск». Теплообменный аппарат произведен в России в рамках программы импортозамещения ПАО «Газпром» и доставлен наземным транспортом на строительную площадку в Свободный. Это оборудование - одно из основных звеньев технологической цепочки производства гелия, который будут получать на Амурском газоперерабатывающем заводе.

- Теплообменные аппараты применяются на начальном этапе тонкой очистки газовой смеси от примесей. В этой фазе очистки удаляются примеси метана и водорода с помощью реакции окисления, происходящей в специальном реакторе. Азотно-гелиевая смесь на входе в реактор имеет температуру 240 - 250 градусов, а после реакции окисления нагревается до 400 градусов, - прокомментировал начальник технического отдела ООО «Газпром переработка Благовещенск» Александр Хомченко.

Оборудование спиралевидной конструкции, предназначенное для предварительного нагрева и последующего охлаждения азотно-гелиевой смеси, выдерживает большие перепады температур - до 400 градусов. По этому параметру оно эффективнее технологий предыдущего поколения. Также достигается высокая эффективность теплообмена при относительно небольших габаритах и металлоемкости аппарата. Площадь теплообмена сопоставима с пятой частью футбольного поля - это более 1,6 тыс. кв. м. При этом длина аппарата - 15,9 метра, а диаметр - 1,8 метра. Кроме того, уже полностью собранная на заводе конструкция позволяет провести монтаж оборудования всего за один день.

- Аналогичный теплообменный аппарат был установлен на Амурском ГПЗ в сентябре прошлого года на первой технологической линии завода. В нынешнем году произведен монтаж оборудования на третьей линии, - добавила заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром переработка Благовещенск» Екатерина Дмитриева.

Всего же проектом предусмотрен монтаж трех теплообменников - по одному на каждые две технологические линии. Третий спиральновитой теплообменный аппарат будет установлен в 2020 году на пятой технологической линии строящегося в Амурской области завода.