Приамурье оказалось на 79 месте рейтинга по вводу жилья в стране

Амурская область находится на 79 месте рейтинга по вводу жилья в стране. И это среди 85 имеющихся. Таковы данные рейтинга, составленного РИА-Новости.

Показатели у Приамурья плачевные – ввод жилья в период с июля 2018 по июнь 2019 года составил 0,209 квадратных метра на человека. Обеспеченность населения жильем (площадь жилых помещений в среднем на человека) – 25,3 «квадрата».

Для сравнения: на первом месте находится Ленинградская область с вводом жилья 1,221 квадратных метра и обеспеченностью 29 квадратных метров. Серебро взяла Московская область с показателями 1,111 и 32,7 «квадрата» соответственно. Замкнула тройку лидеров Тюменская область, где за прошедший год было введено 0,881 квадратных метра жилья, а на человека в среднем приходится 27,8.

Следом за Приамурьем идет Забайкальский край, где ввод жилья составил 0,173 квадратных метра, а обеспеченность жителей – 21,3 «квадрата», на строчке ниже – ЕАО с показателями 0,162 и 23,5 соответственно. Дальше – Камчатский край, Мурманская область и Магаданская область. Замыкает список Чукотский автономный округ, где за год было введено всего лишь 0,024 «квадрата» жилья, а обеспеченность населения составляет 24,1 квадратных метра.

Эксперты считают, что эти показатели напрямую связаны с ростом НДС.

- НДС повысился полтора года назад. Соответственно, выросли цены на все: начиная от продуктов питания, коммунальных услуг и заканчивая стройматериалами. Это и сказалось на строительстве нового жилья. В первую очередь, оно подорожало на том этапе, когда вырос НДС и продолжало дорожать с каждым месяцем. Потом появились эскроу-счета. И не каждая строительная компания готова строить полностью за свой счет. Это очень большие деньги, большие проценты по кредитам, и не все хотят их платить. В итоге большинство мелких и средних строительных компаний ушли с рынка жилья, остались самые стабильные. И они продолжают поднимать цены, потому что у них нет другого выбора. Да и к тому же, люди лучше купят вторичку, чем будут ждать, пока построится новое жилье, - пояснила ведущий специалист отдела продаж по недвижимости Юлия Тихонова.