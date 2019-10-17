Что изменится для амурчан после закона о самострое

Не знал и не мог знать

Как пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, если собственник объекта не знал и не мог знать, что на таком-то участке строиться нельзя (нарушается, например, расстояние до ближайшего трубопровода), сам действовал добросовестно во время строительства, получив все разрешения, и при этом в Едином госреестре недвижимости сведений о «запретной» зоне не оказалось, то постройка не будет считаться самовольной.

Кроме того, если раньше незаконный «самострой» нужно было снести в срок от трех месяцев до года, то теперь можно привести такую постройку в соответствие с установленными требованиями. Сроку на это - от шести месяцев до трех лет. В соответствие приводите либо на основании решения местных властей, либо через суд. А там уж на такую постройку можете оформить право собственности.

Впрочем, будьте готовы к тому, что, если постройку невозможно привести в соответствие с установленными требованиями, снести ее все-таки придется. Так что предварительно сразу определитесь: или вы будете бороться за приведение в соответствие, или сразу сносить

Если человек отказывается сносить самострой в установленный срок, у него принудительно отберут землю под таким объектом.

Реестры не ведут

В Приамурье, как мы выяснили, проблемами «самостроев» занимается инспекция Госстройнадзора. Но, к сожалению, в ведомстве нет полной информации о том, столько объектов строится без разрешения государства. Мол, по Градостроительному кодексу надзор ведется только за строительством (реконструкцией) объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе. Это многоквартирные дома более трех этажей, иные объекты с количеством этажей более двух, либо площадью более 1500 квадратных метров.

Сейчас из поднадзорных инспекции строящихся объектов только три не имеют разрешения на строительство. Застройщики - юридические лица. Кстати, в инспекции отметили, что зачастую очень непросто установить, кто прячется за этим самым юрлицом. От этого и возникают проблемы с выявлением и пресечением самовольного строительства.

Не ведет реестр «самостроев» и мэрия Благовещенска. В 2011 году администрация создавала рабочую группу по рассмотрению соответствующих вопросов, но о результатах ее работы ничего не известно.

КСТАТИ

Самострой теперь могут снести только в судебном порядке, а не по решению местных властей. Но только в случае, если:

- право собственности на постройку зарегистрировано в ЕГРН;

- постройка является жилым домом, в том числе многоквартирным, а также садовым домом;

- постройка создана до вступления в силу Градостроительного кодекса 1998 г., Земельного кодекса 2001 г;

- нет нужных документов на постройку или землю;

Также местным властям запретили административный снос строений на частных землях. Исключение - если объект угрожает жизни и здоровью людей.