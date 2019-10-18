К юным театралам Благовещенска едет Якутский театр

Якутский театр юного зрителя представит сразу две постановки: «Камень счастья» по легендам народов Севера для маленьких зрителей и «Король Беранже» для ребят постарше и взрослых. Оба спектакля пройдут 22 октября – первый в 11.00 (возрастное ограничение 3+), второй в 17.00 (возрастное ограничение 12+).

Спектакль «Камень счастья» расскажет о юноше, который хотел сделать людей счастливыми с помощью волшебного камня. Молодому человеку придется преодолеть нелегкий путь, полный опасностей и приключений.

«Король Беранже» поставлен по пьесе французского драматурга, представителя театра абсурда Эжена Ионеско «Король умирает…». Артисты поднимут совсем не детские темы.

- Многогранный, абсурдный, но крайне человечный персонаж, на котором завязана и драма, и комедия произведения – гремучий коктейль из переживаний, смеха, жалости и философских размышлений. Но самое главное, спектакль заставляет задуматься каждого о смысле бытия, о том, что оставит он после себя, - рассказывают в кукольном театре.

Главную роль исполнит народный артист Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель ТЮЗа Алексей Павлов.

Амурский областной театр кукол

22 октября, 11.00 и 17.00

12+ и 0+

Сокровища амурских коллекционеров

В Благовещенске пройдет выставка амурских коллекционеров. Свои собрания представят не только опытные коллекционеры, но и начинающие. Посетители смогут полюбоваться на самые разные коллекции – от редких монет до антикварных статуэток.

Амурский областной Дом народного творчества

20 октября, 10.00 – 15.00

6+

Очей очарованье

Меломанов приглашают на концерт из цикла «Живая струна» «Осенняя пора – очей очарованье». Зрители смогут послушать не только песни о красотах природы, но и стихи.

Амурская областная филармония

19 октября, 18.00

12+

ПОСМОРТИМ

Спектакли амурского областного театра драмы

«Алые паруса», 18 октября, 18.30, 12+

«Алые паруса», 19 октября, 17.00, 12+

«Алые паруса», 20 октября, 17.00, 12+

Амурский областной театр кукол

«Котенок по имени Гав», 19 октября, 11.00, 0+

«Мцыри», 19 октября, 17.00, 12+

«Про Иванушку и Варварушку», 20 октября, 11.00, 0+