2019-10-21T10:16:27+03:00
Общество

Кубинские спички и императорский фарфор: что собирают благовещенцы

«Комсомолка» побывала на второй выставке-ярмарке амурских коллекционеров
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Юрий Коробкин собирает спичечные коробки уже больше 20 лет Фото: автораЮрий Коробкин собирает спичечные коробки уже больше 20 лет Фото: автора
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Амурские коллекционеры вновь собрались, чтобы показать свои уникальные собрания. Вторая выставка-ярмарка прошла 20 октября в Амурском областном доме народного творчества. И, поверьте, там было, на что посмотреть: монеты разных стран и периодов, боны, медали, значки, марки, открытки, книги, аксессуары и разнообразные предметы антиквариата. Также на выставке прошла презентация первого номера газеты «Дальневосточный КоллекционерЪ».

На выставке можно было увидеть множество антикварных вещиц

На выставке можно было увидеть множество антикварных вещиц

Всем выйти из тени

По сравнению с первой выставкой, прошедшей в апреле, количество участников значительно увеличилось. Если тогда свои коллекции показали всего 15 участников, то сейчас их количество перевалило за полсотни.

- Я думаю, все дело в том, что первая выставка прошла очень успешно. Коллекционеры увидели, что здесь можно показать свои коллекции, пообщаться с единомышленниками и, так сказать, вышли из тени, - делится мнением коллекциоенр, владелец антикварного магазина Руслан Башмаков. - По масштабам наше мероприятие не уступает тем, что проходят в крупнейших городах России.

Руслан Башмаков

Руслан Башмаков

Свои коллекции представили как опытные коллекционеры, так и новички. Например, один из участников выставки Денис показал свою коллекцию ременных пряжек, которые он собирает около 6 – 7 лет.

Ременные пряжки разных эпох

Ременные пряжки разных эпох

- У меня в коллекции пряжки и оригинальные ремни разных периодов, это и Советский Союз, и царские времена, и период Великой Отечественной войны. А также разных видов, есть пряжки учебных заведений, железной дороги, милиции. Показать свою коллекцию я решил именно после первой выставки-ярмарки, до этого никогда в таких мероприятиях не участвовал, - говорит коллекционер.

С юных лет и на всю жизнь

Еще один новичок – восьмилетний сын организатора выставки Артем Битяк. Мальчик представил собранную им коллекцию ракушек. Среди прочих перед собой мальчик разложил ракушки Каури.

Самый юный коллекционер выставки

Самый юный коллекционер выставки

- Раньше их использовали в качестве денег на островах Океании. За 20 – 30 таких раковин можно было купить раба, - со знанием дела рассказывает Артем.

Среди опытных коллекционеров свои собрания представили отец и сын Литус.

- Я свою коллекцию собираю с тех пор как вышел первый юбилейный рубль, это с 1967 года. У нас был небольшой клуб. И когда Монетный двор выпускал новый рубль, был огромный интерес его достать, - делится воспоминаниями Александр Степанович.

Александр Литус собрал обширную коллекцию монет

Александр Литус собрал обширную коллекцию монет

Сейчас в его коллекции немало редких экспонатов, в том числе серебряный рубль весом в один килограмм. Его сын Евгений известен в среде коллекционеров обширнейшей коллекцией дореволюционных открыток Благовещенска. Такого собрания нет ни в одном музее.

Серебряный рубль весом в один килограмм

Серебряный рубль весом в один килограмм

Еще один коллекционер со стажем Юрий Коробкин, который с 90-х годов собирает спичечные коробки. Его коллекция началась с подарочного набора фабрики «Искра», а теперь в ней коробки не только из разных городов России, но и других стран.

Первый подарочный набор спичек в коллекции Юри Коробкина

Первый подарочный набор спичек в коллекции Юри Коробкина

- Вот есть наши: уфимские, череповецкие, красноярские, липецкие. А здесь у меня Япония, Великобритания, Корея, Куба. Обратите внимание, кубинские спички делают не из дерева, а из листьев, - показывает свои сокровища коллекционер. - Чаще всего коробки я покупаю себе сам, а бывает, что и дарят. Вот, например, сегодня прямо на выставке подарили новый экспонат – благовещенские спички.

Не только похвастаться, но и пополнить

К слову, на выставке можно было не только показать свою коллекцию и пообщаться с единомышленниками, но и пополнить свое собрание. Многие участники готовы были обменивать экспонаты или продавать их. В частности здесь можно было приобрести изделия Императорского фарфорового завода, который был основан еще императрицей Елизаветой и работает вот уже 275 лет.

Изделия Императорского фарфорового завода представила Виктория Скродерис

Изделия Императорского фарфорового завода представила Виктория Скродерис

- Все изделия расписаны вручную, с добавлением настоящего золота. Завод выпускает не только кофейные и чайные пары, но и уникальные изделия лимитированной серии. То есть, больше таких не будет никогда. С каждым годом стоимость таких изделий возрастает, поэтому они очень ценятся коллекционерами, - говорит официальный представитель завода в Благовещенске Виктория Скродерис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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