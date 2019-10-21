Кубинские спички и императорский фарфор: что собирают благовещенцы

Амурские коллекционеры вновь собрались, чтобы показать свои уникальные собрания. Вторая выставка-ярмарка прошла 20 октября в Амурском областном доме народного творчества. И, поверьте, там было, на что посмотреть: монеты разных стран и периодов, боны, медали, значки, марки, открытки, книги, аксессуары и разнообразные предметы антиквариата. Также на выставке прошла презентация первого номера газеты «Дальневосточный КоллекционерЪ».

На выставке можно было увидеть множество антикварных вещиц

Всем выйти из тени

По сравнению с первой выставкой, прошедшей в апреле, количество участников значительно увеличилось. Если тогда свои коллекции показали всего 15 участников, то сейчас их количество перевалило за полсотни.

- Я думаю, все дело в том, что первая выставка прошла очень успешно. Коллекционеры увидели, что здесь можно показать свои коллекции, пообщаться с единомышленниками и, так сказать, вышли из тени, - делится мнением коллекциоенр, владелец антикварного магазина Руслан Башмаков. - По масштабам наше мероприятие не уступает тем, что проходят в крупнейших городах России.

Руслан Башмаков

Свои коллекции представили как опытные коллекционеры, так и новички. Например, один из участников выставки Денис показал свою коллекцию ременных пряжек, которые он собирает около 6 – 7 лет.

Ременные пряжки разных эпох

- У меня в коллекции пряжки и оригинальные ремни разных периодов, это и Советский Союз, и царские времена, и период Великой Отечественной войны. А также разных видов, есть пряжки учебных заведений, железной дороги, милиции. Показать свою коллекцию я решил именно после первой выставки-ярмарки, до этого никогда в таких мероприятиях не участвовал, - говорит коллекционер.

С юных лет и на всю жизнь

Еще один новичок – восьмилетний сын организатора выставки Артем Битяк. Мальчик представил собранную им коллекцию ракушек. Среди прочих перед собой мальчик разложил ракушки Каури.

Самый юный коллекционер выставки

- Раньше их использовали в качестве денег на островах Океании. За 20 – 30 таких раковин можно было купить раба, - со знанием дела рассказывает Артем.

Среди опытных коллекционеров свои собрания представили отец и сын Литус.

- Я свою коллекцию собираю с тех пор как вышел первый юбилейный рубль, это с 1967 года. У нас был небольшой клуб. И когда Монетный двор выпускал новый рубль, был огромный интерес его достать, - делится воспоминаниями Александр Степанович.

Александр Литус собрал обширную коллекцию монет

Сейчас в его коллекции немало редких экспонатов, в том числе серебряный рубль весом в один килограмм. Его сын Евгений известен в среде коллекционеров обширнейшей коллекцией дореволюционных открыток Благовещенска. Такого собрания нет ни в одном музее.

Серебряный рубль весом в один килограмм

Еще один коллекционер со стажем Юрий Коробкин, который с 90-х годов собирает спичечные коробки. Его коллекция началась с подарочного набора фабрики «Искра», а теперь в ней коробки не только из разных городов России, но и других стран.

Первый подарочный набор спичек в коллекции Юри Коробкина

- Вот есть наши: уфимские, череповецкие, красноярские, липецкие. А здесь у меня Япония, Великобритания, Корея, Куба. Обратите внимание, кубинские спички делают не из дерева, а из листьев, - показывает свои сокровища коллекционер. - Чаще всего коробки я покупаю себе сам, а бывает, что и дарят. Вот, например, сегодня прямо на выставке подарили новый экспонат – благовещенские спички.

Не только похвастаться, но и пополнить

К слову, на выставке можно было не только показать свою коллекцию и пообщаться с единомышленниками, но и пополнить свое собрание. Многие участники готовы были обменивать экспонаты или продавать их. В частности здесь можно было приобрести изделия Императорского фарфорового завода, который был основан еще императрицей Елизаветой и работает вот уже 275 лет.

Изделия Императорского фарфорового завода представила Виктория Скродерис

- Все изделия расписаны вручную, с добавлением настоящего золота. Завод выпускает не только кофейные и чайные пары, но и уникальные изделия лимитированной серии. То есть, больше таких не будет никогда. С каждым годом стоимость таких изделий возрастает, поэтому они очень ценятся коллекционерами, - говорит официальный представитель завода в Благовещенске Виктория Скродерис.