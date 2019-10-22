Амурская область стала одним из пилотных регионов проекта «Полюби соотечественника, Родина!»

В октябре на базе Общественной палаты в Благовещенске работало общественное движение «Форум переселенческих организаций». Общественники выиграли президентский грант, который позволил им запустить новый проект «Полюби соотечественника, Родина!». Пилотным регионом для его реализации был выбран Дальний Восток и в частности Амурская область.

22 года борьбы

Новый проект – это продолжение двух предыдущих «В защиту понаехавших» и «Собирание народа». Главная цель «Форума» добиться упрощения миграционной политики, создание безбарьерной среды для переселенцев. Над этим общественники бьются уже 22 года.

- Наше общественное движение родилось в 96-м году. А миграцией я занимаюсь с 90-го года, это еще советское время, когда первые беженцы хлынули в Москву после бакинских погромов. Миграция стала моей миссией в жизни. Вы не представляете, с какими трудностями сталкиваются наши же соотечественники, при попытках вернуться на Родину, - говорит председатель исполкома «Форума переселенческих организаций, журналист-правозащитник Лидия Графова. - Чтобы приехать в Россию, нужно пройти столько бюрократических преград. Когда-то Советский Союз посылал лучших своих представителей укреплять окраины, Таджикистан, Узбекистан и так далее, они все отдали там, всю жизнь, и теперь не могут вернуться в Россию. Если старушка, которая уехала еще по молодости, какую-то бумажку потеряла, ей приходится 15 лет ждать российского гражданства. Это русская возвращается в Россию.

Дальний Восток был выбран неслучайно. Регион был объявлен приоритетом XXI века, при этом отток населения отсюда все еще велик.

- Меня всегда это ужасает, когда я это представлю. На Дальнем Востоке плотность населения один человек на один квадратный километр, понимаете? Рядом Китай, 138 человек на один квадратный километр. Разве не страшно, - говорит общественница. - Речь идет о том, что мы можем потерять Дальний Восток из-за неразумной миграционной политики. Поэтому если мы хотим, чтобы Дальний Восток вправду был нашим, то нам нужна разумная миграционная политика. И в качестве эксперимента легкий миграционный режим нужно начинать с Дальнего Востока.

В чем проблема?

Сейчас миграционная политика такова, что человек, приехавший в Россию и не получивший прописку за 30 дней, становится нелегалом. До этого на регистрацию давалось и того меньше – всего семь дней. Срок был увеличен благодаря работе «Форума».

- Увеличение срока – наша большая победа. Вот представьте, человек продал все, приехал в другую страну с семьей. Как он может успеть сделать регистрацию за неделю, не зная ничего, без знакомых и друзей. Отсюда появляются «резиновые квартиры». Мигрантам приходится делать фиктивные регистрации, чтобы их не депортировали из страны. А бывает ведь, что этих людей обманывают, и остается человек и без прописки, и без денег, и нелегалом поневоле, - сетует Лидия Графова.

Также общественников возмущает, что сейчас в миграционной карте нет строчки «на ПМЖ». То есть человек может приехать либо по рабочей визе, либо по частной, которая не дает ему права подавать на разрешение временного пребывания и на вид на жительство.

Еще одна серьезная проблема нелегалов поневоле – «неправильные» паспорта.

- Когда шло оформление паспортов для граждан, которые приехали в Амурскую область, особенно в 2000-е годы, выдавали паспорта без особой детализации. Конкретный пример. Была ситуация в Тынде. Девочка приехала с мамой, мама оформила гражданство. В 14 лет девочка получила паспорт официально. Никто не учел, что свидетельство о рождении у нее другой стран. Девочка закончила АмГУ, поехала в Приморье, устроилась работать в государственную структуру, потом вышла замуж стала менять паспорт, а ей сказали: извините, вы не гражданка Российской Федерации. Госслужащая с хорошей должностью. У нее такой был шок. Она просто не знала, что паспорт нелегальный, - рассказывает уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева.

Такие паспорта у людей забирают, они остаются без документов. То есть опять же нелегалами поневоле.

Также многодетные мамы без российского гражданства не имеют права на получение материнского капитала, даже если их отец и сами дети граждане России. Это лишь несколько проблем, с которыми приходится сталкиваться нашим же соотечественникам.

Как быть?

Для облегчения жизни мигрантов общественник предлагают, прежде всего, провести миграционную амнистию.

- Множество мигрантов, уже адаптированных, работающих, дружащих с местным населением, живут нелегалами поневоле. Если бы для них объявили: приходите в миграционную службу, говорите правду, не прячьтесь, и будете легализованы. Они ведь боятся, как огня открыться, бояться, что их депортируют, а у них здесь уже хозяйства, семьи, - говорит Лидия Графова.

Периодически в России проводятся миниамнистии, то для узбеков, то для таджиков, то для киргизов. Но, как правило, мигранты о них даже не знают, а потому проблему это не решает. Поэтому «Форум переселенческих организаций» ратует за то, чтобы провести миграционную амнистию по всей стране и для всех. И в качестве эксперимента сделать это на Дальнем Востоке.

Правда подобная попытка в стране уже была, но успехом в тот раз не увенчалась.

- В свое время Константин Ромодановский, долгие годы возглавлявший федеральную миграционную службу, дал распоряжение, чтобы собрали всех тех, кто живет без статуса и легализовали. Причем сделали это на местах, без выезда в крупные города. Со всей страны собралось только 137 тысяч. А мы знаем, что таких людей миллионы. Оказалось, что людей, которые пришли сдаваться, решили депортировать. Вот во что это все вылилось. Обманули. Такого повторить нельзя, и мы за этим проследим, - вспоминает Лидия Графова.

Нужен ли мигрантам Дальний Восток

Между тем, утечка людей с Дальнего Востока продолжается, и привлечь сюда новых людей только лишь упрощенным миграционным режимом вряд ли удастся. Общественники это понимают, и параллельно с миграционной амнистией ратуют за улучшение условий в регионе.

- Конечно, невозможно сделать миграционную политику на Дальнем Востоке привлекательной, пока здесь люди чувствуют себя отрезанными от большой земли. Билет на самолет – это безумие сколько он стоит. Льготы, которые были раньше отменены. Здесь суровый климат. Чтобы люди жили здесь, нужны преференции. Местным жителям нужно создавать социальные благоприятные условия. И это будет лучшая привлекательная миграционная политика для новых мигрантов, - считает председатель исполкома «Форума».

Подвижки в этом направлении, по мнению общественников, также уже есть. В частности, это долгожданная ипотека под 2 процента, которую «Форум» предлагает распространить и на мигрантов.

Все свои предложения «Форум переселенческих организаций» направит в министерство по развитию Дальнего Востока, правительство, государственную Думу, Совет федерации.

КОМПЕТЕНТНО

Важно не количество, а качество

Юрий Магницкий, социолог:

В целом я поддерживаю упрощение миграционной политики. Отток населения очень серьезная проблема для Дальнего Востока. Экономисты со всего мира прогнозируют в ближайшее время новый экономический кризис. А вопрос дальневосточной экономики во многом решается наличием людских ресурсов. Поэтому нам не нужно сегодня отказываться ни от чего, что может каким-то образом решить проблему дефицита людских кадров. Но вопрос в том, каких мигрантов мы хотим у себя видеть, понимаете. Нам нужно заботиться о том, чтобы не было стихийной спонтанной миграции людей. Нам нужно заботиться о качестве их подготовки. Миграция неизбежна в любой стране мира, но нужно знать разумные пределы. Мигранты безусловно важны для нас, они активные участники торговли, хорошие строители и так далее. Но все-таки к этому нужно подходить разумно. А если мигранты уже приехали нужно активно их готовить к жизни у нас, чтобы они обруссевали, становились членами нашего общества.