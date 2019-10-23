2019-10-23T10:27:15+03:00
Общество

Заполнение «Силы Сибири» газом ведется по графику

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов.
Управление информации ПАО «Газпром»
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Центральная дожимная компрессорная станция Чаяндинского месторождения Фото:Управление информации ПАО «Газпром»Центральная дожимная компрессорная станция Чаяндинского месторождения Фото:Управление информации ПАО «Газпром»
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Компания ведет подготовку к первым трубопроводным поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По графику идет заполнение газопровода газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. На основных объектах обустройства месторождения ведутся пусконаладочные работы. Завершено бурение 176 эксплуатационных газовых скважин - работы выполняются с опережением графика. На Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в «Силу Сибири» в начале 2023 года, полным ходом идет эксплуатационное бурение.

Важным элементом технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири» станет Амурский газоперерабатывающий завод - один из крупнейших в мире. В настоящее время завершается монтаж основного оборудования первых двух производственных линий, развернуты работы на третьей линии.

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на востоке России Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на востоке России Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

Реализуется проект расширения мощностей газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. Идет доставка труб большого диаметра на сварочные базы, расположенные по трассе газопровода, для сварки двухтрубных секций.

«Газпром» последовательно развивает крупный, стратегически важный для страны Ямальский центр газодобычи. На Бованенковском месторождении готовятся к вводу финальная, шестая по счету, дожимная компрессорная станция и новые эксплуатационные скважины. Ведется работа по обустройству Харасавэйского месторождения.

Харасавэйское месторождение Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

Харасавэйское месторождение Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

Работы на Ямале синхронизированы с расширением Северного газотранспортного коридора. Так, строятся компрессорные мощности на газопроводе «Бованенково - Ухта - 2». На газопроводе «Ухта - Торжок - 2» ведется подготовка к вводу в эксплуатацию нового компрессорного цеха. В стадии проектирования находятся газопроводы «Бованенково - Ухта - 3» и «Ухта - Торжок - 3».

Освоение газовых ресурсов полуострова Ямал Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

Освоение газовых ресурсов полуострова Ямал Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

Завершается сварка запланированной к вводу в текущем году линейной части протяженностью около 880 км в рамках проекта развития газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе на участке от Грязовца до компрессорной станции (КС) «Славянская». На КС, являющейся отправной точкой для газопровода «Северный поток - 2», ведутся пусконаладочные работы.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

До конца 2019 года будет введен в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». Завершается строительство приемного терминала в районе п. Кыйыкей на турецком побережье Черного моря. Участок берегового примыкания в России и компрессорная станция «Русская» готовы к началу эксплуатации.

Схема газопровода «Турецкий поток» Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

Схема газопровода «Турецкий поток» Фото:Управление информации ПАО «Газпром»

Продолжается строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая».

Вопрос о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов будет внесен на рассмотрение Совета директоров компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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