Благовещенцев приглашают на чайную церемонию и в мультимир

Чай - это целая философия и искусство. По всему миру у этого напитка найдутся миллионы поклонников, и у каждого будет свой любимый, особенный чай. Кто-то предпочитает крепкий черный, кто-то зеленый с легкой ноткой жасмина, а кто-то зажмуривается от удовольствия, пригубив каркаде.

Но особая категория чая - это домашние травяные и ягодные сборы. Шиповник, рябина, ежевика способны сделать любимый напиток тонизирующим, зарядить его антиоксидантами. Как правильно заварить такой напиток, расскажут во время чайной церемонии «Искусство чая».

ММБ им. А.П. Чехова, ул. Комсомольская,3

25 октября, 19.00

6+

Как в Древней Руси

Желающих окунуться в мир Древней Руси и викингов приглашают на презентацию клуба исторической реконструкции «Ясень». Руководитель клуба Иван Болотский расскажет о коллективе «Ясеня», его деятельности и мероприятиях. Также гостям покажут реплики одежды и вооружения Древней Руси и Скандинавии времен эпохи викингов.

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

26 октября, 13.00

12+

Путешествие в мультимир

Любителей мультфильмов зовут на встречу «Рисованный человечек». Гостям расскажут о Международном дне анимации, истории создания мультфильмов. Завершится мероприятие просмотром и обсуждением мультфильмов.

МБ «Дом семьи», Пионерская, 157,

27 октября, 15.00

6+

Загадочные иероглифы

Поклонникам восточного искусства каллиграфии расскажут о ключах китайских иероглифов, символов, из которых состоят иероглифы. Также участники попрактикуются в китайской письменности.

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

27 октября, 15.00

12+

«Ее Величество Бумага!»

В библиотеке пройдет познавательный час, посвященный российскому Дню без бумаги. Участники мероприятия узнают технологию создания бумаги и раскроют для себя интересные факты о ней.

МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46

27 октября, 13.00

6+

ПОСМОТРИМ

Амурский областной театр драмы

«Селфи со склерозом», 26 октября, 17.00, 12+

«Считаю до пяти», 27 октября, 12.00, 0+

«Двенадцатая ночь или Все, что угодно», 27 октября, 17.00, 12+

Гастроли театра г. Тынды в Благовещенске

«Предложение или Анекдот из семейной жизни», 23 октября, 18.30, 12+

«Сказка кота Мурлыки», 24 октября, 11.00, 6+

«Преступление и наказание», 24 октября, 18.30, 12+

«Сказка кота Мурлыки», 25 октября, 11.00, 6+

Амурский областной театр кукол

«Золотой цыпленок», 26 октября, 11.00, 0+

«Господа Скотинины», 26 октября, 17.00, 12+

«Жил-был у бабушки», 27 октября, 11.00, 0+