Народный участковый Приамурья: У меня всегда было огромное желание помогать людям

Уже девятый раз МВД России совместно с «Комсомольской правдой» проводит конкурс «Народный участковый». В этом году с большим отрывом в финал вышел полицейский из Ивановского района майор полиции Андрей Рыльцев.

- После восьми лет прохождения службы в армии я решил служить и дальше, но уже в органах внутренних дел. Я выбрал именно службу в полиции, потому что время, проведенное в армии, развило во мне такие качества, как ответственность, дисциплинированность, чувство долга и справедливости. У меня было огромное желание помогать людям, - рассказывает победитель регионального этапа конкурса «Народный узастковый-2019».

Именно желание помогать людям и подвигло майора полиции стать участковым.

Фото: архив героя публикации

- Главное в моей работе – получить доверие людей на обслуживаемом мной участке. Я постоянно общаюсь с ними – и по работе, и просто так, - рассказывает победитель.

Службу участкового уполномоченного полиции Андрей Рыльцев проходит в своем родном селе Ивановка. Здесь живут и родители Андрея Александровича, и его собственная семья. У полицейского двое детей: сын и дочка. Работа участкового – практически круглосуточная, поэтому каждую свободную минуту Андрей Рыльцев проводит в кругу семьи.

Фото: архив героя публикации

Теперь ивановскому полицейскому предстоит побороться за звание лучшего уже в финале на федеральном этапе. И вы можете ему в этом помочь, просто проголосовав за Андрея Александровича на сайте KP.RU. Россияне в ходе онлайн-голосования выберут народного участкового из представителей 84 регионов России. Голосование за лучшего из лучших будет проходить с 1 по 10 ноября.

Фото: архив героя публикации

Победитель федерального этапа получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот». Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.