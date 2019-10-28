2019-10-28T08:05:59+03:00
Общество

Народный участковый Приамурья: У меня всегда было огромное желание помогать людям

Победитель регионального этапа конкурса рассказал о любви к своей работе
Василина ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Фото: архив героя публикацииФото: архив героя публикации
Изменить размер текста:

Уже девятый раз МВД России совместно с «Комсомольской правдой» проводит конкурс «Народный участковый». В этом году с большим отрывом в финал вышел полицейский из Ивановского района майор полиции Андрей Рыльцев.

- После восьми лет прохождения службы в армии я решил служить и дальше, но уже в органах внутренних дел. Я выбрал именно службу в полиции, потому что время, проведенное в армии, развило во мне такие качества, как ответственность, дисциплинированность, чувство долга и справедливости. У меня было огромное желание помогать людям, - рассказывает победитель регионального этапа конкурса «Народный узастковый-2019».

Именно желание помогать людям и подвигло майора полиции стать участковым.

Фото: архив героя публикации

Фото: архив героя публикации

- Главное в моей работе – получить доверие людей на обслуживаемом мной участке. Я постоянно общаюсь с ними – и по работе, и просто так, - рассказывает победитель.

Службу участкового уполномоченного полиции Андрей Рыльцев проходит в своем родном селе Ивановка. Здесь живут и родители Андрея Александровича, и его собственная семья. У полицейского двое детей: сын и дочка. Работа участкового – практически круглосуточная, поэтому каждую свободную минуту Андрей Рыльцев проводит в кругу семьи.

Фото: архив героя публикации

Фото: архив героя публикации

Теперь ивановскому полицейскому предстоит побороться за звание лучшего уже в финале на федеральном этапе. И вы можете ему в этом помочь, просто проголосовав за Андрея Александровича на сайте KP.RU. Россияне в ходе онлайн-голосования выберут народного участкового из представителей 84 регионов России. Голосование за лучшего из лучших будет проходить с 1 по 10 ноября.

Фото: архив героя публикации

Фото: архив героя публикации

Победитель федерального этапа получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот». Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно
На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
Родительский чат - находка для шпиона: о чем самарцам запретили общаться с учителями в иностранных мессенджерах
Самарские чиновники запретили учителям пользоваться иностранными мессенджерами. Правда, утверждают, что запрет касается только служебной информации, но четкую границу провести затрудняются
Инвалиды по зрению из Подмосковья впервые приняли участие во Всероссийском географическом диктанте
Совместную акцию для незрячих провели Российское географическое общество, «Комсомольская правда" и региональное отделение Фонда социального страхования по Московской области
Новости 24
В Благовещенске ожидается мокрый снег
В Приамурье два человека получили ранения при нападении на полицейских
В Ивановке из-за некачественной воды закрыли детский сад
В Благовещенске открывается первый регулярный рейс в Санья и на остров Фукуок
За ночь Благовещенск засыпало снегом
В Благовещенске ожидаются дождь и снег
В Приамурье за крупную взятку задержали главу Восточного сельсовета
В Благовещенске установят остановки с Wi-Fi и USB-розетками
Качество отремонтированных дорог Благовещенска проверят в лаборатории
В Приамурье неизвестные разрушили четыре древних поселения
Благовещенцам предлагают придумать фигуру для последнего снежного городка на площади Ленина
На улице Трудовой Благовещенска завершается ремонт после порыва
В Приамурье пройдет «Неделя добрых дел»
Благовещенцам обещают ценные призы за фотографии преображения города
Благовещенские дорожники чистят ливневки