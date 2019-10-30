Первый заместитель начальника Благовещенской таможни: «У контрабандистов практически нет шансов»

Регион масштабных проектов

Дмитрий Александрович, вот уже почти год, как вас перевели из Уссурийска. Расскажите, есть ли различия в работе таможни там и в Благовещенске?

Служба в Уссурийске и в Благовещенске примерно одинакова. Но, конечно, есть и свои особенности. Если Уссурийск это сухопутная граница, автомобильный и железнодорожный транспорт, то Благовещенск – речной и так же автомобильный. Есть, конечно, особенность в перемещении товаров, это зависит от экономики региона. В Благовещенске, например, сразу бросилось в глаза перемещение товаров, связанное с горнодобывающей промышленностью, завозится много промышленного оборудования. Это, прежде всего, связано с такими мощнейшими стройками как, например, завод «Газпрома» в Свободном. Здесь много и других интересных проектов именно федерального масштаба. Это и нефтепровод, который у нас идет в Китай в районе Сковородино, газопровод в Верхнеблаговещенском, строительство моста через Амур и канатной дороги, которая станет первой в мире канатной дорогой между государствами. Это достаточно интересные проекты, за которыми следит если не весь мир, то Юго-Восточная Азия, мне кажется, точно.

Открытие нового моста наверняка добавит работы таможне. Как планируете строить работу?

Там будет свой пункт пропуска. Сначала он будет работать по временной схеме, а в дальнейшем строиться на постоянной основе. Также там возводится достаточно серьезная инфраструктура для обработки грузов, логистический терминал. Мы готовим людей для работы на этом пункте. На первом этапе это будут, скорее всего, сотрудники действующие, но в дальнейшем, я думаю, будут набираться новые специалисты. В плане заявляется пропускная способность до 200 транспортных средств в сутки. Это достаточно серьезный масштаб, но мы к нему готовы.

Контрабандист не пройдет

Как вы считаете, с открытием дороги не увеличится ли поток контрабандистов? Как вообще у нас дела с контрабандой?

Не думаю, что открытие моста даст какой-то всплеск. У нас применяются достаточно передовые технологии. Это, например, инспекционно-досмотровый комплекс. Это очень серьезное оборудование, которое дает возможность полностью просвечивать фуру. Поэтому у потенциальных контрабандистов шансов практически нет.

Что касается физических лиц, то бывают, конечно, попытки провоза. Чаще всего это дериваты животных, бивни мамонта, лапы медведя, золото, как в слитках, так и в песке. Во-первых, конечно же, мы используем технические средства, например рамка металлоискателя (так же используются сканеры, система управления рисками и различные формы таможенного контроля). Во-вторых, также важна подготовка и опыт инспекторов. Каждый из них должен быть своего рода психологом, разбираться в выражении лиц проходящих через пост, в их поведении. Вот, например, не так давно задержали китаянку, которая пыталась провезти золотой песок в нижнем белье. Девушка-инспектор заметила, что фигура у женщины не пропорциональна и решила ее досмотреть. Так и обнаружилась контрабанда.

Бывает ли, что контрабандисты удивляют своей изобретательностью?

Бывают очень оригинальные контрабандисты. Например, гражданин Китая пытался провезти 1,8 килограмма золота в обуви. Причем изначально, во время прохождения контроля было установлено, что у него в кармане желчь медведя. Поскольку количество желчи было небольшое, на него составили протокол об административном правонарушении, желчь изъяли. После чего он снова прошел через пункт пропуска, через рамку металлодетектора и попался уже с золотом. Оказалось, что после составления протокола он где-то переобулся и решил, что второй раз его проверять уже не будут. Также в этом месяце опять же у гражданина Китая было выявлено 36 тысяч долларов. Пройдя рамку металлодетектора, он попросил выйти в туалет, а через минуту шел уже с деньгами, полагая, что вопрос с ним уже решен, и проверять второй раз не будут. Бывает, что крупные бивни мамонта пытаются провести на теле, приматывают скотчем под пуховиками. На что только не идут контрабандисты, но мы готовы к любым хитростям.

Не стоим на месте

Что изменилось или изменится в правилах таможенного оформления?

В таможенных органах постоянно ведется работа, направленная на совершенствование таможенного контроля, что в конечном итоге должно привести к ускорению процесса и снижению всякого рода коррупционных рисков. На сегодняшний день таможенный орган, и Благовещенская таможня в частности, перешла на декларирование в электронной форме. Это очень удобно. Находясь в любой точке России можно работать, как будто мы находимся в соседних кабинетах. Также мы работаем над централизацией таможенного оформления. В каждом регионе будет создаваться электронная таможня, которая будет заниматься только декларированием, причем в круглосуточном режиме. То есть таможни, такие как, например, Благовещенская, будут таможнями фактического контроля.

В пилотном проекте отрабатывается сейчас во Владивостоке в аэропорту подача пассажирской таможенной декларации в электронном виде. То есть физическое лицо через личный кабинет может заранее подать декларацию, а не писать ее перед перемещением.

Есть еще автоматическая регистрация декларации на товары, автоматический выпуск. Система может провести обе эти операции примерно за семь минут. По авторегистрации Благовещенская таможня достаточно неплохо работает, на 85 процентов декларация принимаются в автоматическом режиме. По автовыпуску немного сложнее - около 10 процентов обрабатываем. Вообще концепция развития Федеральной таможенной службы в ближайшие год-два довести это ну может быть не до 100, но около 100 процентов.

Как вы в целом оцениваете положение дел в Благовещенской таможне? Хватает ли специалистов, оборудования?

Наверное, нет ни одной федеральные структуры, которая сказала бы, что ей всего хватает. Конечно хотелось бы и побольше людей, может быть где-то поновей оргтехнику. Но в целом и общем таможня справляется с поставленными задачами. С открытием нового пункта пропуска на мосту, нам конечно понадобятся новые люди. Сейчас идет больше молодых специалистов, чем раньше. Я думаю, это правильно. Из молодых кадров мы сможем воспитать тех, кто в итоге нас и заменит.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным за 9 месяцев:

6 646 деклараций на товары оформлено таможенными постами

852 тысячи физических лиц и 33,1 тысячи транспортных средств оформлено в международных пунктах пропуска

4 млрд 351 млн рублей перечислено таможней в федеральный бюджет, что на 559 млн рублей больше, чем в прошлом году

Товары поставлялись из 49 стран (Китай, Республика Корея, Евросоюз, Эквадор)