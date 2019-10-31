Как амурчанам получить собаку-поводыря

Собаки – спутники человека с древнейших времен. Они помогают людям в работе, спасают жизни, ловят преступников и даже исполняют роль транспорта. Есть и особая категория четвероногих помощников – собаки-поводыри. Они становятся глазами людей, потерявших зрение, помогают человеку жить полноценной жизнью.

Мы поговорили с Амурским региональным отделением Фонда социального страхования России – кому полагается собака-компаньон и сколько за нее нужно заплатить.

Не роскошь, а средство реабилитации

Собаки-поводыри относятся к той же категории, что и, например, костыли – это средство реабилитации. В нашей стране они предоставляются, как правило, инвалидам I группы по зрению. Потребность в поводыре должна подтвердить медико-социальная экспертиза.

Чтобы получить собаку-проводника, необходимо подать заявление в Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, это можно сделать через многофункциональный центр, в отделении фонда или через портал «Госуслуги». К заявлению необходимо приложить паспорт и индивидуальную программу реабилитации, которую выдает МСЭ.

Знакомство и тренировки

После этого заявителя поставят на учет: ему нужно будет заполнить анкету, по которой школа будет подбирать и дрессировать собаку-проводника, и указать предпочтения по характеру собаки.

Как только подходит очередь и появляется подходящая собака, школа подготовки связывается с будущим ее хозяином и приглашает его к себе для знакомства и обучения. Если подтверждается совместимость человека с четвероногим помощником, то они возвращаются домой вместе.

- На сегодняшний день подготовкой собак-проводников занимается единственное в России частное образовательное учреждение - Российская школа подготовки собак-проводников общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых». Она располагается в городе Балашиха Московской области, - рассказали в фонде.

Ехать туда и обратно, правда, придется за свой счет. Однако, после возвращения, фонд социального страхования компенсирует инвалиду и его сопровождающему расходы.

Собачья жизнь

Собака-проводник с комплектом снаряжения выдается сроком на пять лет. Когда этот срок заканчивается, инвалид может оставить собаку-проводника себе и дальше. Или, если помощник заболел или умер, обратиться в фонд за новой собакой. В этом случае понадобится еще и заключение ветеринарного врача о невозможности выполнять собакой-проводником своей функции - в связи с болезнью или смертью.

Сотрудники школы подготовки отслеживают судьбу своих питомцев. И если за животным не будут достойно ухаживать, то собаку могут и забрать.

Накормить помогут

Владельцу собаки-проводника полагаются ежегодные денежные компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание своего помощника. С заявлением на выплату компенсации нужно обратиться в региональное отделение ФСС. К заявлению нужно приложить паспорт, паспорт на собаку-проводника, справку об осмотре животного ветеринаром. В 2019 году размер компенсации составляет 24 545,60 рублей. Ее размер ежегодно индексируется.

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У собак-поводырей специально тренируется так называемое «разумное неповиновение» - когда животное отказывается выполнять действие, которое может быть опасно для хозяина. Например, собака перегородит дорогу к ступенькам, пока человек не даст ей понять, что он знает о препятствии и осознанно собирается спуститься по лестнице.

КСТАТИ

Сейчас в Приамурье своим хозяевам, потерявшим зрение, помогают четыре собаки-проводника: два лабрадора-ретривера и две немецких овчарки. Они живут в Бурейском районе, Зее, Благовещенске и Свободном. В очереди на учете по обеспечению собакой-проводником состоит один человек. Сейчас он ждет вызов из Школы подготовки.

СПРАВКА

Информацию по вопросам обеспечения собакой-проводником можно получить по телефону: 8 (4162) 99-31-75.