Благовещенцев приглашают на «Ночь искусств»

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Благовещенске 3 ноября. Гостей ждет интересная и насыщенная программа под девизом «Искусство объединяет!».

- В программе мероприятий «Музей & Театр»: театральные перформансы и интерактивные площадки, фотозона, встречи с артистами, показы спектаклей, концертные выступления творческих коллективов, мастер-классы по актерскому мастерству, театральному гриму, живописи и декоративно-прикладному искусству, выставки и экскурсии в музее и многое другое, - сообщают в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского.

Артисты театра кукол приготовили для зрителей спектакль «Секрет», в основе которого забавные и хорошо известные всем истории на стихи Григория Сапгира, Даниила Хармса, Эдуарда Успенского.

Пройдет «Ночь искусств» с 18.00 до 22.00 сразу на трех площадках:

- в здании областного музея (ул. Ленина, 165),

- в Музее-мастерской народного художника России А. Тихомирова (ул. Пионерская, 14),

- в музейном комплексе «Дом И.А. Саяпина» (ул. Амурская, 216).

Возрастной ценз 6+.

Также в рамках акции в библиотеке искусств на Ленина, 72 в 18.30 состоится открытие персональной выставки Натальи Фоминой «Неровности на гранях» (12+).

В областном центре отметят День народного единства

День народного единства в России отметят 4 ноября. Для благовещенцев в честь праздника приготовили множество самых разных мероприятий, это и выставки школьных рисунков, классные часы, спортивные состязания и конкурсы патриотической тематики.

- В выходные дни (2 и 3 ноября) праздничные мероприятия пройдут в отдаленных районах города. Это будут различные тематические акции, лекции, мастер-классы и выставки. В муниципальных библиотеках к празднику подготовили ряд экспозиций, объединенных тематикой выставки «День народного единства», - сообщают в администрации города.

Большой праздничный концерт «Мы - сердце великой страны!» пройдет 4 ноября в Общественно-культурном центре.

Знаешь ли ты «соседей»?

Благовещенцев приглашают на викторину «Древний Китай». Преподаватель китайского языка Елена Сабирова проверит знание участников о Древнем Китае и расскажет много всего интересного.

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

1 ноября, 15.00

12+

Сыграем?

Поклонников восточных игр приглашают поиграть в «Маджонг». Участники смогут не только провести время за настольной игрой, но и узнать интересные факты о Поднебесной.

МБ искусств, ул. Ленина, 72

1 ноября, 17.00

6+

Ценителям поэзии

Любителей тонкого искусства приглашают на литSplit «Предчувствие конца: лирика Серебряного века». Гостям расскажут об известных и неизвестных поэтах этого периода.

им. А.П. Чехова, ул. Комсомольская,3

1 ноября, 19.00

12+

На «Созвоне»

Любителей весело и интересно провести время приглашают на беседу-игру «#Созвон». Участники смогут повысить уровень своей актерской игры, чувства юмора, а также продемонстрируют умение выходить из нелепых ситуаций.

ММБ им. А.П. Чехова, ул. Комсомольская,3

3 ноября, 16.00

12+

ПОСМОТРИМ

Амурский областной театр драмы

«Одолжите тенора», 1 ноября, 18.30, 16+

«Алые паруса», 2 ноября, 17.00, 12+

«Бамбуковый остров», 3 ноября, 12.00, 0+

«Тетки», 3 ноября, 17.00, 12+

Амурский областной театр кукол

«Раз ромашка, два ромашка», 2 ноября, 11.00, 0+

«Любознательный слоненок», 3 ноября, 11.00, 0+