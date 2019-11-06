За месяц до пуска

На Чаяндинском месторождении в Якутии построен современный производственный комплекс. О предстоящем событии, которого ожидает весь коллектив предприятия, рассказал журналистам в ходе пресс-тура генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков.

Фото: ООО «Газпром экспо»

- Игорь Викторович, счетчик обратного отсчета на месторождении напоминает нам о том, что до пуска Чаянды совсем немного времени. Что остается до главного дня?

- Мы сейчас проводим пусконаладочные работы, запускаем системы одну за другой каждый день, новые агрегаты, оборудование, цеха. Путь еще достаточно долгий, потому что все оборудование на УКПГ-3 работает в синхронизации друг с другом. В этой связи очень важно поддержать баланс - запускать оборудование организованно, чтобы оно синхронно работало на подачу газа. Но основное - это подача газа для заполнения магистрального газопровода «Сила Сибири» - мы уже делаем.

- В якутской тайге реализован крупнейший проект Восточной газовой программы. И всего-то за пять лет?!

- Чаянда - это только начало создания центра газодобычи на якутской земле, в дальнейшем уже пойдет развитие в Иркутской области. Думаю, что мы стоим у истоков создания газодобывающей отрасли на востоке России. С приходом сюда газа экономика Дальневосточного края в целом оживится, я уже не говорю об экспортных поставках, которые важны для нашей страны. За пять лет пройден огромный путь. Придя сюда, в тайгу, мы обустроили месторождение, которое по площади и удаленности основных производств достаточно обширно. Дело в том, что кроме газовой части мы занимаемся нефтью на севере месторождения. И в октябре пущена в пробную эксплуатацию установка по подготовке нефти. Пошла первая нефть из скважин. Нефть технологически взаимосвязана с газовым конденсатом, который мы получаем на Чаянде. Готовится перекачивающий пункт для присоединения к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан, по которому будут транспортироваться жидкие углеводороды. Это тоже большой проект, над которым сейчас работают тысячи людей. Думаю, пройдет немного времени и все технологические цепочки соединятся воедино. И на Чаянде будет единый комплекс по добыче газа, газового конденсата и нефти.

- Получается, это настоящий завод по производству углеводородов?

- Да, помимо жидких углеводородов, собственно говоря, природного газа, месторождение богато запасами гелия, который нужно отделять от газа. Мы запроектировали установку мембранного выделения гелиевого концентрата. Она сейчас собирается, интенсивно монтируется, проводится пусконаладка. К концу года планируется ввести ее в работу. Технология несложная. Стоят кассеты с мембранными элементами, газ последовательно проходит через мембраны, и происходит разделение гелия - это вещество с небольшим молекулярным размером, поэтому физически возможно отделить гелий от крупных молекул метана. Производство мембран - это уже нанотехнологии. Сейчас идет импортозамещение производства. Будем работать на элементах, выпущенных нашей промышленностью. Благодаря этому и появилась возможность отделения гелия от углеводородов, чтобы можно было подавать в трассу очищенный газ.

Фото: ООО «Газпром экспо»

- Игорь Викторович, пять лет назад, когда все только начиналось, на месторождении преимущественно были строители, а сегодня здесь мы все чаще встречаем представителей службы эксплуатации.

- Это естественный процесс, который происходит на всех стройках. На период пусконаладочных работ кроме специализированных фирм, которые этим занимаются, на месторождение приходит эксплуатация. Так сказать, перенимает эстафету. Нужно знакомиться с оборудованием, которое достаточно сложное - применено много новой продукции нашей промышленности, участвовать в пусконаладке, чтобы потом безаварийно продолжать работать на этом оборудовании. Мы на Ямале имеем огромный опыт по добыче газа, но последний промысел запускали 16 лет назад. За это время технологии в газовой отрасли шагнули далеко вперед. Здесь настолько все автоматизировано, механизировано. Принципиально мы знаем, что с этим делать. Но практически сейчас происходит знакомство и начало работы на этом оборудовании. Для эксплуатации важно понять, как это все в комплексе функционирует. И мы с этим справляемся.

- Вы строили и участвовали в пуске уже не одного промысла. Чем запомнится Чаянда?

- Я прошел школу Бованенково, это «Газпром добыча Надым», проработал там свыше 5 лет и участвовал в строительстве крупнейшего комплекса. Это огромный опыт, который мне очень помог в осмыслении и понимании того, каким образом построить работу здесь, на Чаяндинском месторождении. Но каждое месторождение имеет свою особенность. Технологически газовая часть очень напоминает бованенковскую. Но там, например, мы не занимались нефтью. На Бованенково нет гелия. Поэтому, конечно же, есть своя специфика, особенность, в том числе и климат. Хорошо, что Якутия очень напоминает Ямало-Ненецкий округ, здесь не пришлось осваиваться, обживаться, привыкать, достаточно все знакомо - северные края, это нам известно. Кстати говоря, особое внимание в проекте уделено экологическому аспекту: на Чаянде кругом тайга. В свое время мы послужили опорой для юга Ямала, как градообразующее предприятие - для Ноябрьска, так и здесь, надеюсь, мы послужим опорой для Ленского района и в целом для Якутии.

- Активное строительство сегодня можно наблюдать на территории опорной базы промысла и вахтового жилого комплекса. Когда планируется новоселье?

- На опорной базе будут размещаться вспомогательные службы, там же будет жить персонал. До конца года введем первую очередь этого большого жилого комплекса. Пока наши сотрудники живут во временных общежитиях, но это ненадолго. Пройдет два с половиной месяца, и мы справим новоселье. Строится сегодня жилой комплекс и на севере месторождения, там будут размещаться нефтяники. Когда мы проектировали вахтовые жилые поселки, то постарались учесть все условия для нормального проживания, чтобы можно было прийти после смены - на месторождении круглосуточный режим работы - в любое время и хорошо отдохнуть, восстановить силы.

- Успех любого проекта - это команда. Что вы можете сказать о своей команде?

- Я ею доволен. Ребята, из которых сформирована чаяндинская команда, основной костяк - это выходцы с наших промыслов. Это опора здесь. По численности персонала мы практически набрали полный комплект на промысел, во вспомогательные службы. У ребят есть большое желание работать. Вижу, что они гордятся тем, что им выпала роль первопроходцев. Они очень стараются, многое получается, оцениваю по фактическим результатам. На главном щите появляются новые системы, новые технологические цепочки, это же все благодаря знаниям людей, в том числе и наших людей. Строители это создали, пусконаладчики вдохнули жизнь, а наши ребята все это уже берут в свои руки. Я всегда верил, что та инженерная мысль, которая накоплена нашим предприятием за уже более чем сорокалетнюю историю, она получит продолжение на новом производстве. Так и случилось!