Уйти и вернуться обратно: безопасен ли путь от дома до школы для благовещенских школьников

Убийство девятилетней школьницы в Саратове всколыхнуло всю страну. Напомним, девочка пропала 9 октября по дороге в школу. Ее искали двое суток, но нашли лишь бездыханное тело. В ночь на 11 октября был задержан мужчина, который признался в убийстве школьницы. После этого многим родителям стало просто страшно отпускать своих детей в школу. Общественники и госструктуры взялись проверять, насколько безопасен путь от дома до школы для ребятни.

«Дорога в школу»

Надо отметить, что ежегодно во всех городах России Общероссийский народный фронт проводит акцию «Дорога в школу». Общественники проводят занятия по безопасности в школах, проверяют дороги до образовательных организаций. И, конечно, исключением не стал и этот год. В Благовещенске представители ОНФ и управления образования обследовали территории вблизи школ № 12 на Зейской, 89 и № 15 на Театральной, 276. Ранее на внеклассных занятиях ученики рассказывали общественникам, с чем сталкиваются по пути в школу и чего боятся.

Фото: ОНФ в Амурской области

Так, по пути в школу № 12 общественники заметили заросший высокой травой пустырь, образовавшийся на месте старого барака в районе пересечения улиц Политехнической и Зейской.

- Неизвестно, на какие опасные предметы может наткнуться зашедший сюда ребенок. Вполне возможно, что заваленный снегом сухостой хорошо скрывает строительный и бытовой мусор, наступив на который легко пораниться. На этом объекте необходимо скосить траву, очистить и разровнять территорию, - отметила эксперт регионального отделения ОНФ в Амурской области Ольга Дворникова.

Также небезопасными общественники признали кучи строительного хлама во дворе дома № 26/4 на улице Чайковского и плохо работающую ливневку на перекрестке улиц Политехнической и Амурской, где маленькие пешеходы в непогоду вынуждены обходить лужи по проезжей части.

Фото: ОНФ в Амурской области

К школе № 15 прилегает частный сектор, тротуаров здесь нет, часто ребятам приходится идти прямо по проезжей части.

- В администрации города об этом знают и над проблемой работают, но нужно понимать, что на ее решение нужны немалые средства и время. Возможно, работы начнутся уже в следующем году, - отмечают в региональном отделении ОНФ.

Общественники планируют проверить и другие школы. По итогам проверок будет составлен реестр потенциальных угроз на школьных маршрутах и сформированы предложения властям, какие меры им необходимо принять, чтобы обеспечить безопасность учеников по пути в школу.

Собаки, ухабы и опасные перекрестки

Корреспонденты «Комсомольской правды» тоже не остались в стороне и проверили дороги до школ от своих домов.

От дома на пересечении улиц Калинина и Амурской до школы № 26.

Фото: Виктория ТЕЛЕПНЕВА

В целом путь к 26-й школе можно признать вполне безопасным, при условии, что ребенок идет по центральным улицам. Перекрестки оснащены светофорами, на дорогах установлены знаки и нанесена разметка, предупреждающие водителей о том, что вблизи дети. Но родителям стоит акцентировать внимание учеников на том, что по дороге есть несколько въездов/выездов из дворов, откуда может невзначай выскочить автомобиль. Например, два таких проезда практически на подходе к школе от Ленина по Комсомольской. И еще один участок пути, где стоит быть особенно внимательными - на подходе к школе от улицы Калинина по Амурской, там есть проезд для спецтранспорта «Почты России». Несмотря на предупреждающую табличку «Берегись автомобиля», многие ученики не всегда убеждаются в том, что дорога свободна и безопасна.

От дома на пересечении улиц Калинина и Забурхановской до школы № 27.

Фото: Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА

Если идти сначала до улицы Ломоносова, а потом по прямой до школы, путь получается вполне безопасным. В этом году здесь начали укладывать тротуар, проблем с освещением нет, перейти без светофора необходимо всего одну дорогу. Вот только дети, как правило, срезают путь через дворы. А вот здесь уже есть и гаражи, и совсем небольшой, но густо заросший травой пустырек. Через него можно выйти на Ломоносова и уже без лишнего стресса дойти до школы. Могу отметить, что в мои школьные годы эта дорога была куда как мрачнее: фонари стояли далеко не везде, тротуара на Ломоносова практически не было, частенько встречались бродячие собаки. Сейчас этого нет, что не может не радовать.

От дома на пересечении улиц Ленина и Шевченко до гимназии № 1.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Школа находится в центре города, на улице Ленина. На первый взгляд она кажется безопасной: здесь нет ни гаражей, ни сомнительных пустырей, ни бродячих собак. На пересечении с улицей Шевченко оборудован светофор. Единственное опасение вызывает большое количество питейных заведений в районе - возвращаясь вечером после второй смены или внеклассных занятий, дети могут наткнуться на нетрезвых людей. А вот на пересечении улицы Ленина и переулка Святителя Иннокентия нет ни светофора, ни пешеходного перехода. И если перейти переулок не составляет большого труда, то с переходом улицы Ленина трудности могут возникнуть даже у взрослых. На следующем перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого разметка и светофор тоже отсутствуют.

От дома на пересечении улиц Кольцевой - 50 лет Октября до школы № 10.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Опасность может подстерегать уже во дворе. После того как здесь сделали дороги, машины стали гонять еще быстрее, чем раньше. Далее, если идти до школы по 50 лет Октября, путь получается безопасным: хороший тротуар, есть освещение и светофоры. А вот если свернуть на Перспективную, картина совсем другая. Улица вся разбитая, в ямах и ухабах, светофоров нет. Также проблема этого района - бродячие собаки.

Подводя итог нашей проверки, можно сделать вывод, что дойти от дома до школы целым и невредимым вполне возможно. Главная проблема - не везде есть светофоры или пешеходные переходы, а потому очень важно научить детей переходить небезопасную дорогу.

Помоги себе сам

Как ни мечталось бы родителям, но оградить своих детей абсолютно от всех опасностей невозможно. Но можно научить их этих опасностей избегать. Как мы выяснили во время нашей проверки, основная проблема на пути школьников - это дороги, особенно те, что не оборудованы светофорами. Поэтому в первую очередь необходимо научить ребенка правилам дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции советуют родителям учить с детьми правила с самых ранних лет, чтобы довести их соблюдение до автоматизма. Ребята должны четко знать, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу, как пересечь пешеходный переход и как вести себя на придомовой территории.

Опасность может исходить и от посторонних людей. Важно предупредить школьника и об этом.

- Очень важно научить ребенка соблюдать правила безопасности, которые помогут ему принять самое правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником, - говорят в СУ СКР по Амурской области. - Для этого нужно навсегда усвоить «Правило четырех «не»: не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом; не заходи с ними в лифт и подъезд; не садись в машину к незнакомцам; не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.

Следователи советуют научить ребенка говорить категорическое «нет» любому взрослому в таких ситуациях: если ему предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это соседи; если за ним в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не предупреждали об этом заранее; если новый знакомый угощает чем-то.

- Объясните ребенку, что преступник не всегда имеет страшное лицо. Любой маньяк умеет превращаться и на время становиться добрым и милым дядей. Поэтому наш совет: на все уговоры пойти куда-то, чтобы посмотреть что-то или поиграть, надо ответить «НЕТ!», даже если очень интересно. А придя домой, надо обязательно рассказать взрослым об этом человеке, - говорят следователи.

ВАЖНО!

Правила поведения на улице для детей:

- Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно и не показывай страха; можно подойти к женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой паре и идти рядом с ними.

- В автобусе садись ближе к водителю и выходи из салона в последний момент, не показывая заранее, что следующая остановка твоя.

- Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.

- Не ходи в отдаленные и безлюдные места.

- Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди на другую сторону улицы или измени маршрут.

- Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, перейди на другую сторону.

- Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси их встретить в вечернее время.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году поступило 475 сообщений об уходе детей из дома (в 2018 - 528)

234 ребенка пропали с января по май

54 - в июне

44 - в июле

37 - в августе

56 - в сентябре

50 - в октябре

4 ребенка, пропавших в 2019 году, не найдены. Эти ребята относятся к категории регулярно покидающих свое место жительства и скрывающихся от правоохранительных органов.

По данным СУ СКР по Амурской области.