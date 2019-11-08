Превратится ли Благовещенск в Нью-Васюки?

В последние годы Амурская область стала одной большой строительной площадкой. Тут тебе и космодром, и газоперерабатывающий завод, и «Сила Сибири», и чего только нет. Досталось и Благовещенску с окрестностями: один русско-китайский мост чего стоит. А скоро еще и канатную дорогу обещают!

На всех уровнях при этом говорится о том, что и область, и Благовещенск ждет стремительное развитие. «Комсомолка» поговорила с тремя специалистами и попросила их попробовать спрогнозировать: станет ли Благовещенск в будущем огромным мегаполисом, зачахнет и исчезнет, или так и останется провинциальным городом?

Региональная столица

Виктор Черемисин, бизнесмен:

- Я был бы более щепетилен с терминами. Благовещенск - региональный центр, а не провинциальный город. Хоть это и похожие термины, но по восприятию - космически далеки друг от друга. Одно только местоположение Благовещенска является его стратегическим преимуществом. Потому - исключительно «региональная столица». В России нет больше места, в котором лицом к лицу стоят две цивилизации. И это всегда будет доминантой. Так что участь угасающей деревушки Благовещенску не грозит.

Насчет будущего... Соприкосновение с Китаем определяет его в серьезной мере. И здесь наше различие, и административное, и культурное играет весьма позитивную роль. Строительство моста, по которому через пару лет откроют и пассажирское движение, строительство трансграничной канатной дороги сформируют серьезный туристический поток, который потребует внимания и сервиса. И здесь нам придется сделать над собой серьезное усилие. Нужно стать весьма динамичными, при этом сохраняя свою ментальность и традиционность. Правильно не мимикрировать под Хэйхэ, а сделать Благовещенск историческим лицом российского Дальнего Востока, приводя в порядок, восстанавливая и воссоздавая облик исторического российского купеческого города. Это то, что реально интересно нашим соседям, да и, надеюсь, нам. Конечно, это потребует и создания в городе деловых, культурных центров, выставочных и музейных площадей. В дополнение ко всему этому, на мой взгляд, учитывая менталитет наших друзей и их тягу к азарту, вполне уместно было бы открытие и игровой зоны. Туристические потоки должны быть и инвесторами территории. Так что, если мы сами осознаем свою идентичность и сумеем форсировать все процессы, Благовещенск будет на многие десятилетия процветающим городом.

Есть только одна негативная разница между двумя сторонами реки: это динамика процессов и скорость принятия решений. Эти показатели очень сильно не в нашу пользу. И если мы поймем, что это ключевые параметры, все позитивно изменится. Это, конечно, касается не столько жителей города, а чиновников всех без исключения уровней. Когда разрыв между количеством слов и количеством принятых и реализованных решений станет минимальным, а личные амбиции уступят место гордости за город, регион и страну, все станет великолепно. Правильно этого захотеть. Всем.

Туристический потенциал

Валентина Кобзарь, журналист, краевед:

- Если помечтать, то город останется таким же своеобразным. Нам его непохожесть на другие города не так заметна, как приезжим, но они ахают: «Какие широкие тротуары, какая замечательная набережная, как близко Китай!» Я бы добавила: какой туристический потенциал огромный! В будущем Благовещенск его реализует. Откроется огромный музей динозавров. В сентябре будет проходить День динозавров. На десяти кварталах расположится район деревянных домов с мастерскими, частными музеями, русской народной кухней. От вокзала до Первомайского парка туристов будет возить паровоз. По Зее их будут катать катера. По Амуру будут ходить теплоходы по пути цесаревича Алексея. А день чествования Албазинской Божией Матери станет праздником всего Дальнего Востока. Благовещенск засияет звездой первой величины на туристической карте России. Мечтать-то можно, но не верится. Не верится, что вот этот гигантский просто потенциал наш когда-нибудь реализуется. Потому что, на мой взгляд, городу не хватает амбиций. Но, может быть, это и неплохо. Здесь жить комфортно и без туристов.

Не дождемся

Роман Демьянков, архитектор:

- Благовещенск всегда был таким небольшим городком, можно сказать - уездным, в котором, в свое время, были лесопромышленники, золотопромышленники, торговля процветала с Китаем. Потом, в советский период, границу с Китаем закрыли, но город при этом не пришел в упадок. Появились воинские части, предприятия, он развивался. Развитие у города есть и, я думаю, в перспективе оно будет и дальше. Тем более что сейчас торговля с Китаем только растет. Из не совсем хороших моментов города - он является тупиковым в плане железнодорожного сообщения. У нас если Белогорск - транзитный город, через него идет грузопоток на восток и на запад, то у Благовещенска этого нет. И если что-то нужно сюда завозить, то приходится делать это через Белогорск. Сейчас благодаря постройке моста у города есть реальные перспективы дальнейшего развития. Тем более что потом, как я слышал, будет и железнодорожный мост. Соответственно, есть и перспективы развития Благовещенска как транзитной, буферной зоны.

Развитие города есть. Можем даже сейчас посмотреть - знак городского предела перенесли по свободненской трассе километров на 7-8. Он уже в районе Чигиринского водохранилища. Это говорит о том, что город расширяется, появляются предприятия, площадей не хватает. Дальнейшее развитие города, скорее всего, будет в сторону реки Зеи и за Зеей. Второй вариант - в сторону Чигирей и города Свободного. В сторону Верхнеблаговещенского особых перспектив мы не видим, там будет развиваться, скорее, частный сектор.

Насчет Благовещенска-миллионника, положа руку на сердце, - ни мы, ни наши внуки, ни правнуки этого не дождутся, это однозначно. Может быть, тысяч 600-700 будет когда-нибудь. Но чтобы город так разросся, нужны либо мощные торговые отношения с Китаем, либо большие градообразующие предприятия. Но город не умрет - это однозначно.

КСТАТИ

В 2020 году в Благовещенске планируют начать берегоукрепление набережной реки Зеи. Внешний вид зейской набережной будет выполнен в едином стиле с набережной Амура. Общая протяженность участка - более 1700 метров, сообщает пресс-служба мэрии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Благовещенске появятся заправки для электромобилей

XXI век приходит и в областную столицу. Как сообщает администрация Благовещенска, в будущем году на улицах города начнут ставить заправки для электромобилей. По данным ГИБДД, в Амурской области зарегистрировано 258 электромобилей, большинство из них - в областном центре.

Городские власти ищут потенциального инвестора для установки заправочных терминалов, а также ведутся переговоры с владельцами земельных участков, где они могут быть размещены. В качестве мест установки будущих электрозаправок рассматриваются территории крупных торговых центров, зон отдыха, где горожане могут оставить свой автомобиль на время от 30 минут до 1 часа.