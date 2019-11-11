В Благовещенске родители отказались приводить детей в школу из-за страха за них

Благовещенские мамы и папы не пускают детей в одну из школ в центре города, объясняя это опасениями за их психическое и физическое здоровье. Они верят, что один из одноклассников может причинить ребятам вред - и у них есть на то основания. Вот уже два учебных года хулиган терроризирует нескольких сверстников, вызывая их на драки, толкая, обзывая и даже преследуя. Приструнить его до сих пор не смогли ни классный руководитель, ни руководство школы, ни представители управления образования, куда родители обращались за помощью.

В результате в понедельник, 11 ноября, на уроки из всего 6 «А» класса пришли только семь детей. Родители остальных принесли директору обращения, суть которых сводится к одному - шестиклассники не явятся на занятия, пока в школе не будет безопасно.

Сколько лет - управы нет

Проблемы со своенравным ребенком, судя по рассказам родителей, начались еще в четвертом классе. Поначалу хулиган атаковал только одного мальчика, с которым когда-то играл во дворе. Он отбирал у ребенка школьные принадлежности, вымогал деньги, толкал и пинал мальчика, обзывал, в том числе нецензурно. Мама пострадавшего обращалась и в полицию, и к директору, но предпринятые меры не помогли - проблемный мальчишка продолжал обижать ее сына.

Со временем доставаться стало и другим детям - еще двум мальчишкам и девочке. В случае с последней дело дошло до серьезной травмы: в феврале хулиган толкнул школьницу в грудь, из-за чего она ударилась головой о стену. После обследования врачи поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. В распоряжении редакции имеются документы, которые это подтверждают. Равно как есть и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя в событиях и усматривался состав преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все потому, что до 16 лет мальчик не может нести уголовную ответственность.

И это лишь несколько примеров того, что происходит в классе практически ежедневно. Даже мамы не пострадавших физически детей признаются, что сильно взволнованы нездоровой атмосферой на занятиях.

- Дети наблюдают за происходящим со стороны и видят, что можно бить других, обзываться, хамить даже взрослым, и ничего тебе за это не будет! - высказала свои опасения одна из родительниц.

Чтобы справиться с ситуацией, взрослые обращались не только в полицию. Под коллективной жалобой, направленной директору и в управление образования администрации города Благовещенска, подписались 24 родителя. С детьми общались школьный психолог и социальный педагог, на классном часе выступал инспектор по делам несовершеннолетних. Однако сладу с проблемным мальчишкой по-прежнему нет.

Последняя капля

Терпение родителей полностью иссякло в субботу, 9 ноября. В этот день хулиган снова напал на одноклассника, на его маму, пытавшегося вмешаться охранника и прохожих. При этом присутствовали дети, которые рассказали, что якобы отец мальчика не пытался его остановить, а сам ввязался в драку с неравнодушным прохожим.

Страх за детей достиг апогея, и двух наиболее вовлеченных в конфликт мальчишек перевели в класс, который занимается в другую смену. Остальные же родители просто отказались отпускать сыновей и дочерей в школу, пока там не станет безопасно. То есть, пока опасного одноклассника не переведут в другое учебное заведение или хотя бы в другой класс. Так и оказалось, что в понедельник на занятия пришли лишь семь детей из тридцати.

Надо отметить, что руководство школы тоже отреагировало на происшествие. С несколькими родителями 11 ноября побеседовали инспектор по делам несовершеннолетних и директор школы. Также в образовательное учреждение наведались представители мэрии.

- Они пообещали, что предпримут меры в ближайшие две недели, - рассказала женщина, присутствовавшая при этой встрече.

Другой вопрос - что делать в течение этих двух недель, ведь даже последние события опасного ребенка не урезонили. В тот же день он успел подраться с другим мальчиком, ударить его в лицо. Мама пострадавшего собирается написать заявление в полицию. Также сейчас идет поиск свидетелей и пострадавших во время инцидента 9 ноября в 11.15. Все, кто что-либо знает, могут сообщить об этом по телефону 20-19-29.

Корреспондент «Комсомолки» будет следить за развитием событий.