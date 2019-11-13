2019-11-13T12:28:10+03:00
Общество

В конфликте благовещенских шестиклассников разбираются городские власти

Родители, администрация школы и прокуратура решение проблемы найти пока не смогли
Анна Валерьева
Поделиться:
Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
Изменить размер текста:

Конфликт в одной из благовещенских школ набирает обороты. Напомним, шестиклассник, по словам родителей других детей, держит в страхе весь класс. Повлиять на мальчика не может никто. В результате родители отказались пускать своих детей в школу.

12 ноября в учебном заведении прошло собрание с участием родителей, учителей, представителей городской администрации, прокуратуры и инспекции по делам несовершеннолетних. Вот только прийти к какому-либо решению так и не удалось.

- Собрание закончилось ничем, - рассказала одна из родительниц. - Началось все с того, что директор вышла перед нами и заявила: «Уважаемые родители, что случилось? Почему дети не пришли в школу? Почему вы нарушаете права детей на образование?» Опять все сначала, нам обещали на собрании уже озвучить решение.

По словам присутствующих, сложилось впечатление, что представители власти слышат о проблеме впервые, хотя коллективные жалобы были отправлены во все инстанции.

- Сказали, мол, да мы знаем о ситуации с девочкой, у которой было диагностировано сотрясение мозга. Но это только один случай, других заявлений у нас нет. Уважаемые работники прокуратуры, простите за, может быть, наивный вопрос: а сколько мозгов надо сотрясти, чтобы вы начали реагировать? Два, три, а может пять? Да, забыл сказать, это заявление также рассматривала полиция. В возбуждении уголовного дела потерпевшим отказали. Оно и понятно, ребенок не достиг нужного возраста. И все? Даже на учет в инспекции по делам несовершеннолетних не поставили? А что вы хотели, если отдельным родителям откровенно сказали: и не пытайтесь, ничего не получится, - рассказывает отец одного из учеников.

Слово дали и отцу мальчика, которого обвиняют в избиении одноклассников. Мужчина заявил, что это его ребенок жертва и защищается от нападок всего класса.

Путей решения ни одна из сторон пока не видит, администрация школы просит родителей дать хулигану еще один шанс.

- В итоге никакого решения не дали – только пообещали, что замдиректора по безопасности будет сопровождать класс на занятиях, - подытожила мать одного из учеников.

Между тем, конфликтом шестиклассников заинтересовалась мэр Благовещенска Валентина Калита. 13 ноября ситуацию обсудили на совещании в городской администрации.

- Валентина Калита дала поручение своему заместителю по социальным вопросам Юлии Рябининой взять на персональный контроль ситуацию, - рассказали в пресс-службе мэрии. - В том числе, совместно с руководством школы обеспечить безопасность пребывания и надлежащее качество образования для всех детей, обучающихся в данном классе. Кроме того, помимо внутришкольной проверки будет проведено служебное расследование в управлении образования города.

Сейчас в классе организованно дежурство инспектора по делам несовершеннолетних, педагога-тьютора. Кроме того, родители и иные законные представители учеников могут присутствовать на уроках. Для работы с классом и родителям привлечен психолог-медиатор Амурского областного института развития образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Амуре пройдут первые российско-китайские автомобильные игры
В Благовещенске зальют около 60 катков
В Приамурье выявлено бешенство
Амурские муниципалитеты попали в число наименее готовых к зиме
Жителей Приамурья ждет похолодание до -35 градусов
Названы лучшие города Амурской области
Китаец пытался вывезти из Благовещенска золото в термосе
Победители конкурса «Поступки и люди» встретились с амурскими активистами
Амурские влюбленные смогут пожениться в канун Нового года
Самым грязным воздухом в Приамурье дышат благовещенцы
Неизвестные под видом сотрудников АКС навязывают благовещенцам проверку счетчиков
Между Благовещенском и Хэйхэ ограничено движение пум
Амурчанка, прогуливаясь с собакой, обнаружила могильник
Школьные завтраки в Приамурье будут тратить на 5 рублей больше
На снежный городок и новогоднюю иллюминацию потратят более 20 миллионов рублей
В Приамурье могут появиться муниципальные приюты для животных
На Амуре между Благовещенском и Хэйхэ села на мель баржа
В Благовещенске временно изменится маршрут сразу 19 автобусов
В Благовещенске установят мемориальную доску писательнице и журналисту Светлане Борзуновой
В образовательных учреждения Приамурья усилят меры безопасности после трагедии в Ненецком АО
В Благовещенске изменились маршруты автобусов №22 и 28
В Благовещенске обустроили два новых сквера