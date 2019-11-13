В конфликте благовещенских шестиклассников разбираются городские власти

Конфликт в одной из благовещенских школ набирает обороты. Напомним, шестиклассник, по словам родителей других детей, держит в страхе весь класс. Повлиять на мальчика не может никто. В результате родители отказались пускать своих детей в школу.

12 ноября в учебном заведении прошло собрание с участием родителей, учителей, представителей городской администрации, прокуратуры и инспекции по делам несовершеннолетних. Вот только прийти к какому-либо решению так и не удалось.

- Собрание закончилось ничем, - рассказала одна из родительниц. - Началось все с того, что директор вышла перед нами и заявила: «Уважаемые родители, что случилось? Почему дети не пришли в школу? Почему вы нарушаете права детей на образование?» Опять все сначала, нам обещали на собрании уже озвучить решение.

По словам присутствующих, сложилось впечатление, что представители власти слышат о проблеме впервые, хотя коллективные жалобы были отправлены во все инстанции.

- Сказали, мол, да мы знаем о ситуации с девочкой, у которой было диагностировано сотрясение мозга. Но это только один случай, других заявлений у нас нет. Уважаемые работники прокуратуры, простите за, может быть, наивный вопрос: а сколько мозгов надо сотрясти, чтобы вы начали реагировать? Два, три, а может пять? Да, забыл сказать, это заявление также рассматривала полиция. В возбуждении уголовного дела потерпевшим отказали. Оно и понятно, ребенок не достиг нужного возраста. И все? Даже на учет в инспекции по делам несовершеннолетних не поставили? А что вы хотели, если отдельным родителям откровенно сказали: и не пытайтесь, ничего не получится, - рассказывает отец одного из учеников.

Слово дали и отцу мальчика, которого обвиняют в избиении одноклассников. Мужчина заявил, что это его ребенок жертва и защищается от нападок всего класса.

Путей решения ни одна из сторон пока не видит, администрация школы просит родителей дать хулигану еще один шанс.

- В итоге никакого решения не дали – только пообещали, что замдиректора по безопасности будет сопровождать класс на занятиях, - подытожила мать одного из учеников.

Между тем, конфликтом шестиклассников заинтересовалась мэр Благовещенска Валентина Калита. 13 ноября ситуацию обсудили на совещании в городской администрации.

- Валентина Калита дала поручение своему заместителю по социальным вопросам Юлии Рябининой взять на персональный контроль ситуацию, - рассказали в пресс-службе мэрии. - В том числе, совместно с руководством школы обеспечить безопасность пребывания и надлежащее качество образования для всех детей, обучающихся в данном классе. Кроме того, помимо внутришкольной проверки будет проведено служебное расследование в управлении образования города.

Сейчас в классе организованно дежурство инспектора по делам несовершеннолетних, педагога-тьютора. Кроме того, родители и иные законные представители учеников могут присутствовать на уроках. Для работы с классом и родителям привлечен психолог-медиатор Амурского областного института развития образования.