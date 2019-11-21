Амурчане штурмуют поликлиники, чтобы успеть пройти водительскую комиссию до подорожания

С самого утра в поликлинике наркодиспансера огромные очереди: амурчане пришли пройти медкомиссию на водительские права, пока это еще возможно, подешевле. С завтрашнего дня, 22 ноября, стоимость такого документа вырастет. И не просто вырастет, а взмахнет в десятки раз.

О подорожании не слышали

Чтобы оценить масштаб паники в рядах автовладельцев, корреспондент КП отправился поликлинику наркодиспансера. Коридор учреждения битком забит людьми, а очередь за талонами стоит на лестнице, ведущей на цокольный этаж, где и принимают врачи.

О повышении стоимости знают немногие: кто-то просто пришел делать справку, как обычно, а к очередям в поликлиниках привык – у нас это обычное явление.

Объявления о том, что цены вырастут, в учреждении нет: на кассе висит обычный прайс, цифры там те же, что и пару месяцев назад.

- С завтрашнего дня же цены поднимутся, а у вас объявления нет…- говорю я.

- Ничего подниматься не будет: как и раньше справка будет стоить 500 рублей, - отвечают мне сотрудники поликлиники.

Удивляюсь: везде ажиотаж, цены обещают до нескольких тысяч, а у нас, по сравнению с этим, сущие копейки. Звоним в наркодиспанесер узнавать – почему у нас так?

- Сейчас мы с экономистами высчитываем точную цену. Аппарат для проведения CDT в нашем регионе всего один, поэтому исследование будет занимать какое-то время. О точных сроках говорить пока рано, - разъяснила Лидия Борисовна Рыбальченко, главный врач Амурского областного наркологического диспансера.

Причем медучреждение в этом не стоит винить, это следствие требований Минздрава РФ. Точную стоимость документов озвучат к вечеру 21 ноября.

Битком во всем Приамурье

В поликлиниках других населенных пунктов тоже творится хаос: все хотят успеть сделать дешевле.

- У нас все три этажа битком забиты, везде народ, и тоже о повышении цен говорят, - рассказал житель села Тамбовка, водитель Андрей.

Хотя амурчанину комиссию оплачивает предприятие, но сдавать анализы теперь ему придется в областном центре: а во сколько это обойдется, пока неизвестно.

Между тем, в медцентрах Благовещенска уверили, что медосмотр на водительские права у них не будет дорожать. Его стоимость колеблется в пределах 850 – 900 рублей. Правда, психиатра и нарколога в таких медучреждениях нет. В городских поликлиниках также медосмотр платный -1 300 рублей.

КОНКРЕТНО

С 22 ноября в силу вступают новые требования, утвержденные Минздравом. В итоге стоимость справки вместо нескольких сотен перерастет в несколько тысяч.

Согласно новым требованиям, чтобы получить документ, необходимо посетить врача и сдать два анализа – биоматериал, который определит алконагрузку и наличие в организме психоактивных веществ. Специалисты Минздрава уверены: это позволит выявить большее количество алкоголиков и наркоманов.

Итак, с 22 ноября 2019 года все граждане, которые обращаются за заключением врача психиатра-нарколога, помимо медицинского осмотра, в обязательном порядке будут проходить:

- анализ мочи на выявление наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

- анализ крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) – маркер хронического злоупотребления алкоголем.

Помимо этого, региональные наркодиспансеры посчитали, что из-за большей загруженности и высокой стоимости заключение теперь нужно подождать три рабочих дня. Стоить это будет везде по-разному: в Ивановской области – 4 300 рублей, в Ростовской – 5 000 рублей.