Амурские студенты и преподаватели не могут выехать из Китая

Из Китая не может вернуться домой амурская делегация. 58 студенты и преподаватели, которые с триумфом выступилия на Первом конкурсе профессионального мастерства стран ШОС, остаются на китайском берегу из-за сложной ледовой обстановки.

Хэйхэский университет бесплатно предоставил места для проживания в своем общежитии студентам и некоторым сотрудникам. Остальные будут жить в гостинице за свои деньги.

Фото: vstamur.ru

Журналист «Комсомольской правды» связался с одним из участников делегации Николаем Кухоренко. Мужчина рассказал, что они вместе со студентами стоят на таможне с 11 часов утра по китайскому времени.

- Есть опасность, что мы и завтра не уедем. Сейчас люди, которые тоже пытаются выехать из Китая помимо нас, они сюда подходят, на таможню, тут толпа стоит. И сколько здесь народу будет завтра, как мы сможем в таком составе уехать и сможем ли – неизвестно. Правда, пока ждем. Турфирма просит не расходиться, есть вероятность выезда сегодня. Якобы пумы чинят, - отмечает Николай.

Фото: vstamur.ru

Очевидцы также рассказывают, что на китайскую таможню прибыл усиленный наряд полиции для предотвращения возможных беспорядков. Нервы людей накалены до предела. 150 туристов прошли пограничный контроль, у них в паспортах уже стоит отметка о выезде из Китая. Теперь вернуться обратно в Китай без печати о пересечении российской границы они не смогут. Их будут вывозить первыми. Еще 200 человек в очереди на контроль.

По этому поводу комментарии дал ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО». Они объяснили, что на Амуре ухудшилась ледовая обстановка, из-за чего образовались торосы. Они мешают движению судов. Чтобы обеспечить безопасность международных пассажирских перевозок, движение по маршруту Благовещенск - Хэйхэ временно ограничено.

Фото: vstamur.ru

Сейчас есть судно, которое готово к перевозке пассажиров – это «Арктика» вместимостью 25 человек. Специалисты принимают все необходимые меры для нормализации ситуации. Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области рекомендует воздержаться от поездок, а также напоминает, что информацию можно уточнить в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» по телефону в Благовещенске: 59-57-64.