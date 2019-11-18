2019-11-18T07:11:32+03:00
Общество

Снегопад в Благовещенске завалил дороги и остановил работу аэропорта

Амурские трассы расчищают более 100 единиц спецтехники
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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Снегопад в областном центре начался еще в ночь на 18 ноября. По прогнозам синоптиков засыпать город будет в течение дня. Городские службы трудились всю ночь. Снег с улиц убирали около 30 единиц спецтехники. Правда, справиться со стихией не так просто. К утру лишь немногие улицы оказались расчищенными. Но работа продолжается и сейчас.

Фото: Сергей Петров

Фото: Сергей Петров

- В течение дня будут вестись работы по основным городским магистралям: улицам Калинина, Ленина, 50 лет Октября, Чайковского, Октябрьской, Горького, Пионерской, Б.Хмельницкого, Амурской, Пролетарской, Театральной, а также на Тенистой, Красноармейской, Шевченко, Пушкина, Лазо и другим, втором и третьем микрорайонах по Василенко, Студенческой, Кантемирова, Дьяченко, Воронкова, Новотроицкому шоссе до поворота на Чигири. Механизированное заметание ведется и на улицах Магистральной, Текстильной кольцевых развязках, мосту через реку Зея, в Белогорье, - отчитываются в мэрии города.

Также в течение дня будут подсыпать перекрестки, для этого заготовлено более двух тонн противогололедного материала.

Фото: Сергей Петров

Фото: Сергей Петров

Между тем, не лучше дела обстоят и по области. Снег выпал не только в областном центре, но и в центральных и южных районах.

- Дорожные организации работы производят в круглосуточном режиме. Снег начался около часа ночи, подрядчики приступили к выполнению работ по зимнему содержанию дорог. В северных районах пасмурно, но снега еще нет. На данный момент на амурских региональных трассах задействовано более 100 единиц спецтехники, обстановка на дорогах сложная, но перерывов в движении транспорта нет, автобусное сообщение сохранено и выполняется на всех межмуниципальных маршрутах, - рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Ухов.

Фото: Сергей Петров

Фото: Сергей Петров

Также амурчан просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, снегопад может привести к увеличению числа ДТП на дорогах.

Коррективы внес снегопад и в работу благовещенского аэропорта. Сейчас задерживаются шесть рейсов из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Южно-Сахалинска.

«Пассажиры рейсов авиакомпании «Сибирь»S7 из Новосибирска S7-5211, из Москвы S7-3061 и компании «Уральские авиалинии» U6-299 ожидают вылета из аэропорта города Хабаровск, в связи с тем, что по метеоусловиям воздушные суда не могли быть приняты в благовещенском аэропорту. Один региональный рейс ЦХ-3 отменен и перенесен на следующий день», - сообщается на официальной странице аэропорта в Instagram.

Фото: Сергей Петров

Фото: Сергей Петров

ИСТОЧНИК KP.RU

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