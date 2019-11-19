Фотографии японских шпионов и верблюды в Благовещенске: филокартист опубликовал книгу с уникальной коллекцией открыток

14 ноября амурский филокартист Евгений Литус презентовал книгу «Величие земли Амурской» с почтовыми открытками, на которых изображен дореволюционный Благовещенск, а также заметками благовещенских журналистов тех лет. За 30 лет амурчанин собрал более 500 карточек. Такой крупной коллекцией не может похвастаться ни один музей в мире.

Первую открытку купил на карманные деньги

Свои первые экспонаты коллекционер помнит до сих пор: покупать их пришлось на карманные деньги и даже немного занимать у отца.

- Мне было лет 15, мы с папой были во Владивостоке. И отец взял меня на сбор коллекционеров - блошиный рынок. И там был москвич, который привез почтовые карточки Дальнего Востока. Среди них я неожиданно увидел знакомые здания, Благовещенск. Я буквально потерял покой. Сначала на все свои карманные деньги купил три почтовые карточки, потом влез в долги к папе, чтобы выкупить остальные, их было штук 15, - улыбается Евгений Литус.

Фото: Ольга Новосельцева

После этого коллекция некоторое время не пополнялась. Новый толчок дали интернет-аукционы, как российские, так и зарубежные. Сейчас в собрании у филокартиста есть даже рисованная открытка, приехавшая из Канады. На ней изображена бомбардировка Благовещенска со стороны Китая 1900 года.

Уникальные экземпляры

Гордость коллекции - открытки с японским флагом, развевающимся над торговым домом «Кунст и Альберс».

- Эта серия интересна тем, что несколько карточек были созданы в период оккупации. Именно эта открытка времен японской интервенции, а в этом здании как раз располагался штаб захватчиков. Японская оккупация, кстати, коснулась и нашей семьи. Бабушка рассказывала, как японцы повесили корову. Я долго не понимал, почему. А потом, работая в агропромышленном холдинге, рассказал эту историю коллегам. И знающие люди объяснили, что корову повесили для того, чтобы нельзя было спустить кровь и, соответственно, съесть мясо, - рассказывает филокартист.

Были в городе и японские фотостудии, которые, как выяснилось впоследствии, шпионили для Японии.

- По этим снимкам строились планы интервенции и даже шла подготовка к Великой Отечественной войне. Кроме этого японцы сделали очень детальные карты Благовещенска, которые также вошли в нашу книгу, - добавил Евгений Литус.

Книга «Величие земли Амурской» Фото: Ольга Новосельцева

С теплотой коллекционер относится и к открыткам с верблюдами на улицах областного центра. После их публикации Евгения даже обвиняли в фотошопе, дескать, не могло такого быть! Но почтовые карточки не лгут. В 1892 году в Приамурье было 136 верблюдов, а в 1897-м их количество увеличилось до 259, а потом и до 500.

С точки зрения художника

Кроме открыток с видами дореволюционного Благовещенска в книге можно увидеть и картины, специально написанные для нее художником из Хабаровска Иваном Федотовым. Всего на страницах издания можно увидеть 23 полотна.

- Я никогда не работал с архитектурой. Ровные линии, окна - они не для меня. Задача была передать не точную картинку, а именно впечатления от того или иного старинного здания. Некоторые вообще пришлось рисовать сначала в голове, а потом уже переносить на холст, так как они не сохранились, - рассказал на презентации художник.

Картины для книги написал художник из Хабаровска Иван Федотов Фото: Ольга Новосельцева

Полотна можно будет увидеть на авторской выставке Ивана Федотова, которая пройдет в Хабаровске в мае. Также картинами заинтересовались представители Амурской областной библиотеки.

Сама же книга «Величие земли Амурской» будет распространяться через интернет, часть тиража попадет в книжные магазины. Еще несколько экземпляров автор передал в Амурскую областную библиотеку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Амурчанин написал уникальную книгу об истории Приамурья

Амурчанин Сергей Емельянов написал книгу об истории земли Амурской «Амурцы-эмигранты. Первая треть ХХ века». Презентация сборника прошла 8 ноября в Амурской областной научной библиотеке им. Н. Н. Муравьева-Амурского.

Сергей Владимирович не просто автор, он - коренной благовещенец, пенсионер, краевед-исследователь, участник краеведческих проектов Амурской ярмарки. Темой эмиграции амурчанин занимается с начала 2000-х годов: сначала искал собственные корни, затем начал собирать и систематизировать архивные материалы, касающиеся других семей Приамурья.

Приняли участие в составлении сборника и амурские краеведы. Большую помощь в исследованиях оказали кандидат философских наук Т. Н. Телюк и историк-краевед А. А. Гаршин. Анатолий Телюк - кандидат философских наук - стал ответственным редактором издания. Биографо-энциклопедический справочник «Амурцы-эмигранты. Первая треть ХХ века» основан на исторических и документальных источниках не только из российских, но и зарубежных и семейных архивов. Книга посвящена одной из трагических и малоизученных страниц в истории нашей области, связанной с эмиграцией амурцев в северо-восточный Китай и их дальнейшем рассеянии по всему миру.

В книге содержатся биографии представителей разных сословий, сведения о месте и дате их рождения и смерти, социальном происхождении, вероисповедании, образовании, чинопроизводстве, прохождении службы (в том числе государственной и военной), участии в различных социально-политических событиях, членстве в организациях и обществах, семейном положении.

В алфавитном порядке здесь расположены 2049 фамилий наших земляков, волею судьбы оказавшихся изгоями, вынужденных покинуть свою малую родину. Практически за каждой фамилией - имена представителей нескольких поколений.

Стоит отметить, что многие семьи благодаря этой книге обрели свои корни, узнали имена тех, о ком совсем ничего не знали. Всего в книге 11 тысяч имен, а это 11 тысяч судеб!