Одного из раненых при стрельбе в благовещенском колледже выписали из больницы

Один из 17-летних пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства выписан из больницы. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области. Сейчас студент находится на амбулаторном лечении. Второй пациент Амурской областной детской клинической больницы переведен из реанимации в отделение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Постепенно идет на поправку и раненый, доставленный в Благовещенскую городскую больницу.

- Пациент находится в отделении, состояние мы пока оцениваем как тяжелое, стабильное, с положительной динамикой. На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать. Он под постоянным наблюдением врачей, проводятся контрольные исследования, в том числе высокотехнологичные. Получает всю необходимую медицинскую помощь, - рассказал и.о. заместителя главного врача по хирургии Петр Иванощук.

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